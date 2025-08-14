[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
ตลาดคริปโตวันนี้ (14 สิงหาคม 2025) ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง มูลค่าตลาดรวมพุ่งสูงขึ้น 4.17 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดย Bitcoin (BTC) ขึ้นไปถึงระดับ 124,000 ดอลลาร์ ได้ในช่วงเช้าวันนี้ (เอเชีย) ก่อนที่จะปรับตัวลงมาเล็กน้อย ทำให้ห่างจาก ATH เดิมอยู่แค่เพียง 0.75% เท่านั้น ในขณะที่ Ethereum (ETH) เองก็พุ่งขึ้นไปที่ 4,780.04 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา
สำหรับกลุ่ม Meme Coin ชั้นนำอย่าง Dogecoin (DOGE) และ Shiba Inu (SHIB) ทั้งคู่แสดงสัญญาณของการฟื้นตัวที่จุดซัพพอร์ตสำคัญ โดย DOGE ซื้อขายอยู่ที่ 0.2455 ดอลลาร์ (+4.6%) เหนือเส้น 200-day EMA ส่วน SHIB อยู่ที่ระดับ 0.00001389 ดอลลาร์ (+2.8%) ที่แนวรับที่เส้น 50-day EMA ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฐานราคาในช่วงนี้
เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด
- Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 58.9% ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 68/100 ยังคงอยู่ในโซน “Greed” สะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวกที่แข็งแกร่งของนักลงทุนในตลาด
- Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 41/100 เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เอื้ออำนวยต่อ Altcoin Season แต่สถานะยังอยู่ใน “Bitcoin Season”
