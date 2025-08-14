BTC $123,464.45 3.36%
ETH $4,729.78 2.59%
SOL $203.67 3.54%
PEPE $0.000012 0.61%
SHIB $0.000014 3.73%
BNB $849.05 1.70%
DOGE $0.24 5.45%
XRP $3.32 2.92%
Cryptonews บิทคอยน์

[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025

ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ
[LIVE Update] ข่าวเรียลไทม์ Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ

ตลาดคริปโตวันนี้ (14 สิงหาคม 2025) ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง มูลค่าตลาดรวมพุ่งสูงขึ้น 4.17 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดย Bitcoin (BTC) ขึ้นไปถึงระดับ 124,000 ดอลลาร์ ได้ในช่วงเช้าวันนี้ (เอเชีย) ก่อนที่จะปรับตัวลงมาเล็กน้อย ทำให้ห่างจาก ATH เดิมอยู่แค่เพียง 0.75% เท่านั้น ในขณะที่ Ethereum (ETH) เองก็พุ่งขึ้นไปที่ 4,780.04 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา

สำหรับกลุ่ม Meme Coin ชั้นนำอย่าง Dogecoin (DOGE) และ Shiba Inu (SHIB) ทั้งคู่แสดงสัญญาณของการฟื้นตัวที่จุดซัพพอร์ตสำคัญ โดย DOGE ซื้อขายอยู่ที่ 0.2455 ดอลลาร์ (+4.6%) เหนือเส้น 200-day EMA ส่วน SHIB อยู่ที่ระดับ 0.00001389 ดอลลาร์ (+2.8%) ที่แนวรับที่เส้น 50-day EMA ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฐานราคาในช่วงนี้

เราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวให้คุณอย่างใกล้ชิด – ในไลฟ์ทิกเกอร์ข่าวคริปโตนี้ คุณจะได้พบข้อมูลล่าสุด, บทวิเคราะห์เจาะลึก, แนวโน้มราคา, และการคาดการณ์รายวันสำหรับ Bitcoin, Ethereum และเหรียญ Altcoin อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับ ETF ที่น่าจับตามองและการพัฒนาระบบนิเวศที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สรุปข่าวคริปโตและภาพรวมตลาด

  • Bitcoin Dominance (CMC) อยู่ที่ระดับ 58.9% ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  • Fear & Greed Index (CMC) อยู่ที่ 68/100 ยังคงอยู่ในโซน “Greed” สะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวกที่แข็งแกร่งของนักลงทุนในตลาด
  • Altcoin Season Index (CMC) อยู่ที่ 41/100 เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เอื้ออำนวยต่อ Altcoin Season แต่สถานะยังอยู่ใน “Bitcoin Season”
ข่าว Ethereum
Ethereum ส่งสัญญาณกระทิงของจริงในรอบหลายปี! เผยแนวต้านตัวฉกาจ
2025-08-13 14:49:09
,
โดย Somchai Wang
ข่าวคริปโต
Trump Media ยื่นแก้ไขเอกสาร Bitcoin ETF – กระทบราคา BTC หรือไม่?
2025-08-12 13:52:59
,
โดย Pattada Lertwattana
ข่าว Dogecoin
กาวสุดหลอด! นวค.มอง Dogecoin อาจพุ่งกว่า 430%
2025-08-12 01:02:06
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,383,698,029,051
7.61
เหรียญยอดนิยม
ข่าว Ethereum
Ethereum ส่งสัญญาณกระทิงของจริงในรอบหลายปี! เผยแนวต้านตัวฉกาจ
2025-08-13 14:49:09
,
โดย Somchai Wang
ข่าวคริปโต
Trump Media ยื่นแก้ไขเอกสาร Bitcoin ETF – กระทบราคา BTC หรือไม่?
2025-08-12 13:52:59
,
โดย Pattada Lertwattana
ข่าว Dogecoin
กาวสุดหลอด! นวค.มอง Dogecoin อาจพุ่งกว่า 430%
2025-08-12 01:02:06
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

บิทคอยน์
กระทิง Bitcoin ลุยต่อ! Rekt Capital ฟันธงเป้าหมาย $126K คือด่านสำคัญสู่ ATH
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-13 23:53:23
ข่าวคริปโต
Bitcoin VS ทองคำ – BTC จ่อทำลายสถิติใหม่ พร้อมดวลโมเมนตัมทองคำ
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-08-13 22:38:09
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า