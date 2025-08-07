BTC $116,492.05 0.74%
เมื่อพี่ใหญ่ DOGE ขยับ ทุนของ MAXI DOGE ก็ทะลุ $450K ในพริบตา!

DOGE Dogecoin Maxi Doge
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
อัปเดตล่าสุด: 
พี่ใหญ่ DOGE ขยับ วาฬปั๊ม MAXI DOGE ทะลุ $450K ในพริบตา

บรรดาวาฬ (whale) เพิ่งกวาดซื้อ Dogecoin (DOGE) ไปกว่า 1 พันล้านเหรียญเมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม สร้างกระแสฮือฮาในตลาดว่าพวกเขาเตรียมทำอะไรครั้งใหญ่อยู่หรือเปล่า

แต่ในขณะที่ DOGE รุ่นดั้งเดิมถูกเก็บเข้าพอร์ต Maxi Doge (MAXI) เหรียญมีมสายพันธุ์ใหม่ก็ไม่ยอมแพ้ เพราะล่าสุดระดมทุน ICO ทะลุ $450,000 ไปแล้ว โดยมาพร้อมคอนเซ็ปต์จัดหนัก “leverage 1,000x” สำหรับสายโหดเท่านั้น

MAXI ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแค่เหรียญมีมธรรมดา แต่มาพร้อมภารกิจ “ยกชาร์ต” ด้วยพลังความมุ่งมั่นแบบสุดขีด เหมาะกับนักเทรดสาย degens ที่กล้าเสี่ยงเพื่อโอกาสใหญ่ที่อาจเปลี่ยนชีวิต

ทั้งนี้ ราคาพรีเซลจะค่อยๆ ขยับขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ $0.000251 ดังนั้นใครอยากได้ราคานี้ต้องรีบแล้ว!

DOGE อาจเป็นรุ่น OG แต่ Maxi Doge คือตัวท็อปสายโหด

การกว้านซื้อ DOGE ล่าสุดจากเหล่า whale มูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์ ทำให้ตอนนี้นักลงทุนรายใหญ่กลุ่มนี้ถือ DOGE รวมกันถึง 7.264 หมื่นล้านเหรียญ คิดเป็นมูลค่าราว 1.49 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือเกือบครึ่งหนึ่งของเหรียญที่หมุนเวียนในตลาด

แน่นอนว่าเมื่อ whale ทุ่มซื้อ DOGE มหาศาล ชาวคริปโตก็เริ่มสงสัยกันทันที เพราะการเคลื่อนไหวของรายใหญ่แบบนี้มักจะเป็นสัญญาณบางอย่างที่รายย่อยไม่มีวันได้เห็นบนกราฟหรือโพสต์ X ทั่วไป

แต่อีกมุมหนึ่ง การที่ whale ถือ DOGE เกือบครึ่งหนึ่งของอุปทานก็เป็นดาบสองคม เพราะถ้าพวกเขาเทขายเมื่อไหร่ ตลาดอาจพังยับได้ในพริบตา

เว้นเสียแต่ว่าเหล่า whale จะเปลี่ยนใจจาก Dogecoin แล้วหันมาทุ่มกับโปรเจกต์ที่ “ไฮเปอร์” กว่าเดิม

และถ้าพูดถึงเหรียญมีมที่เกิดมาเพื่อสาย degens สายเททั้งพอร์ตแบบไม่แคร์ชีวิต ก็คงไม่มีใครจะมาแรงไปกว่า Maxi Doge อีกแล้ว เพราะมันคือมาสคอตตัวจริงของยุคใหม่

ใช่แล้วว่า Dogecoin คือเป็นต้นตำรับเหรียญมีม แต่ตอนนี้เกมมันเปลี่ยนไปแล้ว

คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจการอ่านกราฟหรือเขียนโค้ดอีกต่อไปแล้ว แต่พวกเขากลับเลือกติดตามคนที่ใช้ชื่อว่า @JuicedUpShiba69 ซึ่งเพิ่งโชว์การสูด creatine จาก ledger wallet ไปหมาดๆ จากนั้นพวกเขาก็ YOLO เงินเก็บทั้งชีวิตตามกระแสของมีมที่บังเอิญเห็นตอนตีสามในกลุ่ม Telegram ที่ชื่อว่า “Pump City”

แต่รู้ไหมว่าแนวคิดบ้าบิ่นแบบนี้แหละ คือเนื้อหาทั้งเล่มในพจนานุกรมของ Maxi Doge!

