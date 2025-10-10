BTC $121,174.39 -0.69%
ข้อมูลออนเชนเผย LTH เทขาย Bitcoin หนัก แต่ ETF และกองทุนยังดูดซับแรงขายพยุงราคาไว้ได้

ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อัปเดตล่าสุด: 
ETF Fortress ดูดซับพายุ Bitcoin ด้วยพลังแห่งอนาคต

ตลาด Bitcoin กำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความผันผวนและความไม่แน่นอน หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ราว 126,000 ดอลลาร์ การต่อสู้ระหว่างฝั่งกระทิงที่พยายามผลักดันให้ราคาทะลุแนวต้าน กับฝั่งหมีที่คาดหวังการย่อตัว กลายเป็นจุดชี้ชะตาว่ารอบถัดไปของการเคลื่อนไหวจะเดินหน้าไปในทิศทางใด

นักวิเคราะห์บางรายยังเชื่อว่า Bitcoin กำลังเตรียมเข้าสู่การค้นหาราคาสูงสุดใหม่ แต่ก็มีเสียงเตือนว่าความร้อนแรงที่เกิดขึ้นอาจเกินไป และแนวโน้มเทคนิค Bitcoin ชี้การพักฐาน อาจเกิดขึ้นเพื่อปรับสมดุลก่อนเริ่มรอบใหญ่ถัดไป

ข้อมูลออนเชนล่าสุดสะท้อนว่า นักลงทุนระยะยาวเริ่มทยอยขายทำกำไรในจังหวะนี้ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของตลาด แม้ว่าการขายยังไม่ถึงระดับที่น่ากังวล แต่ก็เป็นสัญญาณของการถ่ายโอนเหรียญจากผู้ถือครองที่อยู่ในตลาดมานานไปยังนักลงทุนหน้าใหม่ สภาวะเช่นนี้มักจะเพิ่มความผันผวนให้กับราคาในระยะสั้น

ถึงแม้แรงขายจะก่อตัวขึ้น แต่โครงสร้างภาพรวมของตลาดยังคงแข็งแรง เนื่องจากมีแรงซื้อจากสถาบันและเงินทุนที่ไหลเข้าผ่าน ETF ช่วยพยุงราคา การรักษาระดับเหนือแนวรับ 120,000 ดอลลาร์ถือว่าสำคัญมาก หากสามารถประคองได้ มันอาจกลายเป็นฐานสำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่รอบใหม่ที่จะส่งผลต่อทั้งตลาดคริปโต

แรงขายจากนักลงทุนระยะยาวทวีความชัดเจน

Axel Adler นักวิเคราะห์ชื่อดังเปิดเผยข้อมูลออนเชนว่า นักลงทุนระยะยาว (Long-Term Holders) ได้ขายรวมกว่า 295,000 BTC ภายในเวลา 30 วัน หรือเฉลี่ยวันละเกือบ 9,800 BTC แม้จะดูเป็นแรงขายที่สูง แต่ยังไม่ถึงจุดสุดโต่งเหมือนที่เคยเกิดขึ้นช่วงพฤษภาคมและธันวาคม 2024 ซึ่งในเวลานั้นมีการเทขายกว่า 800,000 BTC

Adler อธิบายว่า การขายในลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่นักลงทุนเก่าเลือกทำกำไรในรอบกระทิงใหญ่ ไม่ได้หมายความว่ารอบวัฏจักรสิ้นสุดลง เพียงแต่เป็นการปรับสมดุลระหว่างกลุ่มนักลงทุนที่ครองเหรียญมานานกับผู้เข้ามาใหม่ ข้อมูลยังระบุว่า แรงซื้อจากกองทุน ETF และนักลงทุนสถาบันสามารถดูดซับแรงขายได้ดี ทำให้ภาพรวมตลาดยังอยู่ในโครงสร้างขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

การเคลื่อนไหวต่อไปจะเป็นบทพิสูจน์ว่า Bitcoin จะสามารถกลับมายืนเหนือแนวต้าน 125,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่ หากทำได้พร้อมปริมาณซื้อขายที่หนาแน่น ก็อาจเป็นการเปิดทางสู่การสร้างสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยเริ่มมองหาโอกาสใน altcoin หลายตัว โดยเฉพาะ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่กำลังถูกพูดถึงมากขึ้นในชุมชนออนไลน์

