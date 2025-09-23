สวนตลาดแดง! Meme Coin น้องใหม่ Snorter ระดมทุนทะลุ $4 ล้าน
ในขณะที่ตลาดคริปโตโดยรวมกำลังเผชิญกับความผันผวน โดยเฉพาะตลาด Meme Coin ที่ซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด กลับมีเหรียญน้องใหม่ที่น่าจับตามองอย่าง Snorter ซึ่งสามารถระดมทุนในช่วง ICO ไปได้แล้วกว่า 4 ล้านดอลลาร์สวนกระแสตลาดได้อย่างน่าทึ่ง
ปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าแม้ในสภาวะตลาดหมียังคงมีโอกาสสำหรับโปรเจกต์ Meme Coin ที่มีพื้นฐานและเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งไปที่เว็บไซต์ทางการ Snorter
วิเคราะห์ภาพรวมตลาด Meme Coin หลัง Bitcoin ปรับฐาน
ตลาด Meme Coin ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนัก ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมลดลงจากเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์ มาอยู่ที่ต่ำกว่า 80,000 ล้านดอลลาร์ การปรับตัวลงครั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่ราคา Bitcoin ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 112,000 ดอลลาร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวม
ข้อมูลจาก CoinGecko แสดงให้เห็นว่าเหรียญในกลุ่ม AI ร่วงลงหนักที่สุดถึง 12.4% โดยเหรียญ Meme Coin ชื่อดังหลายตัวก็ปรับตัวลงเช่นกัน เช่น PUMP ซึ่งเป็นโทเคนบน Solana ดิ่งลงถึง 19.3% และ Pudgy Penguins ที่ร่วงลง 11.7%
อย่างไรก็ตาม ยังมีเหรียญที่สามารถยืนหยัดสวนกระแสได้ เช่น MemeCore บน Binance ที่ยังคงเติบโต 3.2%
เปิดตัว Snorter Bot เครื่องมือล่า Meme Coin ตัวใหม่ที่น่าจับตา
ท่ามกลางตลาดแดงเดือด Snorter Bot Token กลับกลายเป็นเหรียญคริปโตมาใหม่ดาวเด่น เพราะสามารถระดมทุนในช่วง Presale ไปได้ถึง 4 ล้านดอลลาร์ ความสำเร็จนี้มาจากความสามารถของ Snorter ซึ่งเป็นบอทเทรดบน Telegram ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถค้นหาโอกาสทำกำไรจากตลาด Meme Coin ได้แม้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย
โปรเจกต์นี้กำลังจะเข้าสู่รอบการขายถัดไป โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.1051 ดอลลาร์ต่อโทเคน และจะมีการปรับราคาขึ้นในอีกไม่ช้า ทำให้นักลงทุนที่สนใจยังมีโอกาสเข้าซื้อในราคาที่ต่ำกว่าก่อนที่โปรเจกต์จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ดึงดูดนักลงทุนที่มองหาโอกาสเติบโตสูงจากเหรียญ Meme Coin ที่มีศักยภาพ
เจาะลึกฟีเจอร์เด่นของ Snorter และโอกาสสำหรับนักเทรด Meme Coin
จุดแข็งสำคัญของ Snorter คือความสามารถในการตรวจจับเหรียญ Meme Coin ที่มีโอกาสพุ่งแรงก่อนที่ตลาดจะรับรู้ในวงกว้าง โดยใช้เทคโนโลยีสแกน Mempool ทั้งบนเครือข่าย Solana และ Ethereum ทำให้สามารถค้นพบการเปิดตัว Meme Coin ใหม่ ๆ และการเพิ่มสภาพคล่องได้ทันที ก่อนที่จะปรากฏบนแพลตฟอร์มอย่าง CoinGecko เสียอีก
นอกจากนี้ Snorter ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์นักเทรดสมัยใหม่ เช่น การ Swap ที่รวดเร็วในระดับต่ำกว่าวินาที ระบบป้องกัน Miner Extractable Value ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีแบบ Sandwich Attacks และระบบคัดกรอง Smart Contracts เพื่อตรวจสอบสภาพคล่อง และป้องกัน Honeypot อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ Copy Trading ที่ให้ผู้ใช้สามารถคัดลอกกลยุทธ์จากนักเทรดที่ประสบความสำเร็จได้โดยตรง
สำหรับผู้ถือโทเคน Snorter จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม โดยเฉพาะการลดค่าธรรมเนียมการเทรดเหลือเพียง 0.85% ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม ทำให้ Snorter ไม่ใช่แค่เครื่องมือค้นหาโอกาส แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเทรด Meme Coin สามารถเพิ่มผลกำไรและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Snorter เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Snoter ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบไปที่เว็บไซต์ทางการ Snorter