ในโลกเหรียญมีม ถ้าลังเลแม้แต่นิดเดียว…บอกเลยว่ามันอาจกลายเป็นบทเรียนราคาแพง

ถาม Leland King Fawcette ดูก็ได้ ปีที่แล้วเขาขายเหรียญ TROLL ไปตอนมูลค่าแค่ราว 1,300 ดอลลาร์ ตอนนั้นมาร์เก็ตแคปทั้งโปรเจกต์ยังไม่ถึงหมื่นเลยตัวซ้ำ เขาจึงคิดว่ามันเป็นแค่เหรียญมีมกากๆ อีกตัวหนึ่ง

แต่ถ้าเขาถือไว้จนถึงปลายทาง เขาจะได้เห็นเหรียญพุ่งไปแตะมาร์เก็ตแคป 158 ล้านดอลลาร์ และ wallet ใบเดิมก็จะกลายเป็นเงิน 36 ล้านทันที พร้อมได้สร้างรูปปั้นตัวเองไว้ใน Pump City

และนั่นคือเหตุผลที่ Maxi Doge ไม่เคยลังเล เพราะรู้ว่าคนที่ไม่กล้า all-in จะไม่มีวันได้ขึ้นแท่นเป็นตำนาน

เขาเกือบได้กลายเป็น whale ของ TROLL แล้ว แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นแค่เรื่องเตือนใจเท่านั้น

Maxi Doge เกลียดความลังเลแบบนั้น มันมองว่าที่นี่คือสนามของคนพร้อมลุย จะสาดกระสุนหรือถอยไปยืนดูข้างสนามก็เลือกเอา MAXI มีความกล้าแบบ Glauber Contessoto ตำนาน Dogecoin ที่ all-in ตั้งแต่ราคา $0.045 ก่อนที่ใครจะรู้เรื่อง

เพราะในโลกเหรียญมีม คุณต้องฟังเสียงสัญชาตญาณเอาเอง

Maxi Doge คือสัญลักษณ์ของความมั่นใจนั้น พร้อมพ่วงด้วยเลเวอเรจ x1,000 ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างตำนาน ไม่ใช่สำหรับคนขี้กลัวที่ซ่อนตัวอยู่หลัง 401k

นี่คือ Meme Coin ที่พร้อมพาคุณโลดแล่นด้วยเลเวอเรจ x1,000

ราคา Dogecoin เคยขึ้นไปแตะ $0.72 แต่จากจุดต่ำสุด $0.0000869 มันสร้างผลตอบแทนมหาศาลถึง 236,000%

ลองจินตนาการว่าถ้าคุณเจอโอกาสแบบนี้พร้อมเลเวอเรจ x1,000 ล่ะ?

ถ้าคุณเสีย $1,000 ก็เจ็บตัวแค่นั้น แต่ถ้าเงิน $1,000 นั้นเปลี่ยนเป็น $1,000,000 ได้ล่ะ?

นั่นไม่ใช่แค่พลาดโอกาส แต่มันคือความเสียดายกว่า $999,000 เพียงเพราะความลังเล

นี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้อง go all in และ Maxi Doge ก็พร้อมไปกับคุณเต็มที่!

Maxi Doge จัดสรรซัพพลาย 25% ของพรีเซลทั้งหมดให้กับการตลาด เพื่อให้ทุกคนที่พร้อมลุยได้ยินเสียงเรียกและเติบโตไปด้วยกัน

Tokenomics ของ Maxi Doge

วิธีซื้อ MAXI แบบง่าย ๆ

เข้าไปที่เว็บไซต์พรีเซล Maxi Doge แล้วเชื่อมต่อกระเป๋าเงินอย่าง Best Wallet โดยคุณสามารถซื้อด้วยการแลก ETH, BNB, USDT, USDC หรือจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ได้

Best Wallet โหลดได้ทั้งบน Google Play และ Apple App Store

นอกจากนี้ โทเค็น MAXI ยังสามารถนำไป stake เพื่อรับผลตอบแทนแบบไดนามิกได้สูงถึง 580% ต่อปี ผ่านโปรโตคอลสเตกของตัวเอง

เข้าร่วมชุมชน Maxi Doge ได้ที่ X และ Telegram

ที่สำคัญ Smart Contract ของ Maxi Doge ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดแล้ว จากบริษัท Coinsult และ SOLIDProof ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือในวงการ เพื่อรับรองว่าโค้ดปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ

เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

