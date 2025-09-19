AI Perplexity ฟันธง XRP, Shiba Inu, และ PEPE อาจพุ่งรับข่าวดีจาก Fed
Perplexity AI คู่แข่งของ ChatGPT ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างความฮือฮาด้วยการคาดการณ์ตลาดที่น่าจับตา โดยทำนายว่าราคาของ XRP, Pepe และ Shiba Inu อาจพุ่งทะยานอย่างรุนแรง เมื่อตลาดคริปโตเข้าสู่ช่วงโมเมนตัมสูงเพื่อต้อนรับภาวะกระทิงส่งท้ายปี
โมเมนตัม Bitcoin และ Altcoin เริ่มก่อตัวขึ้นแล้ว
Bitcoin ได้ทุบสถิติราคาสูงสุดตลอดกาลเดิมเมื่อเดือนที่แล้ว โดยพุ่งขึ้นไปถึง $124,128 ก่อนจะปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมออกมาสูงกว่าที่คาด
ล่าสุด หลังจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% บรรยากาศการลงทุนได้เปลี่ยนเป็นแบบเปิดรับความเสี่ยง (risk-on) อย่างชัดเจน ซึ่งในอดีตถือเป็นสัญญาณบวกสำหรับตลาด Altcoin และเหรียญมีม
ด้านกฎระเบียบ กฎหมาย GENIUS Act ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ลงนามเมื่อต้นฤดูร้อน ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกของสหรัฐฯ ที่กำกับดูแล Stablecoin และกำหนดให้ผู้ออกเหรียญต้องมีเงินทุนสำรองเต็มจำนวน ในขณะเดียวกัน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ก็ได้เปิดตัว Project Crypto ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มขนาดใหญ่ที่มุ่งปรับปรุงกฎหมายหลักทรัพย์ให้ทันสมัยเพื่อรองรับนวัตกรรมบล็อกเชน
ปัจจัยเร่งเหล่านี้อาจเป็นตัวจุดประกายให้เกิดวัฏจักรขาขึ้นครั้งใหญ่ของเหล่า Altcoin (Altcoin Supercycle)
หากการคาดการณ์ของ Perplexity AI เป็นจริง XRP, Pepe และ Shiba Inu อาจกลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
XRP (Ripple): Perplexity AI คาดราคาอาจแตะ $10–$15 พุ่งขึ้น 5 เท่า
Perplexity คาดการณ์ว่า XRP ($XRP) อาจไต่ระดับขึ้นไปสูงถึง $15 ภายในปลายปี 2025 ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันที่ประมาณ $3.01 ถึง 5 เท่า จัดเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่น่าจับตามอง
เหรียญนี้ได้แสดงผลงานที่แข็งแกร่งมาตลอดทั้งปี โดยทำจุดสูงสุดที่ $3.65 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเดิมที่ $3.40 เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ก่อนจะย่อตัวลงมาประมาณ 17%
Ripple ยังคงขยายธุรกิจไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาทุนของสหประชาชาติ (UN Capital Development Fund) ในปี 2024 ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนในภูมิภาคที่กำลังพัฒนา
การต่อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนานกับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ก็สิ้นสุดลงเมื่อต้นปีนี้ เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลได้ถอนฟ้อง ซึ่งเป็นการตอกย้ำคำตัดสินในปี 2023 ที่ว่าการขาย XRP ให้กับนักลงทุนรายย่อยไม่ถือเป็นธุรกรรมหลักทรัพย์ อันเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับวงการ Altcoin ทั้งหมด
Perplexity ได้ให้กรอบราคาเป้าหมายพื้นฐานไว้ที่ $3.30–$5.50 และในสภาวะตลาดกระทิง ราคาอาจพุ่งสูงถึง $15 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรัฐบาลของทรัมป์เดินหน้านโยบายที่เป็นมิตรต่อคริปโต หรือหาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ อนุมัติ Spot XRP ETF ในเดือนหน้า
ตัวชี้วัดทางเทคนิคก็ดูดีเช่นกัน ค่า RSI ของ XRP เพิ่มขึ้นจาก 54 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นที่อาจผลักดันราคาไปสู่ $4 ภายในเดือนตุลาคม ตลอดปีที่ผ่านมา XRP ให้ผลตอบแทนสูงถึง 413% ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของ Bitcoin ที่ 97% และ Ethereum ที่ 94% อย่างเห็นได้ชัด
Shiba Inu (SHIB): Perplexity คาดเหรียญมีมบน Ethereum อาจพุ่งแรง 8 เท่า
Shiba Inu ($SHIB) ซึ่งเปิดตัวในปี 2020 ยังคงรักษาตำแหน่งคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดของ Dogecoin ด้วยมูลค่าตลาดสูงถึง 7.6 พันล้านดอลลาร์
ปัจจุบัน SHIB ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $0.00001304 หลังจากปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 1% ในวันล่าสุด ซึ่งถือว่ายังคงรักษาระดับราคาได้ดีกว่าเหรียญอื่นในกลุ่มเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม ภาพรวมของตลาดเหรียญมีมที่มีมูลค่ารวม 8.02 หมื่นล้านดอลลาร์ ปรับตัวลดลงเพียง 0.4%
