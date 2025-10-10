ข้อมูลออนเชนเผย LTH เทขาย Bitcoin หนัก แต่ ETF และกองทุนยังดูดซับแรงขายพยุงราคาไว้ได้
ตลาด Bitcoin กำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความผันผวนและความไม่แน่นอน หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ราว 126,000 ดอลลาร์ การต่อสู้ระหว่างฝั่งกระทิงที่พยายามผลักดันให้ราคาทะลุแนวต้าน กับฝั่งหมีที่คาดหวังการย่อตัว กลายเป็นจุดชี้ชะตาว่ารอบถัดไปของการเคลื่อนไหวจะเดินหน้าไปในทิศทางใด
นักวิเคราะห์บางรายยังเชื่อว่า Bitcoin กำลังเตรียมเข้าสู่การค้นหาราคาสูงสุดใหม่ แต่ก็มีเสียงเตือนว่าความร้อนแรงที่เกิดขึ้นอาจเกินไป และแนวโน้มเทคนิค Bitcoin ชี้การพักฐาน อาจเกิดขึ้นเพื่อปรับสมดุลก่อนเริ่มรอบใหญ่ถัดไป
ข้อมูลออนเชนล่าสุดสะท้อนว่า นักลงทุนระยะยาวเริ่มทยอยขายทำกำไรในจังหวะนี้ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของตลาด แม้ว่าการขายยังไม่ถึงระดับที่น่ากังวล แต่ก็เป็นสัญญาณของการถ่ายโอนเหรียญจากผู้ถือครองที่อยู่ในตลาดมานานไปยังนักลงทุนหน้าใหม่ สภาวะเช่นนี้มักจะเพิ่มความผันผวนให้กับราคาในระยะสั้น
ถึงแม้แรงขายจะก่อตัวขึ้น แต่โครงสร้างภาพรวมของตลาดยังคงแข็งแรง เนื่องจากมีแรงซื้อจากสถาบันและเงินทุนที่ไหลเข้าผ่าน ETF ช่วยพยุงราคา การรักษาระดับเหนือแนวรับ 120,000 ดอลลาร์ถือว่าสำคัญมาก หากสามารถประคองได้ มันอาจกลายเป็นฐานสำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่รอบใหม่ที่จะส่งผลต่อทั้งตลาดคริปโต
แรงขายจากนักลงทุนระยะยาวทวีความชัดเจน
Axel Adler นักวิเคราะห์ชื่อดังเปิดเผยข้อมูลออนเชนว่า นักลงทุนระยะยาว (Long-Term Holders) ได้ขายรวมกว่า 295,000 BTC ภายในเวลา 30 วัน หรือเฉลี่ยวันละเกือบ 9,800 BTC แม้จะดูเป็นแรงขายที่สูง แต่ยังไม่ถึงจุดสุดโต่งเหมือนที่เคยเกิดขึ้นช่วงพฤษภาคมและธันวาคม 2024 ซึ่งในเวลานั้นมีการเทขายกว่า 800,000 BTC
Adler อธิบายว่า การขายในลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่นักลงทุนเก่าเลือกทำกำไรในรอบกระทิงใหญ่ ไม่ได้หมายความว่ารอบวัฏจักรสิ้นสุดลง เพียงแต่เป็นการปรับสมดุลระหว่างกลุ่มนักลงทุนที่ครองเหรียญมานานกับผู้เข้ามาใหม่ ข้อมูลยังระบุว่า แรงซื้อจากกองทุน ETF และนักลงทุนสถาบันสามารถดูดซับแรงขายได้ดี ทำให้ภาพรวมตลาดยังอยู่ในโครงสร้างขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
การเคลื่อนไหวต่อไปจะเป็นบทพิสูจน์ว่า Bitcoin จะสามารถกลับมายืนเหนือแนวต้าน 125,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่ หากทำได้พร้อมปริมาณซื้อขายที่หนาแน่น ก็อาจเป็นการเปิดทางสู่การสร้างสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยเริ่มมองหาโอกาสใน altcoin หลายตัว โดยเฉพาะ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่กำลังถูกพูดถึงมากขึ้นในชุมชนออนไลน์
แนวรับสำคัญใกล้ 120,000 ดอลลาร์ยังคงแข็งแรง
