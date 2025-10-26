BNB Chain เนื้อหอม! คีร์กีซสถานจับมือ CZ เปิดตัว Stablecoin
คีร์กีซสถานประกาศเปิดตัว Stablecoin ประจำชาติบน BNB Chain โดยความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การให้คำปรึกษาของ CZ ผู้ก่อตั้ง Binance อีกทั้งรัฐบาลยังได้เปิดเผยแผนการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางและการจัดตั้งกองทุนสำรองคริปโตของรัฐ ซึ่งถือเป็นก้าวที่น่าจับตามองในการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนในระดับประเทศ
เจาะลึก Stablecoin ใหม่ KGST และบทบาทของ CZ
ประธานาธิบดีซาดีร์ จาปารอฟ (Sadyr Japarov) แห่งประเทศคีร์กีซสถานได้ประกาศเปิดตัว Stablecoin ประจำชาติ ‘KGST’ ซึ่งจะผูกมูลค่าแบบ 1:1 กับสกุลเงินซอมของประเทศ
การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังการประชุมสภาแห่งชาติเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์เสมือนและเทคโนโลยีบล็อกเชนครั้งที่ 2 โดยมี Changpeng Zhao (Changpeng Zhao) หรือ CZ เข้าร่วมในฐานะที่ปรึกษา
บทบาทของ CZ มีความสำคัญอย่างยิ่ง หลังจากที่เขาได้ลงนามในข้อตกลงกับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนแห่งชาติของคีร์กีซสถานเมื่อเดือนเมษายน 2025 เพื่อร่วมมือในการพัฒนาด้านคริปโตเคอร์เรนซีและบล็อกเชนของประเทศ
โดยฟาร์คัต อิมินอฟ (Farkhat Iminov) หัวหน้าสำนักเลขาธิการสภาฯ กล่าวว่า “KGST จะถูกนำมาใช้ในการชำระเงินระหว่างประเทศโดยไม่จำเป็นต้องมีการแปลงค่าเงินซ้ำซ้อน และในที่สุดจะถูกรวมเข้ากับ Digital Som (CBDC) เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานในต่างประเทศ”
แผนพัฒนา CBDC และกองทุนสำรองคริปโตแห่งชาติ
นอกเหนือจาก Stablecoin แล้ว ประธานาธิบดียังได้สั่งการให้ธนาคารแห่งชาติเริ่มโครงการนำร่องทดสอบ ‘Digital Som’ ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางที่แยกออกจาก KGST
โครงการนี้จะดำเนินการใน 3 ระยะ เริ่มจากการเชื่อมต่อธนาคารแห่งชาติกับธนาคารพาณิชย์ การเชื่อมต่อกับคลังกลางเพื่อรองรับการชำระเงินของภาครัฐและสวัสดิการสังคม และสุดท้ายคือการทดสอบการชำระเงินในโหมดออฟไลน์หรือในพื้นที่สัญญาณต่ำ โดยธนาคารแห่งชาติได้ร่วมมือกับบริษัทคริปโต Build block TECH ในการพัฒนาโครงการนำร่องนี้
ขณะเดียวกัน สภาฯ ได้รับมอบหมายให้ยื่นข้อเสนอจัดตั้ง ‘กองทุนสำรองคริปโตเคอร์เรนซีของรัฐ’ ภายใน 2 เดือน ซึ่ง CZ ได้ประกาศผ่าน X ว่ากองทุนสำรองดังกล่าวจะมีการถือครองเหรียญ BNB รวมอยู่ด้วย นับเป็นการส่งสัญญาณถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลคีร์กีซสถานและ Binance
ภาพรวมตลาดและข่าวดีล่าสุดของ CZ
การเคลื่อนไหวเชิงรุกของคีร์กีซสถานเกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตของตลาดคริปโตในประเทศ โดยอิมินอฟเปิดเผยว่าปริมาณการแลกเปลี่ยนคริปโตในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 มีมูลค่าสูงถึง 860,000 ล้านซอม (เกือบ 10,000 ล้านดอลลาร์) ซึ่งเพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบกับปริมาณรวมตลอดทั้งปี 2024
ข่าวนี้ส่งผลบวกต่อราคาเหรียญ BNB เล็กน้อย โดยปรับตัวขึ้นราว 1% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาสู่ระดับ 1,100 ดอลลาร์ ข่าวดังกล่าวยังเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ CZ ได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองในบทบาทของเขาที่กลับมามีอิทธิพลในอุตสาหกรรมคริปโตอีกครั้ง