ในทางเทคนิค ปีนี้ SHIB ได้ทะลุกรอบทั้งรูปแบบลิ่มราคาขาลง (falling wedge) และรูปแบบธงกระทิง (bull flag) การเคลื่อนตัวเหนือระดับ $0.000025 อาจเป็นการยืนยันเป้าหมายในกรอบราคาขาขึ้นของ Perplexity ที่ $0.00005–$0.00008 ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งคิดเป็นโอกาสทำกำไร 5 ถึง 8 เท่า และเป็นอีกหนึ่งเหรียญมาแรงที่น่าจับตา
ค่า RSI ของ SHIB อยู่ที่ระดับ 51 หลังจากมีการเทขายเมื่อเร็วๆ นี้ แต่นักวิเคราะห์คาดว่าโมเมนตัมจะกลับมาอีกครั้งเมื่อความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลดลง
นอกเหนือจากการเป็นเหรียญมีมแล้ว ปัจจุบัน Shiba Inu ยังเป็นขุมพลังให้กับ Shibarium ซึ่งเป็นเครือข่าย Layer-2 ของตัวเองที่ช่วยให้การทำธุรกรรมรวดเร็วและมีค่าธรรมเนียมต่ำ พร้อมรองรับ dApp นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวเพิ่มเข้ามา ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง
Pepe ($PEPE): เหรียญมีมที่ไม่ใช่ ‘หมา’ กับโอกาสโต 3-4 เท่า
Pepe ($PEPE) ซึ่งเปิดตัวในเดือนเมษายน 2023 ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสามเหรียญมีมชั้นนำอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าตลาด 4.6 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นเหรียญมีมที่มีมูลค่าสูงสุดนอกหมวดหมู่ “หมา” ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่อ้างอิงถึงเว็บคอมมิคชื่อดังอย่าง Boy’s Club ของ Max Furie
แม้จะมีการแข่งขันสูง แต่สภาพคล่องและการสนับสนุนจากชุมชนที่แข็งแกร่งก็ทำให้ Pepe ยังคงอยู่ในกระแส แม้แต่ Elon Musk ก็เคยบอกใบ้เป็นนัยๆ ผ่าน X (Twitter) ว่าเขาถือ Pepe อยู่ด้วยนอกเหนือจาก Dogecoin
ด้วยราคาปัจจุบันที่ $0.00001091 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Pepe ได้ปรับตัวขึ้นถึง 12% ซึ่งทำผลงานได้ดีกว่าเหรียญคริปโตชั้นนำ (blue chip) ประเภท Layer 1 หลายตัว เช่น Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana และอื่นๆ หากสามารถทะลุแนวต้านที่ $0.000018–$0.000022 ไปได้ อาจเป็นการปูทางไปสู่เป้าหมายที่ $0.00003 ภายในกลางฤดูใบไม้ร่วง
ในสภาวะตลาดที่กระทิงกว่านี้ Perplexity คาดการณ์ว่า Pepe อาจไปถึง $0.000035 ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 3 เท่า
กราฟราคายังแสดงให้เห็นรูปแบบลิ่มราคาขาลง (descending wedge) ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม ซึ่งในอดีตถือเป็นรูปแบบขาขึ้น เมื่อโครงสร้างกฎระเบียบของสหรัฐฯ มีความชัดเจนมากขึ้น Pepe อาจพร้อมที่จะพุ่งขึ้นอีกระลอก
Maxi Doge (MAXI): เหรียญมีมสายซิ่ง ทางเลือกเสี่ยงสูงของ Dogecoin
นอกเหนือจากเหรียญที่ Perplexity เลือก Maxi Doge ($MAXI) กำลังได้รับความสนใจในฐานะเหรียญมีมที่มีความเสี่ยงสูงแต่ก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงเช่นกัน โดยวางตำแหน่งตัวเองเป็น “ญาติสายดีเจน (degen) ที่อัปเกรดความซิ่งขึ้นมาจาก Dogecoin” เพื่อดึงดูดนักเทรดที่มองหาความผันผวนและโอกาสทำกำไรที่สูงขึ้น
ในขณะที่ Dogecoin ได้เติบโตเป็นเหรียญที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่และมักจะเคลื่อนไหวตาม Bitcoin และ Ethereum มากขึ้น Maxi Doge พยายามที่จะดึงดูดพลังแห่งการเก็งกำไรเหมือนในยุคแรกๆ ของเหรียญมีม โดยโครงการนี้ระดมทุนไปได้แล้วเกือบ 2.2 ล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังเปิดตัว
MAXI ถูกสร้างขึ้นเป็นโทเค็น ERC-20 โดยเน้นการเติบโตของชุมชนผ่านแคมเปญบน Telegram และ Discord, การแข่งขันเทรด และแผนการร่วมมือต่างๆ
จากจำนวนโทเค็นทั้งหมด 150.24 พันล้านเหรียญ 25% ถูกสำรองไว้สำหรับ “Maxi Fund” เพื่อสนับสนุนด้านการตลาดและการสร้างพันธมิตร ปัจจุบันเปิดให้ Staking แล้ว โดยให้ผลตอบแทนสูงถึง 144% APY แม้ว่าผลตอบแทนจะลดลงเมื่อมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น
ราคา Presale ปัจจุบันอยู่ที่ $0.0002575 แต่มีแผนจะปรับราคาขึ้นเป็นขั้นๆ เมื่อการระดมทุนดำเนินไปในรอบถัดไป
นักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ผ่านเว็บไซต์ Maxi Doge โดยใช้กระเป๋าเงินอย่าง MetaMask หรือ Best Wallet
