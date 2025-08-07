Best Wallet เปิด ICO เดือด! ระดม $14.5M รับกระแสคริปโตสหรัฐพุ่ง
กระเป๋าคริปโตแบบไม่ต้องใช้ตัวกลาง (non-custodial) อย่าง Best Wallet ($BEST) เดินหน้าเปิดตัว ICO ได้อย่างร้อนแรง ล่าสุดระดมทุนไปแล้วกว่า $14.5 ล้าน ท่ามกลางกระแสผู้ถือครองคริปโตทั่วโลกที่ยังเติบโตต่อเนื่อง
ข้อมูลล่าสุดจากรายงานของ Gemini ระบุว่า การใช้งานคริปโตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคตลอดช่วงปี 2024-2025 โดยเฉพาะในสหรัฐ หลัง SEC อนุมัติ ETF คริปโตแบบ spot เมื่อต้นปี 2024 ปัจจุบันมีเจ้าของคริปโตราว 40% ที่เริ่มลงทุนผ่านกองทุนเหล่านี้ ขณะที่ในยุโรปก็ไม่น้อยหน้า โดยตัวเลขนักลงทุนคริปโตในสหราชอาณาจักรเพิ่มจาก 18% ในปี 2024 เป็น 24% ในปี 2025
แนวโน้มนี้สะท้อนว่าตลาดคริปโตยังมีโอกาสขยายตัวอีกมาก โดยคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 13.1% ตั้งแต่ปี 2025 ไปจนถึง 2030
ด้วยการยอมรับที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ Web3 wallet กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการต้อนรับผู้ใช้งานรุ่นใหม่ ซึ่ง Best Wallet ก็ออกแบบแพลตฟอร์มมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ใครที่อยากเข้าร่วมกับการเติบโตของโปรเจกต์นี้ยังทัน เพราะรอบพรีเซลยังเปิดอยู่ แต่ราคาจะมีการปรับขึ้นทีละนิด
สถาบันการเงินใหญ่ + นักลงทุนรายย่อย ร่วมพลิกโฉมตลาดคริปโตปี 2025
แรงขับเคลื่อนหลักของตลาดคริปโตในปี 2025 มาจากฝั่งสถาบัน โดยบริษัทใหญ่เช่น Strategy ถือครอง Bitcoin มูลค่าราว 7.2 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมเดินเกมการเงินเพื่อสะสมเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน นักลงทุนรายย่อยก็ขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด รายงานจาก Gemini ระบุว่า สหราชอาณาจักรยังครองแชมป์อัตราการถือครองคริปโตสูงสุดในยุโรป ส่วนฝรั่งเศสก็เพิ่มจาก 18% ในปี 2024 เป็น 21% ในปี 2025
แนวโน้มนี้เกิดขึ้นในเอเชียเช่นกัน โดยสิงคโปร์ขยับขึ้นเป็น 28% จาก 26% ขณะที่ออสเตรเลียอยู่ที่ 22% ในปี 2025
แม้ก่อนที่กฎหมาย GENIUS Act จะมีผลบังคับใช้ ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตก็เริ่มฟื้นตัวแล้ว โดยผลสำรวจระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ถึง 10 เมษายน พบว่านักลงทุนจำนวนมากมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากนโยบายของประธานาธิบดี Donald Trump
เกือบหนึ่งในสี่ของชาวอเมริกันที่ยังไม่เคยถือครองคริปโต ระบุว่าการจัดตั้ง Strategic Bitcoin Reserve ทำให้พวกเขามองว่า Bitcoin มีคุณค่ามากขึ้น ซึ่งความรู้สึกในทิศทางเดียวกันนี้ยังพบในผู้ตอบแบบสอบถามจากสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ด้วย
รายงานยังเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า “เหรียญมีม” คือจุดเริ่มต้นของการลงทุนคริปโตสำหรับผู้ใช้งานจำนวนมาก โดยฝรั่งเศสเป็นผู้นำในหมวดนี้ โดย 67% ของนักลงทุนคริปโตเลือกถือเหรียญมีมไว้ในพอร์ต
ในภูมิภาคอื่นก็มีแนวโน้มคล้ายกัน เช่น สหรัฐฯ 31%, ออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร 28%, สิงคโปร์ 23%, อิตาลี 22% และฝรั่งเศส 19% ที่ระบุว่าเหรียญมีมคือสินทรัพย์ดิจิทัลแรกที่พวกเขาซื้อ
เมื่อทั้งสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเร่งเข้าสู่ตลาด ภาพรวมของวงการคริปโตก็กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งวัฏจักรใหม่นี้จำเป็นต้องมีวอลเล็ตที่รองรับความต้องการของผู้ใช้งานกลุ่มใหม่ได้อย่างครบถ้วน และ Best Wallet ก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่นี้
Best Wallet ยกระดับความเร็วและความปลอดภัย ตอบโจทย์ผู้ใช้งานคริปโตยุคใหม่
Best Wallet พัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านฟีเจอร์และระบบธุรกรรม จนกลายเป็นหนึ่งในวอลเล็ตที่ผู้ใช้งานเลือกใช้มากที่สุดในวงการคริปโต
ปัจจุบันมีผู้ใช้งานประจำกว่า 250,000 รายต่อเดือนภายในเวลาไม่ถึง 2 ปี โดยทุกคนได้สัมผัสกับระบบธุรกรรมที่รวดเร็วและมั่นคงของแพลตฟอร์ม
Best Wallet เชื่อมต่อกับโปรโตคอล DeFi กว่า 330 รายการ และบริดจ์ข้ามเชนอีกกว่า 30 ตัว ทำให้สามารถเสนอราคาซื้อขายที่ถูกกว่าได้ครอบคลุมกว่า 60 เชน
การเทรดก็ทำได้ง่ายผ่าน DEX ภายในแอป โดยใช้ระบบของ Rubic ในการสลับโทเค็นแบบไม่ต้องบริดจ์หรือเปลี่ยนวอลเล็ตเอง รองรับการใช้งานแบบมัลติเชนอย่างแท้จริง
การซื้อคริปโตด้วยเงินเฟียตก็ทำได้ง่ายไม่แพ้กัน เพราะ Best Wallet รองรับ MoonPay, Alchemy Pay และช่องทางชำระเงินอื่นๆ รวมมากกว่า 100 สกุลเงินทั่วโลก ทำให้ซื้อคริปโตได้โดยตรงแบบไม่ยุ่งยาก
จุดแข็งอีกด้านคือเรื่องค่าธรรมเนียมที่คุ้มค่า โดยมีแผนจะเปิดให้เทรดแบบไม่เสียค่าแก๊สในอนาคต เพื่อให้ประสิทธิภาพการเทรดสูงขึ้นอีกระดับ
ด้านความปลอดภัยก็ไม่เป็นรอง เนื่องจากเป็นวอลเล็ตชนิดไม่เก็บคีย์แทนผู้ใช้งาน (non-custodial wallet) โดยผู้ใช้งานจะได้เป็นเจ้าของ private key จริงๆ ขณะเดียวกันก็ใช้เทคโนโลยี MPC‑CMP จาก Fireblocks ในการแยกคีย์ออกเป็นหลายชิ้นแบบเข้ารหัส และเก็บแยกกันไว้เพื่อลดความเสี่ยงจากจุดที่อาจล้มเหลวเพียงจุดเดียว
แถมยังมีระบบป้องกันอื่นๆ เช่น ฟีเจอร์กรองโทเค็นอันตรายอัตโนมัติ ซ่อนเหรียญที่เป็นสแกม และระบบยืนยันตัวตนแบบ 2 ชั้น
ในเฟส 3 และ 4 ของโร้ดแมป จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ Advanced Anti-Fraud Protection และ MEV Protection เพื่อยกระดับการป้องกันให้มากยิ่งขึ้นด้วย
Best Wallet มองเห็นบทบาทของเหรียญมีม ในฐานะประตูสู่โลกคริปโต
ทีมพัฒนาตระหนักถึงบทบาทสำคัญของเหรียญมีมในการพาผู้คนเข้าสู่โลกคริปโตมานาน ก่อนที่รายงานจาก Gemini จะยืนยันข้อมูลนี้เสียอีก ความเข้าใจนี้เองที่นำไปสู่การสร้างหนึ่งในฟีเจอร์ยอดนิยมอย่าง “Upcoming Tokens“
ฟีเจอร์ Upcoming Tokens นี้ทำหน้าที่คัดกรองโปรเจกต์ใหม่ที่มีศักยภาพ โดยเน้นโทเค็นที่อยู่ในช่วงระดมทุนแรกเริ่ม ซึ่งมักเป็นจังหวะทองในการเข้าถือครองโทเค็นในราคาถูก ก่อนที่จะถูกลิสต์ในกระดานเทรดใหญ่และราคาพุ่ง
แม้จะค้นพบโทเค็นเด่นๆ ในหมวดเหรียญมีมหลายตัว แต่ Upcoming Tokens ไม่ได้จำกัดแค่เหรียญมีมเท่านั้น เพราะ Best Wallet มองว่าเหรียญมีมกำลังพัฒนาไปสู่โปรเจกต์ที่มีประโยชน์ใช้สอยจริง
ตัวอย่างเด่นคือ Wall Street Pepe (WEPE) เหรียญมีมที่เน้นยูทิลิตี้ และยังคงสร้างผลตอบแทนสูงอย่างต่อเนื่อง แม้ตลาดโดยรวมจะซบเซา แต่ล่าสุด WEPE กลับพุ่งกว่า 600% หลังประกาศรวมเข้ากับระบบ Solana ซึ่งถูกสื่อคริปโตรายงานกันอย่างแพร่หลาย
อีกหนึ่งตัวอย่างคือ Pepe Unchained (PEPU) เหรียญมีมบน Layer‑2 ที่มอบกำไรมากถึง 700% สำหรับผู้ที่เข้าร่วมไว และภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาก็ยังเพิ่มขึ้นอีก 11%
ล่าสุด ฟีเจอร์ Upcoming Tokens ยังได้ลิสต์ Snorter Bot Token (SNORT) บอทเทรดเหรียญมีมบน Telegram ที่รันบน Solana ซึ่งสามารถระดมทุนไปแล้วกว่า 2.8 ล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งแนะนำ Maxi Doge (MAXI) และ TOKEN6900 (T6900) เป็นเหรียญมีมน่าจับตา
ด้วยเครื่องมืออย่าง Upcoming Tokens ทำให้ Best Wallet ไม่เพียงตอบโจทย์การเทรดที่รวดเร็วและสะดวก แต่ยังกลายเป็นศูนย์กลางของกระแสที่ยังคงขับเคลื่อนการยอมรับคริปโตในวงกว้างอย่าง “ตลาดเหรียญมีม” ด้วย
สำหรับนักเทรดที่ต้องการเข้าถึงโทเค็นใหม่ตั้งแต่ช่วงต้นๆ พร้อมประสบการณ์การเทรดที่คุ้มค่า นี่จึงเป็นอีกตัวเลือกอันดับต้นๆ อย่างรวดเร็ว
BEST โทเค็นเสริมพลังให้ระบบนิเวศ Best Wallet เติบโตไปพร้อมกัน
BEST ซึ่งเป็นโทเค็นหลักของแพลตฟอร์ม Best Wallet เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยปลดล็อกฟีเจอร์หลัก ๆ ตั้งแต่ธุรกรรมที่คุ้มค่าไปจนถึงการเข้าถึงเหรียญมีมใหม่ก่อนใคร
เมื่อแพลตฟอร์มขยายฟีเจอร์ใหม่ ๆ บทบาทของ $BEST ก็จะเติบโตตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการและมูลค่าของโทเค็นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากฐานผู้ใช้งานที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน
สำหรับใครที่อยากจะคว้าโอกาสก่อนพรีเซลปิด นี่คือเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมตัวก่อนโทเค็นจะลิสต์บนกระดานเทรด เพราะ Best Wallet ได้รับการยอมรับเรื่องประสบการณ์ใช้งานจาก WalletConnect และจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะมากขึ้นจากการลิสต์ในอนาคต
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมพรีเซลได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ทางการ พร้อมซื้อ BEST ในแอปด้วยบัตรเครดิต หรือสลับ ETH และ USDT
ดาวน์โหลด Best Wallet ได้ทั้งบน Google Play และ Apple App Store
ติดตามข่าวสารและชุมชนได้ที่ X, Telegram และ Discord