ในช่วงล่าสุด Bitcoin ซื้อขายอยู่บริเวณ 121,975 ดอลลาร์ หลังผ่านสัปดาห์ที่ผันผวนและมีการแกว่งตัวทั้งเหนือและต่ำกว่า 122,000 ดอลลาร์ กราฟ 4 ชั่วโมงสะท้อนว่าราคายังอยู่ในเฟสพักฐานสั้นๆ หลังถูกปฏิเสธใกล้ระดับ 126,000 ดอลลาร์ แต่โครงสร้างระยะยาวยังคงหนุนฝั่งกระทิง ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือ 120,000 ดอลลาร์ได้
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลายังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับใกล้เคียง ขณะที่ระดับ 117,500 ดอลลาร์ถูกจับตาเป็นแนวรับใหญ่ หากราคาหลุดต่ำกว่านี้ อาจมีโอกาสย่อลึกถึงโซน 114,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นตำแหน่งของค่าเฉลี่ย 200 ช่วงเวลา แต่หากฝั่งซื้อกลับมาคึกคักและดันราคาเหนือ 123,000–124,000 ดอลลาร์ได้ จะเป็นสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน และการเบรก 125,000 ดอลลาร์ขึ้นไปอาจเปิดประตูสู่การค้นหาราคาสูงสุดรอบใหม่
แม้ภาพรวมจะยังมีแรงเสียดทานจากการขาย แต่ปัจจัยสนับสนุนเชิงสถาบันและการผลักดันเชิงนโยบาย เช่น การที่ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ผลักดันลดหย่อนภาษี Bitcoin กำลังสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มเติม หากแรงซื้อยังคงปกป้องแนวรับสำคัญได้ การทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่ก็ยังเป็นไปได้ในช่วงถัดไป
BTC ผันผวน แต่ Bitcoin Hyper ขึ้นแท่นตัวเลือกที่น่าจับตา
ท่ามกลางกระแสแรงขายจากนักลงทุนระยะยาวที่ทำให้ตลาด Bitcoin ผันผวนใกล้แนวรับ 120K โอกาสกลับกลายเป็นแรงหนุนสำหรับโครงการ Layer-2 ที่เข้ามาเสริมศักยภาพให้กับเครือข่ายเดิม ซึ่ง Bitcoin Hyper (HYPER) กำลังถูกจับตามองอย่างมากในฐานะโปรเจกต์ที่พร้อมพลิกโฉมการใช้งาน BTC ให้เป็นมากกว่าการเก็บสะสมมูลค่า เหรียญมีมมาแรง อาจดึงความสนใจระยะสั้นได้ แต่การมาของ Hyper แสดงให้เห็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและการใช้งานจริงที่ยั่งยืน
การที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหาก Bitcoin สามารถยืนเหนือ 120K ได้ อาจปูทางสู่จุดสูงสุดใหม่ ก็ยิ่งสะท้อนว่าโครงสร้างพื้นฐานของ BTC จะได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะจากนักลงทุนสถาบัน การที่ Bitcoin Hyper ระดมทุน Presale เกิน 22 ล้านดอลลาร์พร้อมกระแสการเข้าซื้อจากวาฬ แสดงถึงความมั่นใจในบทบาทของมันในรอบขาขึ้นถัดไป ทำให้ HYPER กลายเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ที่อาจได้รับประโยชน์โดยตรงจากคลื่นการเติบโตของตลาดคริปโตในปี 2025
เมื่อคุณต้องการหลักฐานสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับ Bitcoin Hyper เราขอเสนอ บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ทีละขั้นตอน เป็นข้อมูลอ้างอิงหลัก
สำรวจเนื้อหาเชิงกลยุทธ์ใน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper พร้อมติดตามเสียงจากชุมชนบน X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: