AI ChatGPT รุ่นใหม่ทำนายราคาของ XRP, Avalanche และ Dogecoin ภายในสิ้นปี 2025
ตลาดเพิ่งร่วงหนัก ความตื่นตระหนกแพร่กระจาย พร้อมด้วยการพูดคุยเชิงลบมากมาย แต่ทั้งนักวิเคราะห์และ ChatGPT 5 ยังคงสงบ โดยทำนายแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว โดยเฉพาะสำหรับ XRP ที่การใช้งานจริงกำลังเติบโต, Avalanche ที่ระบบนิเวศกำลังขยายตัว และ Dogecoin ที่ยังคงขี่กระแสมีมคลาสสิกอยู่
Ethereum เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 4,950 ดอลลาร์ แสดงให้ทุกคนเห็นว่ายังคงเป็น Altcoins ชั้นนำ การเบรกทะลุครั้งนี้ช่วยผลักดันเหรียญมีมที่อยู่บน ETH อย่าง DOGE ให้พุ่งแรง และตลาด Altcoins ทั้งหมดก็มีกำไรเพิ่มขึ้น ก่อนจะปรับฐานอีกครั้ง
ในขณะเดียวกัน Bitcoin กำลังซื้อขายที่ 108,000 ดอลลาร์ โดยต่ำกว่าจุดสูงสุดเดือนสิงหาคมที่ 124,000 ดอลลาร์ประมาณ 10% แต่ความเชื่อมั่นยังคงเป็นบวก เนื่องจากสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เป็นมิตรที่สุดที่เราเคยเห็น และ ChatGPT ทำนายว่าความเชื่อมั่นจะยังคงดำเนินต่อไป
XRP (Ripple): ChatGPT เห็นการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงปลายปี – การวิ่งครั้งนี้จะเริ่มในเดือนกันยายนหรือไม่?
ปี 2025 คือปีที่ XRP ทะลุกรอบ มันเอาชนะคดีของ SEC ได้ โดยทะลุระดับ 1 ดอลลาร์ และเพิ่มขึ้น 400% เมื่อเทียบกับปีก่อน ChatGPT ทำนายว่าการพุ่งนี้ยังไม่จบและจะดำเนินต่อไป
การยอมรับกำลังเติบโต เมื่อมีคนเข้ามาใช้เครือข่ายมากขึ้นเรื่อย ๆ บัตร Mastercard ของ XRP เพิ่งเปิดตัว ก้าวเข้าสู่ธุรกิจบัตรเครดิตโดยตรง ETF ดูเหมือนจะมาในเดือนตุลาคม ซึ่งยิ่งเพิ่มกระแสเข้าไปอีก
นักวิเคราะห์อาวุโสจาก Coinbase กล่าวว่า เมื่อธนาคารกลางสหรัฐเริ่มผ่อนคลาย และเสี่ยงจะไหลกลับเข้าคริปโต และ XRP จะโดดเด่น ด้วยข้อได้เปรียบในด้านการชำระเงินข้ามพรมแดนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง XRP จึงเป็นโอกาสการลงทุนที่สำคัญ
แม้มุมมองระยะยาวยังคงเป็นบวก แต่กันยายนเป็นเดือนที่ตลาดคริปโตอ่อนแอในประวัติศาสตร์ แม้จะมีความคาดหวังว่า XRP จะทะลุ 5 ดอลลาร์ได้ แต่นักเทรดต้องระมัดระวัง
ซึ่งขณะนี้แรงโมเมนตัมยังไม่แน่นอน RSI อยู่ที่ 39 บ่งบอกถึงความต้องการที่อ่อนแอ และ MACD อยู่ต่ำกว่าค่ากลางเล็กน้อย แท่งเทียนกำลังพิมพ์รูปแบบ spinning tops ที่แนวต้าน ซึ่งโดยปกติบ่งชี้ว่าการเบรกทะลุใกล้จะเกิดขึ้น
ในระยะยาว การขยับไปสู่ระดับ 10 ดอลลาร์เป็นไปได้ แต่ก่อนอื่นต้องผ่านแนวต้านที่ 3.66 ดอลลาร์ให้ได้ ซึ่งเป็นระดับที่ราคาถูกปฏิเสธและร่วงต่ำกว่า 3 ดอลลาร์มาก่อนหน้านี้
