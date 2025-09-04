BTC $110,502.30 -0.46%
MemeCore แรงไม่หยุด! หนุน PepeNode ผงาดในโลก Meme 2.0

Pepenode
Anuchit Laemsing
Somchai Wang
PepeNode

ล่าสุด MemeCore ซึ่งเป็นบล็อกเชน Layer 1 ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับยุคใหม่ของ Meme 2.0 กำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนความนิยมของ PepeNode (PEPENODE) เหรียญ meme coin ที่ผสานแนวคิด “mine-to-earn” เข้าไว้กับการใช้งานจริงในรูปแบบของ utility meme coin ได้อย่างน่าสนใจ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2025 ราคาของ MemeCore (M) ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 16% มาอยู่ที่ระดับ 0.9672 ดอลลาร์ พร้อมสร้างสถิติการเติบโตสูงถึง 126% ภายในระยะเวลาเพียง 7 วัน ขณะเดียวกัน โปรเจกต์ PepeNode ก็สามารถระดมทุนได้แล้วกว่า 558,459 ดอลลาร์ สำหรับการพัฒนาเหมืองเสมือน ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานเข้าร่วมระบบผ่านการซื้อ meme nodes อัปเกรดโครงสร้างต่าง ๆ และรับเหรียญ meme เป็นรางวัลจากการทำกิจกรรมภายในแพลตฟอร์ม

หนึ่งในจุดเด่นของ PepeNode คือการออกแบบระบบขุดเหรียญในลักษณะเกม (gamified mining) โดยทุกครั้งที่มีการแจกจ่ายรางวัลให้ผู้ใช้งาน จะมีการเบิร์นเหรียญบางส่วนออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้จำนวนเหรียญหมุนเวียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคุณสมบัติแบบ deflationary ที่ช่วยเพิ่มความหายากของเหรียญ และอาจหนุนให้มูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาว

คำถามสำคัญที่นักลงทุนและผู้สนใจในวงการกำลังจับตามองคือ MemeCore มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของ PepeNode และจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนสำหรับเกมขุดเหรียญรุ่นใหม่ได้หรือไม่ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านจาก meme coin แบบเก่าไปสู่รูปแบบที่มี utility จริงจังมากยิ่งขึ้น

มูลค่า MemeCore ทะลุพันล้าน! PepeNode พร้อมวิ่งตามแรงโมเมนตัม

MemeCore ซึ่งเป็นบล็อกเชน Layer 1 ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Ethereum ได้ ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจากนักลงทุนในวงการคริปโต ด้วยกลไกความปลอดภัยเฉพาะตัวที่เรียกว่า Proof of Meme consensus mechanism ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของแพลตฟอร์มนี้

ตามแนวคิดของทีมพัฒนา MemeCore เหรียญมีมสามารถมีมูลค่าได้จาก 3 แกนหลัก ได้แก่ การใช้งานเป็นสกุลเงินดิจิทัล, การมีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแล (governance), และการเป็นเครื่องมือแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง PepeNode สามารถตอบโจทย์ได้ครบทั้งสามข้อ

PepeNode ถูกออกแบบให้เป็นสกุลเงินหลักภายในระบบเหมืองเสมือน (virtual mining ecosystem) พร้อมทำหน้าที่เป็น governance token ที่เปิดให้ผู้ถือเหรียญมีสิทธิ์มีเสียงในการกำหนดทิศทางของแพลตฟอร์ม ขณะเดียวกัน โทเคน PEPENODE ยังมีโทเคโนมิกส์ที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนผู้ใช้งาน ผ่านระบบรางวัลที่ถูกออกแบบมาอย่างยั่งยืน

ระบบ staking ของ PepeNode มีบางส่วนที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก MemeCore แม้ว่า MemeCore จะเป็น Layer 1 ขณะที่ PepeNode ยังอยู่ในระดับแอปพลิเคชัน แต่ทั้งสองก็มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในด้านการเสริมสร้างชุมชนด้วยแรงจูงใจแบบมีประสิทธิภาพ

MemeCore has a billion dollar valuation and its M token has risen 126$ in the past seven days. Source: CoinMarketCap

ข้อมูลจาก CoinMarketCap ระบุว่า MemeCore มีมูลค่าตลาดพุ่งทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์เรียบร้อยแล้ว โดยราคาของโทเคน M พุ่งขึ้นถึง 126% ภายในระยะเวลา 7 วัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

อีกหนึ่งฟีเจอร์สำคัญของ MemeCore คือระบบ cross-chain staking ที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถวางเดิมพันผ่านการมอบสิทธิ์ให้ validator โดยจะได้รับรางวัลเป็นทั้งโทเคน M และเหรียญ ERC-20 อื่น ๆ ควบคู่กันไป นอกจากนี้ ระบบนี้ยังช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับเครือข่ายโดยรวมอีกด้วย

MemeCore ถูกออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มเปิด (open platform) ที่เปิดทางให้ชุมชนเหรียญมีมสามารถเข้ามาสำรวจและพัฒนาไอเดียต่าง ๆ ในโลก Web3 ได้อย่างเต็มที่ แนวคิดนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของ PepeNode ซึ่งต้องการเป็น meme coin รายแรกที่สร้างระบบ minetoearn อย่างจริงจัง

หนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ PepeNode แตกต่างจากโปรเจกต์ presale อื่น ๆ คือ ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้น staking ได้ทันทีหลังจากซื้อโทเคน โดยไม่ต้องรอให้ระบบหรือผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ก่อน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่อาจดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการเห็นผลตอบแทนในระยะเริ่มต้น

เปิดเกมเร็ว! Tiered Node สร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูง

