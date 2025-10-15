จับตาเหรียญใหม่! Wall Street Pepe จ่อ Airdrop ข้ามเชน Solana
ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังทรัมป์ได้ออกมากล่าวว่า “ไม่ต้องกังวลเรื่องจีน ทุกอย่างจะเรียบร้อย” ซึ่งดูประนีประนอมต่อจีน โดยมูลค่าตลาดรวมพุ่งกลับมายืนเหนือ 4 ล้านล้านดอลลาร์ส่งสัญญาณว่าแรงเทขายเริ่มอ่อนกำลังลง เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าสู่ตลาดอย่างมั่นใจ
ท่ามกลางบรรยากาศที่เริ่มเป็นใจนี้ มีเหรียญใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตาอย่าง Wall Street Pepe ($WEPE) ซึ่งกำลังจะสร้างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญด้วยการ Airdrop โทเคนบนเชน Solana ถือเป็นการเปิดตัวเหรียญใหม่ที่น่าสนใจในตลาด Meme Coin!
ตลาดฟื้นตัวหลังดิ่งหนัก! จังหวะทองของเหรียญใหม่ Wall Street Pepe
สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนักจนเกิดการล้างพอร์ตมูลค่าราว 19,000 ล้านดอลลาร์ สร้างความผันผวนอย่างรุนแรง โดยราคา Bitcoin ร่วงสู่ระดับ 110,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum ร่วงสู่ระดับ 3,500 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดตลาดเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น สะท้อนจากดัชนี Fear and Greed Index ที่ดีดตัวกลับสู่ระดับ ‘Neutral’ (ระดับกลาง) ซึ่งถือเป็นจังหวะที่ดีสำหรับเหรียญใหม่ Wall Street Pepe โดยการเชื่อมต่อกับ Solana ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่คึกคักที่สุดของวงการคริปโต อาจเป็นตัวจุดประกายโมเมนตัมระลอกใหม่ให้กับราคาเหรียญได้
เจาะลึกกลไกเผา 5,200 ล้านโทเคนบน Solana
โปรเจกต์ Wall Street Pepe เพิ่งเสร็จสิ้นกิจกรรม Solana Early Access ซึ่งประสบความสำเร็จในการเผาโทเคนจำนวน 5,200 ล้านโทเคน กลไกดังกล่าวทำงานโดยเมื่อมีผู้ซื้อโทเคนบน Solana ระบบจะทำการเผาโทเคนบน Ethereum ในมูลค่าที่เท่ากัน (คำนวณที่ราคา 0.001 ดอลลาร์ต่อโทเคน)
ตัวอย่างเช่น หากราคาโทเคนบน Ethereum อยู่ที่ 0.0001 ดอลลาร์ การซื้อโทเคนบน Solana จำนวน 1 โทเคนจะเผาโทเคนบน Ethereum ถึง 10 โทเคน
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับโทเคนผ่าน Airdrop โดยอัตโนมัติในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2025 โดยไม่ต้องกดรับด้วยตนเอง กลไกนี้ส่งผลดีต่อผู้เข้าร่วมในช่วงแรกโดยตรง เพราะทำให้จำนวนโทเคนรวมในระบบน้อยลง และพวกเขามีสัดส่วนการถือครองที่มากขึ้น
วิเคราะห์อนาคตของ Wall Street Pepe: Tokenomics แกร่งและชุมชนหนุนหลัง
หลังจากการฟื้นตัวของตลาด ราคาเหรียญ Wall Street Pepe ได้ปรับตัวขึ้นแล้วประมาณ 11% ในคืนเดียว และนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เหรียญใหม่เหรียญนี้ยังคงยึดมั่นในแนวทางที่ให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นอันดับแรก นำโดยกลุ่มเทรดส่วนตัวอย่าง ‘Alpha Chat’ ซึ่งจะมอบข้อมูลเชิงลึกแบบวงในซึ่งอาจมอบโอกาสให้สมาชิกสามารถทำกำไรได้มากกว่า 1,000%
นอกจากนี้ คอลเลกชัน NFT จำนวน 5,000 ชิ้นที่สร้างโดยชุมชนก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีปริมาณการซื้อขายในตลาดรองทะลุ 8.2 ETH แล้ว
ด้วยอุปทานรวมที่ลดลงประมาณ 2.6% จากการเผาโทเคน ประกอบกับการขยายตัวสู่ระบบนิเวศของ Solana ทำให้เหรียญใหม่อย่าง Wall Street Pepe อยู่ในจุดที่พร้อมสำหรับโอกาสการเติบโตต่อไปในขณะที่นักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง!
สำหรับผู้ที่ติดตาม Wall Street Pepe มาอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมอ่านบทวิเคราะห์ราคา Wall Street Pepe และวิธีซื้อ Wall Street Pepe ทีละขั้นตอนเพื่ออัปเดตมุมมองไปยัง Wall Street Pepe