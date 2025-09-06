BTC $110,868.58 -1.48%
Cryptonews วงการคริปโต

MemeCore พุ่ง 3,800% สร้างสถิติใหม่ นักลงทุนลุ้นอนาคตสดใสหรือเสี่ยงเข้าสู่ช่วงร่วงแรงในตลาดคริปโต

MemeCore
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews

ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อัปเดตล่าสุด: 
MemeCore เหรียญคริปโตพุ่งแรง ทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่

โทเคน M ของ MemeCore กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการคริปโต จากราคาที่แทบไร้มูลค่าเพียงไม่กี่เดือนก่อน ปัจจุบันได้ทะยานขึ้นจนสร้างสถิติสูงสุดใหม่ในตลาด สร้างทั้งความหวังและความกังวลไปพร้อมกัน

กระแสการพุ่งขึ้นและปัจจัยหนุนราคา

ราคาของ M ทำจุดสูงสุดที่ 1.69 ดอลลาร์ ก่อนปรับลงมา 1.60 ดอลลาร์ ขณะที่วอลุ่มการซื้อขาย 24 ชั่วโมงทะลุ 53 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่เคยอยู่แค่ 0.036 ดอลลาร์ โทเคนนี้ได้เพิ่มขึ้นกว่า 3,750% ในเวลาเพียง 90 วัน จนถูกมองว่า MemeCore แรงไม่หยุด ในปีนี้

memecore price chart
ราคา MemeCore ที่พุ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่มา CoinGecko

การพุ่งแรงดังกล่าวสะท้อนถึงพลังการเก็งกำไรและความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม RSI และตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างบ่งชี้ว่าตลาดเริ่มอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป การกลับตัวจึงอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

กลยุทธ์อีเวนต์และพลังคอมมูนิตี้

หนึ่งในปัจจัยที่หนุนกระแสคือการตลาดสุดโดดเด่น เช่น การเช่าสวนสนุก Lotte World ในงาน Korea Blockchain Week เพื่อสร้างกระแสในโซเชียล โปรเจกต์ยังโปรโมตตนเองว่าเป็น Layer-1 สำหรับวัฒนธรรมมีมโดยเฉพาะ ใช้กลไก Proof of Meme และโทเค็นโนมิกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยชุมชน ทำให้เทรดเดอร์สายเก็งกำไรเข้ามาอย่างหนาแน่น

นักลงทุนสายกระทิงเชื่อว่า หากราคายืนเหนือ 1 ดอลลาร์ได้ต่อเนื่อง โอกาสแตะ 2 ดอลลาร์ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน แต่ฝ่ายระวังชี้ว่า หากหลุดแนวรับ อาจร่วงไปสู่โซน 0.40–0.50 ดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็ว เพราะสภาพคล่องนอกกระดานหลักยังบางมาก

แนวโน้มตลาดและมุมมองนักลงทุน

การคาดการณ์ล่าสุดประเมินว่า ราคาอาจปรับลงราว 23% เหลือ 1.19 ดอลลาร์ภายในต้นตุลาคม แม้บางตัวชี้วัดยังจัดอยู่ในเกณฑ์ Bullish แต่ดัชนี Fear & Greed อยู่ที่ 48 สะท้อนภาวะตลาดที่ยังลังเล ไม่ได้เอนเอียงชัดไปทางใดทางหนึ่ง

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา M มีวันปิดบวก 16 วัน และมีความผันผวนกว่า 35% นี่คือสัญญาณว่าตลาดกำลังเหมาะสำหรับผู้เล่นสายไว แต่ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงสำหรับผู้ที่เข้าช้า นักลงทุนที่มองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ จึงควรจับตา MemeCore เป็นตัวอย่างสำคัญว่า ความร้อนแรงจากคอมมูนิตี้อาจสร้างทั้งโอกาสและความเสี่ยงไปพร้อมกัน

Pepenode ทางเลือกใหม่ท่ามกลางกระแส MemeCore

หลังจาก MemeCore พุ่งแรงกว่า 3,800% นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงฟองสบู่หรือไม่ ในขณะที่หลายฝ่ายกังวลความเสี่ยงของการกลับตัว โปรเจกต์อย่าง Pepenode ได้รับความสนใจมากขึ้น ด้วยการนำเสนอโมเดล mine-to-earn ที่สร้างมูลค่าใช้งานจริง และถูกยกให้เป็นหนึ่งใน เหรียญใหม่มาแรง ที่ไม่เพียงอาศัยกระแสชั่วคราว

pepenode presale site

นักวิเคราะห์บางรายชี้ว่า การเคลื่อนไหวของ MemeCore ที่อาจเกินปัจจัยพื้นฐาน ทำให้นักลงทุนมองหาตัวเลือกที่มีโทเค็นโนมิกส์แข็งแกร่งกว่า Pepenode โดดเด่นด้วยระบบเผาโทเคนกว่า 70% และกลไกสร้างรายได้จากการขุดเสมือน ที่ไม่เพียงช่วยดึงดูดผู้ใช้ แต่ยังสร้างแรงกดดันด้านอุปทานในระยะยาว ลดโอกาสการร่วงแรงแบบเหรียญเก็งกำไรทั่วไป

ด้วย Presale ที่ยังเปิดให้เข้าร่วมได้ในราคาต่ำ Pepenode ถูกวิเคราะห์ว่าอาจได้อานิสงส์จากการไหลของสภาพคล่องออกจาก MemeCore และโทเคนมีมอื่น ๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายสำนักจัดอันดับให้เป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ของปี 2025 สำหรับนักลงทุนที่มองหาทางเลือกใหม่ท่ามกลางความผันผวนของตลาดคริปโต

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Pepenode

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