การเข้าร่วมโครงการ PepeNode ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นมาพร้อมสิทธิประโยชน์สำคัญผ่านระบบ tiered node rewards ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของกลไก minetoearn staking โดยระบบนี้ออกแบบมาให้โทเคนที่ถูกซื้อในลำดับต้น ๆ มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าโทเคนที่ได้มาภายหลัง จุดประสงค์คือเพื่อจูงใจให้นักลงทุนเข้าร่วมตั้งแต่เนิ่น ๆ และในขณะเดียวกันก็ช่วยลดโอกาสที่นักลงทุนรายใหญ่หรือ “วาฬ” ที่เข้ามาทีหลังจะมีอิทธิพลเกินควรต่อการกำกับดูแลเครือข่าย

ขณะนี้ ระบบ staking ของ PepeNode ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจสูงถึง 2,913% โดยมีการแจกจ่ายรางวัลในรูปแบบของโทเคน PEPENODE ที่อัตรา 3,001 โทเคนต่อ 1 บล็อกของ Ethereum ที่ผลิตได้ ทั้งนี้ กลไกการแจกจ่ายดังกล่าวจะดำเนินต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสองปี ซึ่งสะท้อนความตั้งใจของโครงการในการสร้างระบบรางวัลที่มั่นคงในระยะยาว

PEPENODE พรีเซล เหรียญมีม Mine-to-Earn พร้อมโบนัส Staking

ราคาปัจจุบันของโทเคน PEPENODE อยู่ที่ 0.0010407 ดอลลาร์ แต่เหลือเวลาอีกไม่ถึง 48 ชั่วโมงก่อนที่ราคาจะปรับเพิ่มขึ้นไปยังระดับถัดไป ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวกลายเป็นจังหวะสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าสู่ตลาดในราคาที่คุ้มค่าที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีกระแสข่าวลือว่า PEPENODE อาจถูกบรรจุไว้ในฟีเจอร์ Upcoming Tokens ของแอปพลิเคชัน Best Wallet ซึ่งเป็นพื้นที่แนะนำเหรียญใหม่ที่ยังไม่ถูกลิสต์ในตลาดแลกเปลี่ยน หากข่าวนี้เป็นจริง ก็อาจกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการระดมทุนในช่วง presale และยิ่งเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมก่อนที่ราคาจะขยับขึ้นอย่างเป็นทางการ

8 เหตุผลทำไม PepeNode คือ Meme Coin สาย utility ที่น่าจับตา

โปรเจกต์นี้ได้ชี้ให้เห็นหลากหลายเหตุผลว่าทำไม PepeNode token ถึงกลายเป็นแนวหน้าของกระแสใหม่ในโลกของ meme coins คุณควรเริ่มศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนตั้งแต่ตอนนี้ และนี่คือ 8 เหตุผลที่ควรพิจารณา PepeNode อย่างจริงจัง:

  • ระบบเหมืองเสมือนแบบเกม (Gamified Virtual Mining): ขุดเหรียญผ่านแดชบอร์ดที่จำลองการทำงานจริง พร้อมแสดงข้อมูลเช่น hashrate และพลังงาน
  • รางวัลตามลำดับ Node (Tiered Node Rewards): ผู้ซื้อ Node ช่วงแรกได้สิทธิขุดเหรียญมากกว่า กระตุ้นการเข้าร่วมเร็ว
  • มีประโยชน์ตั้งแต่ช่วง Presale (Presale Utility): เล่นเกมขุดและรับรางวัลได้แม้โทเคนยังไม่เปิดตัว
  • กลไกลดจำนวนเหรียญ (Deflationary Mechanics): โทเคน 70% จากการอัปเกรดจะถูกเผา ช่วยควบคุมอุปทาน
  • โบนัสแนะนำเพื่อน (Referral Boosts): ผู้แนะนำได้รับ 2% จากรางวัลของผู้ถูกแนะนำ
  • ป้องกันบอท (Bot Protection): ต้องกดซื้อ Facilities ด้วยตัวเอง ป้องกันการใช้บอท
  • พัฒนาไปสู่ระบบออนเชน (On-Chain Evolution): หลังเปิดตัวโทเคน เกมจะรันแบบ on-chain พร้อมโบนัสพิเศษ
  • โปร่งใสด้วยสมาร์ตคอนแทรกต์ (Smart Contracts): ใช้ติดตามข้อมูลการขุด การเผาเหรียญ และรางวัลแบบโปร่งใส

วิธีซื้อ PepeNode ล่วงหน้า! เข้าถึงโอกาสก่อนตลาดเปิดจริง

หากคุณต้องการซื้อ PEPENODE ก่อนที่ตลาดจะเปิดซื้อขายอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าร่วมผ่านหน้าเว็บไซต์ presale ของ PepeNode ได้โดยตรง ซึ่งเปิดให้เข้าถึงสำหรับนักลงทุนรายแรกที่ต้องการโอกาสเข้าถึงโทเคนในราคาต้นน้ำ

การชำระเงินรองรับหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ETH, BNB, USDT (ทั้งในรูปแบบ ERC-20 และ BEP-20) รวมถึงยังสามารถ ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ได้อีกด้วย ทำให้การเข้าร่วมไม่ยุ่งยากแม้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในโลกคริปโต

ในด้านความปลอดภัย Smart Contract ของ PepeNode ได้ผ่านการตรวจสอบ (Audit) อย่างละเอียดโดยบริษัท Coinsult ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยของบล็อกเชน และได้รับการยืนยันว่ามีความน่าเชื่อถือ

ติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ PepeNode ได้ผ่านทางชุมชนบน X และ Telegram

เยี่ยมชม Pepenode.io

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
