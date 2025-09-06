MemeCore พุ่ง 3,800% สร้างสถิติใหม่ นักลงทุนลุ้นอนาคตสดใสหรือเสี่ยงเข้าสู่ช่วงร่วงแรงในตลาดคริปโต
โทเคน M ของ MemeCore กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการคริปโต จากราคาที่แทบไร้มูลค่าเพียงไม่กี่เดือนก่อน ปัจจุบันได้ทะยานขึ้นจนสร้างสถิติสูงสุดใหม่ในตลาด สร้างทั้งความหวังและความกังวลไปพร้อมกัน
กระแสการพุ่งขึ้นและปัจจัยหนุนราคา
ราคาของ M ทำจุดสูงสุดที่ 1.69 ดอลลาร์ ก่อนปรับลงมา 1.60 ดอลลาร์ ขณะที่วอลุ่มการซื้อขาย 24 ชั่วโมงทะลุ 53 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่เคยอยู่แค่ 0.036 ดอลลาร์ โทเคนนี้ได้เพิ่มขึ้นกว่า 3,750% ในเวลาเพียง 90 วัน จนถูกมองว่า MemeCore แรงไม่หยุด ในปีนี้
การพุ่งแรงดังกล่าวสะท้อนถึงพลังการเก็งกำไรและความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม RSI และตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างบ่งชี้ว่าตลาดเริ่มอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป การกลับตัวจึงอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
กลยุทธ์อีเวนต์และพลังคอมมูนิตี้
หนึ่งในปัจจัยที่หนุนกระแสคือการตลาดสุดโดดเด่น เช่น การเช่าสวนสนุก Lotte World ในงาน Korea Blockchain Week เพื่อสร้างกระแสในโซเชียล โปรเจกต์ยังโปรโมตตนเองว่าเป็น Layer-1 สำหรับวัฒนธรรมมีมโดยเฉพาะ ใช้กลไก Proof of Meme และโทเค็นโนมิกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยชุมชน ทำให้เทรดเดอร์สายเก็งกำไรเข้ามาอย่างหนาแน่น
นักลงทุนสายกระทิงเชื่อว่า หากราคายืนเหนือ 1 ดอลลาร์ได้ต่อเนื่อง โอกาสแตะ 2 ดอลลาร์ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน แต่ฝ่ายระวังชี้ว่า หากหลุดแนวรับ อาจร่วงไปสู่โซน 0.40–0.50 ดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็ว เพราะสภาพคล่องนอกกระดานหลักยังบางมาก
แนวโน้มตลาดและมุมมองนักลงทุน
การคาดการณ์ล่าสุดประเมินว่า ราคาอาจปรับลงราว 23% เหลือ 1.19 ดอลลาร์ภายในต้นตุลาคม แม้บางตัวชี้วัดยังจัดอยู่ในเกณฑ์ Bullish แต่ดัชนี Fear & Greed อยู่ที่ 48 สะท้อนภาวะตลาดที่ยังลังเล ไม่ได้เอนเอียงชัดไปทางใดทางหนึ่ง
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา M มีวันปิดบวก 16 วัน และมีความผันผวนกว่า 35% นี่คือสัญญาณว่าตลาดกำลังเหมาะสำหรับผู้เล่นสายไว แต่ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงสำหรับผู้ที่เข้าช้า นักลงทุนที่มองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ จึงควรจับตา MemeCore เป็นตัวอย่างสำคัญว่า ความร้อนแรงจากคอมมูนิตี้อาจสร้างทั้งโอกาสและความเสี่ยงไปพร้อมกัน
Pepenode ทางเลือกใหม่ท่ามกลางกระแส MemeCore
หลังจาก MemeCore พุ่งแรงกว่า 3,800% นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงฟองสบู่หรือไม่ ในขณะที่หลายฝ่ายกังวลความเสี่ยงของการกลับตัว โปรเจกต์อย่าง Pepenode ได้รับความสนใจมากขึ้น ด้วยการนำเสนอโมเดล mine-to-earn ที่สร้างมูลค่าใช้งานจริง และถูกยกให้เป็นหนึ่งใน เหรียญใหม่มาแรง ที่ไม่เพียงอาศัยกระแสชั่วคราว
นักวิเคราะห์บางรายชี้ว่า การเคลื่อนไหวของ MemeCore ที่อาจเกินปัจจัยพื้นฐาน ทำให้นักลงทุนมองหาตัวเลือกที่มีโทเค็นโนมิกส์แข็งแกร่งกว่า Pepenode โดดเด่นด้วยระบบเผาโทเคนกว่า 70% และกลไกสร้างรายได้จากการขุดเสมือน ที่ไม่เพียงช่วยดึงดูดผู้ใช้ แต่ยังสร้างแรงกดดันด้านอุปทานในระยะยาว ลดโอกาสการร่วงแรงแบบเหรียญเก็งกำไรทั่วไป
ด้วย Presale ที่ยังเปิดให้เข้าร่วมได้ในราคาต่ำ Pepenode ถูกวิเคราะห์ว่าอาจได้อานิสงส์จากการไหลของสภาพคล่องออกจาก MemeCore และโทเคนมีมอื่น ๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายสำนักจัดอันดับให้เป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ของปี 2025 สำหรับนักลงทุนที่มองหาทางเลือกใหม่ท่ามกลางความผันผวนของตลาดคริปโตเยี่ยมชมเว็บไซต์ Pepenode
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม