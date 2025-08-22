Meme Coin น้องใหม่ Heaven พุ่งทะยาน 814% เขย่าบัลลังก์ Pump.Fun!
Meme Coin บน Solana กำลังลุกเป็นไฟ! หลังจากที่ Pump.Fun ครองตลาดมาอย่างยาวนาน ตอนนี้คู่แข่งรายใหม่ที่ชื่อว่า Heaven ได้ก้าวเข้ามาท้าชิงตำแหน่งอย่างเต็มตัว พร้อมกับการเปิดตัวโทเคน LIGHT ที่ราคาพุ่งทะยานกว่า 800% ในเวลาไม่กี่วัน สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่ววงการเหรียญ Meme และทำให้นักลงทุนต้องหันมาจับตามองแพลตฟอร์มหน้าใหม่นี้อย่างใกล้ชิด
รู้จัก Heaven Launchpad น้องใหม่ที่เขย่าตลาด Meme Coin บน Solana
ในปี 2025 นี้ ตลาด Launchpad สำหรับเหรียญ Meme Coin ได้กลายเป็นการแข่งขันที่ดุเดือด จากที่เคยดูเหมือนว่า Pump.Fun จะผูกขาดตลาดอย่างไร้คู่แข่ง แต่ตอนนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้ว Heaven แพลตฟอร์ม Meme Coins บน Solana ตัวใหม่ ได้สร้างปรากฏการณ์น่าทึ่ง หลังจากระดมทุน ICO ไปได้กว่า 27 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 7 สิงหาคม และไม่นานหลังจากนั้น โทเคนหลักอย่าง LIGHT ก็เปิดตัวพร้อมกับราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด
มูลค่าตลาดของ LIGHT เพิ่มขึ้นจาก 14 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 12 สิงหาคม ไปสู่เกือบ 128 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 20 สิงหาคม คิดเป็นการเติบโตสูงถึง 814% ในช่วงแรก
นักเทรดคริปโตบางส่วนยังคงตั้งข้อสงสัยและมองว่าอาจเป็นกลโกง แต่เมื่อเจ้าเหรียญ Meme ที่สร้างบนแพลตฟอร์ม Heaven นี้เริ่มไต่อันดับบนชาร์ตอย่างรวดเร็ว ท่าทีของตลาดก็เปลี่ยนไปทันที สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของแพลตฟอร์ม Meme Coins ที่สดใหม่และมีกลยุทธ์ที่น่าสนใจ
กลยุทธ์ Dual-Token และการเผาเหรียญ: อาวุธลับของ Heaven
สิ่งที่ทำให้ Heaven โดดเด่นและดึงดูดความสนใจจากชุมชน Meme Coin คือโมเดลเศรษฐศาสตร์ที่ไม่เหมือนใคร แพลตฟอร์มนี้ใช้ระบบ Dual-Token คือ LIGHT และ DARK ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือเหรียญ
ทุกๆ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโทเคน DARK จะมีค่าธรรมเนียม 0.1% ซึ่งจะถูกนำไปใช้ซื้อโทเคน LIGHT กลับคืนมาและแจกจ่ายให้กับผู้ถือ DARK กลไกนี้ถูกเรียกว่า “DARK Flywheel” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น่าจับตาในโลกของ Memecoin
นอกจากนี้ ทีมผู้พัฒนา Heaven ยังได้ให้คำมั่นสัญญาที่ว่าจะนำรายได้ทั้งหมด 100% ของแพลตฟอร์มมาใช้เพื่อซื้อและเผาโทเคน LIGHT ทิ้ง ซึ่งเป็นการคืนกำไรสู่ชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่น แต่ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ Meme Coins ที่เกี่ยวข้องกับ Heaven ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว และท้าทายโมเดลธุรกิจของ Launchpad อื่นๆ ในตลาด
สงคราม Launchpad เดือด! การแข่งขันของ Meme Coin ที่ผู้ใช้งานได้ประโยชน์
การเกิดขึ้นของ Heaven เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าตลาด Meme ไม่เคยหยุดนิ่ง การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อผู้ใช้งานโดยตรง หลังจากที่ Pump.Fun เคยเสียตำแหน่งผู้นำให้กับ LetsBonk.Fun ไปชั่วคราว พวกเขาก็รีบเปิดตัวโปรแกรมแบ่งปันรายได้ใหม่เพื่อดึงดูดนักเทรดกลับคืนมา ซึ่งส่งผลให้แพลตฟอร์มกลับมาเป็นผู้นำด้านการสร้างโทเคนรายวันได้อีกครั้ง
การแข่งขันครั้งนี้ทำให้ผู้สร้างเหรียญ Meme และนักลงทุนมีทางเลือกมากขึ้น เพราะแพลตฟอร์มต่างๆ ต้องนำเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่า ทั้งค่าธรรมเนียมที่ถูกลงและส่วนแบ่งรายได้ที่สูงขึ้น เพื่อรักษาฐานผู้ใช้งานไว้ ขณะที่ Heaven กำลังพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว ทางฝั่ง Pump.Fun ก็ยังมีไพ่เด็ดอย่าง Airdrop ที่หลายคนรอคอย ซึ่งอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสงคราม Meme ครั้งนี้ได้ทุกเมื่อ
