ฮอตคนละขั้ว! Huobi Token พุ่งแรง – ส่อง Best Wallet ทุนหนา $15M+
Huobi Token (HT) ได้สร้างความฮือฮาไม่น้อย หลังจากที่ราคาพุ่งกว่า 171% แตะ $1.04 แม้จะลดลงในภายหลังแต่ก็ยังเพิ่มขึ้นกว่า 100% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ดี ทั้งนี้ กระแสกลับไม่หยุดอยู่แค่นั้น เพราะ Best Wallet (BEST) กระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial ก็กวาดยอดพรีเซลไปแล้วกว่า 15 ล้านดอลลาร์ โดยผู้ถือโทเค็น BEST ยังได้เปรียบตรงที่ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่ำกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม ทำให้ถูกมองว่าน่าลงทุนไม่น้อยเลยทีเดียว
การระดมทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการยอมรับที่เพิ่มขึ้นต่อ Best Wallet ขณะนี้โทเค็น BEST ยังเปิดขายในพรีเซลที่ราคา $0.025525 แต่ราคาจะปรับทีละนิด ดังนั้นนักลงทุนที่เล็งๆ เหรียญนี้ไว้ควรรีบตัดสินใจ
ล่าสุด Best Wallet ยังได้รับการรับรองจาก WalletConnect ด้วย เป็นการยืนยันคุณภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหนือกว่า ทำให้ถูกจัดเป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตที่ดีที่สุดในตลาด
ด้วยฟีเจอร์ที่รองรับ Multichain, การสวอป Bitcoin และระบบ Upcoming Tokens ที่กำลังจะเปิดตัว Best Wallet จึงโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน
เมื่อแผนการออก Stablecoin ขยายตัวไปทั่วโลก ฮ่องกงจึงกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญในการเปิดตัว ซึ่งทำให้ Huobi (HTX) ที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงอาจได้ประโยชน์โดยตรง
ล่าสุด HTX ฉลองครบรอบ 12 ปีด้วยแคมเปญ HTX 12th Anniversary Carnival ที่แจกไปแล้วกว่า 82,000 USDT และยังเปิดตัวโปรแกรมรางวัลสำหรับ Stablecoin ที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงสุดถึง 20% APY ซึ่งน่าจะเป็นอีกก้าวสำคัญต่อการเติบโตของแพลตฟอร์ม
โซลูชันกระเป๋าเงินแบบ Self-custody ให้ความปลอดภัยมากกว่า CEX อย่าง HTX Global?
ที่ผ่านมา HTX Global เผชิญปัญหาการถูกโจมตีด้านความปลอดภัยที่กระทบต่อเงินของผู้ใช้งาน แต่ล่าสุดได้เปิดตัวนโยบาย “ชดเชยเต็มจำนวน 100%” สำหรับการฝากและถอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยังเป็นปัจจัยหนุนราคาโทเค็น HTX ให้ปรับตัวขึ้น
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่เลือกใช้กระเป๋าคริปโตชนิด self-custody เช่น Best Wallet ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกแฮ็กใดๆ เพราะผู้ใช้งานถือคีย์และควบคุมโทเค็นของตัวเองทั้งหมดอยู่แล้ว
ปกติแล้ว Stablecoin ถือเป็นประตูหลักของการเทรดคริปโต แต่น่าเสียดายที่หลายๆ กระดานเทรดอย่าง Huobi เก็บค่าธรรมเนียมสูง ต่างจากกระเป๋าแบบ non-custodial อย่าง Best Wallet ที่ให้ความคุ้มค่ามากกว่า
นอกจากนี้ ผู้ที่ถือ $BEST ยังได้รับสิทธิค่าธรรมเนียมที่ถูกลงด้วย ซึ่งโทเค็นนี้คล้ายกับโทเค็นประจำของ CEX แต่ให้ส่วนลดมากกว่า โดยรายละเอียดเต็มๆ จะประกาศหลัง TGE หรือช่วงเปิดตัว
ยิ่งไปกว่านั้น Best Wallet ยังร่วมมือกับโปรเจกต์ใหญ่ๆ ด้วย เช่น การจับมือกับ Wall Street Pepe (WEPE) ทำให้การเติบโตของแพลตฟอร์มแข็งแกร่ง และส่งเสริมศักยภาพของ BEST token ให้เหนือกว่าคู่แข่ง
นอกเหนือจากการสร้างความสามารถในการแข่งขันกับ CEXs สำหรับการฝากเงินแล้ว Best Wallet ยังตั้งเป้าหมายที่จะเทียบเท่าหรือแม้กระทั่งทำผลงานได้ดีกว่า wallet tokens อื่นๆ ในตลาดอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น Trust Wallet Token (TWT) เคยทำผลตอบแทนสูงถึง 11,267% ที่จุดสูงสุดตลอดกาล ขณะที่ Telcoin (TEL) ก็พุ่งกว่า 208% ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา และ Atomic Wallet Coin (AWC) เคยทำจุดสูงสุดที่ 186%
Best Wallet จึงดูเหมือนจะพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาดนี้อย่างเต็มตัว โดยเป้าหมายคือการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจไม่น้อยหน้าคู่แข่งในสาย wallet tokens ด้วยกัน