แนวรับสำคัญใกล้ 120,000 ดอลลาร์ยังคงแข็งแรง

ในช่วงล่าสุด Bitcoin ซื้อขายอยู่บริเวณ 121,975 ดอลลาร์ หลังผ่านสัปดาห์ที่ผันผวนและมีการแกว่งตัวทั้งเหนือและต่ำกว่า 122,000 ดอลลาร์ กราฟ 4 ชั่วโมงสะท้อนว่าราคายังอยู่ในเฟสพักฐานสั้นๆ หลังถูกปฏิเสธใกล้ระดับ 126,000 ดอลลาร์ แต่โครงสร้างระยะยาวยังคงหนุนฝั่งกระทิง ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือ 120,000 ดอลลาร์ได้

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลายังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับใกล้เคียง ขณะที่ระดับ 117,500 ดอลลาร์ถูกจับตาเป็นแนวรับใหญ่ หากราคาหลุดต่ำกว่านี้ อาจมีโอกาสย่อลึกถึงโซน 114,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นตำแหน่งของค่าเฉลี่ย 200 ช่วงเวลา แต่หากฝั่งซื้อกลับมาคึกคักและดันราคาเหนือ 123,000–124,000 ดอลลาร์ได้ จะเป็นสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน และการเบรก 125,000 ดอลลาร์ขึ้นไปอาจเปิดประตูสู่การค้นหาราคาสูงสุดรอบใหม่

แม้ภาพรวมจะยังมีแรงเสียดทานจากการขาย แต่ปัจจัยสนับสนุนเชิงสถาบันและการผลักดันเชิงนโยบาย เช่น การที่ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ผลักดันลดหย่อนภาษี Bitcoin กำลังสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มเติม หากแรงซื้อยังคงปกป้องแนวรับสำคัญได้ การทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่ก็ยังเป็นไปได้ในช่วงถัดไป

BTC ผันผวน แต่ Bitcoin Hyper ขึ้นแท่นตัวเลือกที่น่าจับตา

ท่ามกลางกระแสแรงขายจากนักลงทุนระยะยาวที่ทำให้ตลาด Bitcoin ผันผวนใกล้แนวรับ 120K โอกาสกลับกลายเป็นแรงหนุนสำหรับโครงการ Layer-2 ที่เข้ามาเสริมศักยภาพให้กับเครือข่ายเดิม ซึ่ง Bitcoin Hyper (HYPER) กำลังถูกจับตามองอย่างมากในฐานะโปรเจกต์ที่พร้อมพลิกโฉมการใช้งาน BTC ให้เป็นมากกว่าการเก็บสะสมมูลค่า เหรียญมีมมาแรง อาจดึงความสนใจระยะสั้นได้ แต่การมาของ Hyper แสดงให้เห็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและการใช้งานจริงที่ยั่งยืน

Presale Bitcoin Hyper ทะลุ 22M ดอลลาร์ พร้อมระบบนิเวศครบ

การที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหาก Bitcoin สามารถยืนเหนือ 120K ได้ อาจปูทางสู่จุดสูงสุดใหม่ ก็ยิ่งสะท้อนว่าโครงสร้างพื้นฐานของ BTC จะได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะจากนักลงทุนสถาบัน การที่ Bitcoin Hyper ระดมทุน Presale เกิน 22 ล้านดอลลาร์พร้อมกระแสการเข้าซื้อจากวาฬ แสดงถึงความมั่นใจในบทบาทของมันในรอบขาขึ้นถัดไป ทำให้ HYPER กลายเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ที่อาจได้รับประโยชน์โดยตรงจากคลื่นการเติบโตของตลาดคริปโตในปี 2025

เมื่อคุณต้องการหลักฐานสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับ Bitcoin Hyper เราขอเสนอ บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ทีละขั้นตอน เป็นข้อมูลอ้างอิงหลัก

สำรวจเนื้อหาเชิงกลยุทธ์ใน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper พร้อมติดตามเสียงจากชุมชนบน X และ ช่อง Telegram

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
