BNB ปัง! BNC บ. Nasdaq ทุ่ม $160M จนครองแชมป์ถือ BNB มากที่สุด!
BNB Network Company (BNC) บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ได้ประกาศเข้าซื้อ BNB หรือ Binance Coin จำนวน 200,000 เหรียญ คิดเป็นมูลค่ามหาศาลถึง 160 ล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อครั้งประวัติศาสตร์นี้ส่งผลให้ BNC กลายเป็นบริษัทมหาชนที่ถือครอง BNB มากที่สุดในโลก และเป็นสัญญาณชัดเจนว่าสถาบันการเงินในตลาด Nasdaq กำลังเบนเข็มมาสู่สินทรัพย์ดิจิทัลทางเลือกอย่างเต็มตัว
BNC พลิกโฉมกลยุทธ์ มุ่งสู่คลัง BNB ในตลาด Nasdaq
การเข้าซื้อ Binance Coin ครั้งใหญ่ของ BNC เกิดขึ้นหลังจากการระดมทุนรอบ Private Placement มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนำโดย 10X Capital และ YZi Labs การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างครั้งสำคัญของบริษัท โดย BNC ได้เปลี่ยนตัวเองเป็นองค์กรที่ใช้คริปโตเป็นหลัก (crypto-first treasury) โดยมี BNB เป็นสินทรัพย์สำรองหลักเพียงหนึ่งเดียว สะท้อนความเชื่อมั่นต่อระบบนิเวศของ Binance และศักยภาพของเหรียญดังกล่าวในระยะยาว
เพื่อรองรับกลยุทธ์ใหม่ที่เน้น Binance Coin เป็นหัวใจสำคัญ BNC ได้ปรับทัพผู้บริหารครั้งใหญ่ โดยได้แต่งตั้ง David Namdar ผู้ร่วมก่อตั้ง Galaxy Digital ขึ้นเป็น CEO พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินชั้นนำอีกหลายราย
การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่การถือครอง Binance Coin ในภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2025 โดย Nano Labs เป็นผู้นำรายแรกๆ ด้วยการซื้อ BNB จำนวน 74,315 เหรียญ มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ด้วยราคาเฉลี่ยที่ $672.45
เทรนด์ใหม่มาแรง! บริษัทใน Nasdaq แห่สะสม Altcoin แทน Bitcoin
การเข้าซื้อ Binance Coin ของ BNC ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ยูนีคแต่อย่างใด แต่เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ที่กำลังมา ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะใน Nasdaq เริ่มหันมาสะสม Altcoin เป็นสินทรัพย์ในคลังของบริษัทมากขึ้น จากข้อมูลพบว่าบริษัทที่เปิดเผยการถือครอง Altcoin มีราคาหุ้นพุ่งขึ้นโดยเฉลี่ยถึง 150% ภายในวันเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตอบรับเชิงบวกจากตลาด
ก่อนหน้า BNC บริษัทอย่าง Nano Labs ได้เข้าซื้อ BNB มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Windtree Therapeutics ก็กำลังระดมทุนสูงถึง 520 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างคลัง BNB ของตนเอง
นอกจากนี้ เทรนด์ดังกล่าวยังขยายไปสู่ Altcoin อื่นๆ เช่น SharpLink Gaming ที่กลายเป็นผู้ถือ Ethereum (ETH) รายใหญ่ที่สุด หลังซื้อ ETH จำนวน 32,892 เหรียญ มูลค่า 115 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดถือครองรวมเพิ่มเป็น 144,501 ETH มูลค่า 515 ล้านดอลลาร์
ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 29% ระหว่างช่วงสะสม และเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าหลังเริ่มใช้กลยุทธ์ถือครอง ETH เลยทีเดียว
เช่นเดียวกับ BIT Mining ที่ประกาศแผนระดมทุน 200-300 ล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างคลัง Solana (SOL) ขณะที่ DeFi Development Corp ก็ซื้อ SOL มูลค่า 2.7 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ บริษัทแคนาดา Sol Strategies ยังถือ SOL มากกว่า 420,000 เหรียญ และยื่นขอจดทะเบียนใน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ “STKE”
กล่าวได้ว่า เทรนด์ถือครองเหรียญ altcoin ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงที่ส่วนแบ่งตลาดของ Bitcoin หรือ Bitcoin Dominance ลดลงจาก 64.5% ในเดือนมิถุนายน เหลือ 59% ในเดือนสิงหาคม
Best Wallet ($BEST) กระเป๋าคริปโต Multi-Chain ที่นักลงทุนต้องมี!
ในขณะที่บริษัทใหญ่อย่าง BNC กำลังทุ่มเงินลงทุนมหาศาลในเหรียญชั้นนำอย่าง BNB นักลงทุนรายย่อยหลายคนก็กำลังมองหาโอกาสการเติบโตครั้งใหม่ในตลาดคริปโต และไม่ว่าคุณจะสนใจเหรียญที่มีมูลค่าตลาดมหาศาล หรือเหรียญใหม่ขนาดเล็ก Best Wallet ($BEST) ก็คือเครื่องมือที่ตอบโจทย์นักลงทุนได้อย่างสมบูรณ์แบบ
Best Wallet ไม่ใช่แค่กระเป๋าเงินคริปโตธรรมดา แต่เป็นแพลตฟอร์ม multi-chain แบบ non-custodial ที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks รองรับเหรียญจากหลายเครือข่ายชั้นนำทั้ง Bitcoin, Ethereum, Solana และ BNB Chain ทำให้การจัดการพอร์ตเป็นเรื่องง่ายในแอปเดียว นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เด่นอย่าง Upcoming Tokens ที่ช่วยแจ้งเตือนเหรียญ Presale ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพก่อนใคร
หัวใจสำคัญของระบบนิเวศคือโทเค็น $BEST ซึ่งกำลังเปิดขายในรอบ Presale ในราคาพิเศษ ซึ่งผู้ถือโทเค็นจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น Staking APY ที่สูงถึง 92%, สิทธิ์ในการเข้าร่วม Presale ของโครงการพาร์ทเนอร์ก่อนใคร และส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในแอป นี่จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเข้าลงทุนในโปรเจกต์ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนในอนาคต
- ศึกษาวิธี: ซื้อ Best Wallet ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
- เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet: https://bestwallet.com/th
- ติดตาม Best Wallet ทาง X: https://x.com/BestWalletHQ
- ช่องทาง Telegram: https://t.me/Best_Wallet_Announcements
สรุป: การเข้าซื้อ BNB ของ BNC คือสัญญาณกระทิงครั้งใหญ่สำหรับตลาด Altcoin
การตัดสินใจของ BNC ที่จะทุ่มเงินกว่า 160 ล้านดอลลาร์เข้าซื้อ Binance Coin ถือเป็นก้าวสำคัญที่ยืนยันถึงความเชื่อมั่นของสถาบันในตลาด Nasdaq ที่มีต่อ Altcoin ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง
การเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับการบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทมหาชน แต่ยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันให้ไหลเข้าสู่ตลาด Altcoin มากขึ้นในอนาคตด้วย ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกที่นักลงทุนในตลาดคริปโตต้องจับตาอย่างใกล้ชิด