Best Wallet ปล่อยฟีเจอร์ BTC Swaps และรองรับ Solana เต็มรูปแบบ
การพัฒนาของ Best Wallet เดินหน้าอย่างรวดเร็ว เพียงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แอปได้เปิดตัวการรองรับเครือข่าย Solana พร้อมฟีเจอร์ BTC swaps แบบ on-chain
ผู้ใช้งานสามารถสร้างกระเป๋า Solana ส่ง รับ ซื้อ และสวอป SOL รวมถึงโทเค็นบนเครือข่าย Solana ได้โดยตรง ซึ่งถือว่าสำคัญมาก เพราะ Solana เป็นหนึ่งในบล็อกเชนที่มีการทำธุรกรรมมากที่สุด และเร็วที่สุดในแง่ธุรกรรมต่อวินาที ไม่ว่าจะเป็น DeFi เหรียญมีม หรือ Stablecoin ต่างก็เติบโตบน Solana ทำให้เครือข่ายนี้กลายเป็นคู่แข่งสำคัญของ Ethereum
ก่อนหน้านี้ผู้ใช้งาน Best Wallet ไม่สามารถเข้าถึง ecosystem ของ Solana ได้เต็มที่ ซึ่งจำกัดความน่าสนใจของแอปในสายตาผู้ใช้งานกลุ่มใหญ่ แต่ตอนนี้การปลดล็อก Solana ทำให้ Best Wallet กลายเป็นกระเป๋า Multichain ที่ตอบโจทย์ยิ่งกว่าเดิม
นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถนำเข้า (import) กระเป๋า Solana ใบเดิม ซื้อ SOL ผ่านผู้ให้บริการ on-ramp ภายในแอป และสวอปโทเค็นมาตรฐาน SPL บน DEX ที่รองรับได้ทันทีด้วย
Best Wallet เปิดใช้งาน BTC Swaps และระบบ Gamification
ล่าสุด Best Wallet ได้เพิ่มฟีเจอร์ BTC swaps บนเครือข่าย Bitcoin โดยตรง หลังจากก่อนหน้านี้ผู้ใช้งานสามารถสวอปได้แค่โทเค็นบนเครือข่าย EVM เท่านั้น การอัปเดตนี้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยน BTC กับสินทรัพย์อื่น ๆ ได้ทันทีภายในแอป โดยใช้เทคโนโลยี Router ของ Rubic
ด้วยความง่ายในการใช้งาน Best Wallet จึงได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว และการเปิดตัวระบบ Gamification ก็ยิ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม ฟีเจอร์ใหม่นี้มาพร้อม Points Engine, ภารกิจรายวัน และระบบสะสม streak จากการล็อกอิน ผู้ใช้งานสามารถติดตามความคืบหน้าและรับรางวัลได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การใช้งานแอปสนุกและมีสีสันมากขึ้น
Upcoming Tokens – ฟีเจอร์เด่นจาก Best Wallet
การเติบโตของ Best Wallet มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนวัตกรรมที่ถูกพูดถึงตั้งแต่ช่วงแรกคือ Upcoming Tokens ที่ได้รับการจัดอันดับสูงจากผู้ใช้งาน
ฟีเจอร์นี้คัดเลือกและนำเสนอรายชื่อโทเค็นที่มีศักยภาพ ก่อนจะถูกลิสต์บนกระดานเทรด ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อได้ในราคาต่ำและมีโอกาสทำกำไรเมื่อเปิดตัวจริง
โทเค็น BEST กำลังจะมอบประสบการณ์ใหม่ที่เหนือชั้นในเรื่องค่าธรรมเนียมต่ำและฟีเจอร์พิเศษที่หาไม่ได้จากที่อื่น พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอีกมากมาย ผู้ที่ถือครองโทเค็น BEST สามารถนำไป stake ได้ทันทีเพื่อเริ่มรับรางวัล ซึ่งอัตราการตอบแทนในขณะนี้ปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกและอยู่ที่ 89%
สำหรับการซื้อโทเค็น BEST นั้น สามารถทำได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชัน โดยใช้บัตรธนาคาร หรือจะเลือก swap กับ ETH หรือ USDT ก็ได้เช่นกัน
ติดตามข่าวสารและพูดคุยกับชุมชน Best Wallet ได้ผ่านแพลตฟอร์ม X, Telegram และ Discord ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน Best Wallet สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน Google Play และ Apple App Store
เยี่ยมชมเว็บไซต์ Best Wallet Token
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2025
- ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
- ภารกิจสู่ดวงจันทร์! Dogecoin พุ่งทะยานรับข่าวดีภารกิจ DOGE-1
- กระทิงมาแล้ว! Dogecoin ลุ้นพุ่งทะยานสู่ $1.85 หลังยืนเหนือแนวรับสำคัญ
- XRP ติด Top 100 สินทรัพย์โลก! แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2025
- ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
- ภารกิจสู่ดวงจันทร์! Dogecoin พุ่งทะยานรับข่าวดีภารกิจ DOGE-1
- กระทิงมาแล้ว! Dogecoin ลุ้นพุ่งทะยานสู่ $1.85 หลังยืนเหนือแนวรับสำคัญ
- XRP ติด Top 100 สินทรัพย์โลก! แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย