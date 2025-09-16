ชักเย่อครั้งใหญ่! วาฬรุ่นเดอะเทขาย Bitcoin แต่ ETF เข้าช้อนซื้อหนัก
Bitcoin กำลังเผชิญกับความผันผวนครั้งสำคัญ โดยล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ 115,428 ดอลลาร์หลังจากเคยพุ่งแตะ 116,000 ดอลลาร์ สถานการณ์ตลาดในขณะนี้เปรียบเสมือนการชักเย่อครั้งใหญ่ระหว่างแรงเทขายทำกำไรจากนักลงทุนรายใหญ่ยุคแรกเริ่มกับแรงซื้อจำนวนมหาศาลจากกองทุน Spot Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ
แรงเทขาย Bitcoin จากวาฬยุคบุกเบิกมูลค่าหลายพันล้าน
ข้อมูลล่าสุดจาก Lookonchain แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนได้เปิดเผยการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของวาฬ Bitcoin ยุคบุกเบิกรายหนึ่งซึ่งได้ทำการเทขาย 1,176 BTC (มูลค่าประมาณ 136 ล้านดอลลาร์) ผ่านแพลตฟอร์ม Hyperliquid
การขายครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่วาฬรายเดียวกันนี้ได้ขาย Bitcoin จำนวน 35,991 BTC (มูลค่า 4,040 ล้านดอลลาร์) เพื่อแลกกับ 886,371 ETH ซึ่งทั้ง Bitcoin และ Ethereum ต่างก็ถูกจัดเป็นเหรียญคริปโตมาแรงที่มีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดโดยรวม
แม้จะมีการเทขายอย่างต่อเนื่อง แต่วาฬรายนี้ยังคงถือครอง Bitcoin อยู่อีกประมาณ 49,634 BTC (มูลค่าประมาณ 5,400 ล้านดอลลาร์) กระจายอยู่บน Crypto Wallet อยู่ 4 ใบ การเทขายของนักลงทุนรายใหญ่ที่ถือครองเหรียญมาอย่างยาวนานเช่นนี้มักสร้างแรงกดดันต่อตลาดและอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยได้
นอกจากนี้ Whale Alert ยังได้รายงานการเคลื่อนไหวของ Crypto Wallet ที่ไม่มีการใช้งานมานาน โดยมีใบหนึ่งที่ถือ 479 BTC (มูลค่าประมาณ 53 ล้านดอลลาร์) ได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังเงียบไปนานถึง 12 ปี 8 เดือน และอีกใบที่ถือ 445 BTC ก็กลับมาใช้งานหลังผ่านไปเกือบ 13 ปี
การเคลื่อนไหวลักษณะนี้มักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของความเสี่ยงในการเทขาย ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับราคา Bitcoin ในปัจจุบัน
กองทุน Bitcoin ETF สวนกระแส! เข้าช้อนซื้อล็อตใหญ่
ท่ามกลางแรงเทขายจากวาฬ ดูเหมือนว่าความต้องการจากฝั่งสถาบันยังคงแข็งแกร่ง โดยข้อมูลจาก SoSoValue ชี้ว่ากองทุน Spot BTC ETF ในสหรัฐฯ มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิรวม 552.78 ล้านดอลลาร์
เงินทุนที่ไหลเข้าอย่างมหาศาลนี้ได้ช่วยพลิกให้ยอดรวมรายสัปดาห์ของ ETF กลับมาเป็นบวก และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงราคา Bitcoin ให้สามารถยืนเหนือระดับ 114,000 ดอลลาร์ไว้ได้
สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นภาพการต่อสู้ที่ชัดเจนระหว่างอุปทานที่ถูกปล่อยออกมาจากผู้ถือครองระยะยาว กับความต้องการในการเข้าซื้อจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถูกกฎหมายอย่าง ETF
คำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนในตอนนี้คือแรงซื้อจากกองทุน ETF จะสามารถลดแรงขายจากวาฬได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ และฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะในการกำหนดทิศทางราคา Bitcoin ในระยะต่อไป
วิเคราะห์กราฟ Bitcoin: ชี้เป้าแนวรับและแนวต้านสำคัญ
ในเชิงเทคนิค ราคา Bitcoin กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมแบบ Descending Triangle โดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ 116,750 ดอลลาร์ ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 114,360 ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญที่ช่วยหนุนราคาอยู่ ส่วนดัชนี RSI อยู่ที่ระดับ 57 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมยังคงเป็นบวกแต่ยังไม่ถึงขั้นภาวะซื้อมากเกินไป
แท่งเทียนล่าสุดที่เป็นรูปแบบ Spinning Top แสดงให้เห็นถึงความลังเลของตลาด ซึ่งมักเป็นสัญญาณก่อนที่จะเกิดความผันผวนครั้งใหญ่ หากแรงซื้อสามารถผลักดันราคาให้ทะลุแนวต้านที่ 116,750-119,500 ดอลลาร์ไปได้ เป้าหมายถัดไปของ Bitcoin อาจพุ่งไปที่ 122,200 ดอลลาร์ และอาจขยายไปถึง 124,500 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม หาก Bitcoin ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ 114,000 ดอลลาร์ได้ ก็มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 112,000 ดอลลาร์ และอาจมีการปรับฐานลึกไปถึง 108,250 ดอลลาร์ได้เช่นกัน
นักลงทุนจึงควรจับตาดูแนวรับและแนวต้านเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนการลงทุน
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptonews.com/news/bitcoin-price-prediction-og-whales-are-selling-btc-again-can-etfs-absorb-the-incoming-shock/