Ethereum พุ่งทะลุ $4,300! มูลค่าแซงหน้า Mastercard ลุ้นวิ่งต่อแรง
Ethereum (ETH) พุ่งทะยานอย่างร้อนแรงกว่า 1.9% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทะลุระดับ $4,300 ซึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ได้ส่งผลให้มูลค่าตลาดของ ETH พุ่งสูงถึง 5.2 แสนล้านดอลลาร์ แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเงินอย่าง Mastercard เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้ทำให้ ETH กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 22 ของโลก และจุดประกายให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างจับตามองว่าราคา ETH จะสามารถทำลายสถิติสูงสุดเดิมได้หรือไม่
มูลค่าตลาด Ethereum แซงหน้า Mastercard อย่างเป็นทางการ
การปรับตัวขึ้นของราคา ETH ในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญ โดยข้อมูลจาก CoinMarketCap ยืนยันว่า Ethereum ได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 22 ของโลก ด้วยมูลค่าตลาดรวม (Market Cap) ที่สูงถึง 520,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตลาดของ Mastercard อย่างมีนัยสำคัญ
ปัจจุบัน ราคา ETH ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,300 และอยู่ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) ที่เคยทำไว้ที่ $4,878 ในเดือนพฤศจิกายน 2021 เพียง 13% เท่านั้น
ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในระบบนิเวศของ Ethereum และศักยภาพของ ETH ในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ นอกจากนี้ ข้อมูลจากแพลตฟอร์มคาดการณ์อย่าง Polymarket ยังชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสถึง 96% ที่ราคา Ethereum จะพุ่งไปถึง $4,400 และมีโอกาส 76% ที่จะทะลุ ATH เดิมเพื่อไปแตะระดับ $5,000 ภายในสิ้นปีนี้
นักวิเคราะห์ชี้เป้า! ราคา ETH อาจพุ่งแตะ $20,000
เหล่านักวิเคราะห์ทางเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญในตลาดต่างมองว่า การพุ่งขึ้นของราคา ETH ในปัจจุบันนั้น เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นครั้งใหญ่ที่ยั่งยืน
Lord Hawkins นักวิเคราะห์เทคนิคชื่อดังชี้ว่า กราฟราคาของ ETH กำลังออกจากรูปแบบการสะสมกำลังที่เรียกว่า ‘Wyckoff Accumulation‘ ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่แข็งแกร่ง และอาจผลักดันราคาไปสู่เป้าหมายที่ $6,000 ได้
ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์อย่าง Titan of Crypto ได้แสดงความเห็นว่ากราฟของ ETH นั้น “เป็นขาขึ้นขีดสุด” (extremely bullish) หลังทะลุกรอบสามเหลี่ยมสมมาตร (symmetrical triangle) ที่ดำเนินมาหลายปี ซึ่ง Crypto Rover นักวิเคราะห์อีกรายได้ขยายความว่า ขนาดของรูปแบบสามเหลี่ยมดังกล่าวบ่งชี้ถึงเป้าหมายราคาที่เป็นไปได้ที่ระดับ $8,000
ที่น่าสนใจไปกว่านั้น Nilesh Verma ได้คาดการณ์โดยอ้างอิงจากรูปแบบราคาที่เคยเกิดขึ้นซ้ำในปี 2017 และ 2020 โดยเขาทำนายว่าราคา ETH มีเป้าหมายขั้นต่ำที่ $10,000 และในเคสที่ดีที่สุดอาจพุ่งสูงถึง $16,000 – $20,000 ภายใน 6-8 เดือนข้างหน้านี้เลยทีเดียว
แรงหนุนจาก ETF และ วาฬ ดันราคา Ethereum ไม่หยุด
ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของราคา ETH มาจากการไหลเข้าของเงินทุนจากกองทุน Ethereum ETF โดยข้อมูลจาก Sosovalue ระบุว่ามีเงินทุนสุทธิไหลเข้ากองทุนสูงถึง 461.21 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่ากองทุน Bitcoin ETF ที่มีเงินไหลเข้า 403 ล้านดอลลาร์ในวันเดียวกัน
นอกจากนี้ การสะสมเหรียญของนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกที่ชัดเจน LookOnChain แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนรายงานว่า มีวาฬรายหนึ่งเข้าสะสม ETH เพิ่มถึง 49,533 ETH คิดเป็นมูลค่ากว่า 212 ล้านดอลลาร์ และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา วาฬกลุ่มนี้ได้สะสม ETH ไปแล้วรวมทั้งสิ้น 221,166 ETH หรือประมาณ 946.6 ล้านดอลลาร์
บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการอย่าง Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ก็ได้เข้าซื้อ 1,250 ETH มูลค่า 5.29 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum อย่าง Vitalik Buterin ก็ถือครอง ETH จำนวน 240,042 ETH คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.01 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นแรงหนุนทางจิตวิทยาที่สำคัญต่อตลาด
ดังนั้น การที่ราคา ETH สามารถพุ่งทะยานจนมีมูลค่าตลาดแซงหน้า Mastercard ได้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากปัจจัยบวกรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการไหลเข้าของเงินทุนมหาศาลจากกองทุน ETF การสะสมเหรียญอย่างต่อเนื่องของเหล่าวาฬ และมุมมองเชิงบวกจากนักวิเคราะห์
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งว่าอนาคตของ ETH ยังคงสดใส และมีแนวโน้มที่จะสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ในอีกไม่ช้า นักลงทุนจึงควรจับตาดูการเคลื่อนไหวของ ETH อย่างใกล้ชิด