Avalanche (AVAX): จะไม่จืดชืดอีกต่อไป? ChatGPT บอกว่า 50 ดอลลาร์กำลังมา
ปีที่แล้ว Avalanche เป็นหนึ่งใน Altcoins ที่น่าเบื่อที่สุด แทบไม่มีความฮือฮาและไม่มีกำไรใหญ่ แต่ก็ได้เปลี่ยนไปเมื่อ Grayscale เพิ่งยื่นขอ ETF ของ AVAX ในตลาด Nasdaq เดือนตุลาคมจะเป็นเดือนสำคัญ พร้อม ๆ กับการตัดสินใจ ETF อีกกว่า 90 รายการ
นอกจากนี้ Avalanche ได้ทำข้อตกลงกับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเพื่อนำข้อมูล GDP มาลงบล็อกเชน และพวกเขาได้ทำธุรกรรม AVAX ครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม AVAX สร้าง higher lows ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อเข้ามามากขึ้นทุกครั้งที่ราคาลง ซึ่งการเบรกทะลุเหนือแนวต้านสำคัญอาจกระตุ้นการกลับไปสู่ระดับสูงสุดเดือนธันวาคมที่ 52 ดอลลาร์ และเปิดการเคลื่อนไหวระยะสั้น +120% ตอนนี้วอลุ่มกำลังเย็นลงขณะที่ AVAX ทดสอบแนวรับเส้นเทรนด์อีกครั้ง
การทำนายของ ChatGPT ว่าไปถึง 300 ดอลลาร์อาจดูบ้า ๆ แต่ด้วยการเปิดตัว Grayscale ETF ที่กำลังจะมาถึง AVAX อาจเดินหน้าไปถึงตรงนั้นได้จริง
Dogecoin (DOGE): ChatGPT ทำนายว่าเหรียญมีมจะเป็นตัวหลักไปสู่ 1 ดอลลาร์
ใคร ๆ ก็รักมีมและเหรียญมีมใช่ไหม? ChatGPT ทำนายด้วยว่าราคา Dogecoin (DOGE) จะเพิ่มขึ้นราว 66% ภายในสิ้นปี 2025
การทำนายนี้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวสุดเซอร์ไพรส์ของ Grayscale ที่ยื่นขอ ETF ของ Dogecoin ซึ่งเป็นเหรียญมีมแรกที่ได้เข้าสู่สปอตไลต์ และไม่แปลกที่พวกเขาจะเลือก DOGE ที่เป็นตัว OG ของโลกมีม
ตุลาคมดูสดใสสำหรับ Altcoins เนื่องจากจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับ ETF ของ Dogecoin Bloomberg บอกว่าคำขอ ETF ส่วนใหญ่มีโอกาสอนุมัติถึง 85% ดังนั้น ETF ของเหรียญมีมอาจทำให้วงการเหรียญมีมสั่นสะเทือนได้จริง
บนกราฟ DOGE/USDT ก็เห็นสัญญาณเบรกของ Kaleo เช่นกัน สัญญาณขาขึ้นคือ ราคากลับไปทดสอบปลายบนของ descending triangle จากด้านบนแล้วเด้งกลับทันที
กราฟของ Dogecoin อยู่ในโซนสะสมเหนือแนวรับ 0.20 ดอลลาร์ ตอนนี้ซื้อขายที่ 0.21 ดอลลาร์ หลังจากเบรกออกจาก channel ขาลงยาวนาน การทดสอบจริงอยู่ที่ 0.30 ดอลลาร์ โดยแนวต้านที่ต้องทะลุให้ได้ก่อนการพุ่งแรงไปสู่ 2.00 ดอลลาร์ตามที่ ChatGPT ทำนายจะเริ่มต้น
ถ้า DOGE สามารถสร้างฐานแนวรับที่ 0.30–0.35 ดอลลาร์ได้ ประตูสู่ 1 ดอลลาร์ก็เปิดออก RSI อยู่ที่ 49 ค่อนข้างเป็นกลาง MACD ติดลบนิดหน่อยแต่ไม่น่ากังวล นักวิเคราะห์คาดว่าการเบรกใกล้เข้ามา ซึ่งอาจกระตุ้นการพุ่งขึ้นของเหรียญมีมในวงกว้าง
