XRP สะสมมูลค่า $500 ล้าน ชี้เป้าราคาใหม่ที่เป็นไปได้

ผู้เขียน Somchai Wang ตรวจสอบข้อมูลโดย Anuchit Laemsing อัปเดตล่าสุด: กรกฎาคม 28, 2025

XRP ได้มีการซื้อขายแบบทรงตัวในช่วงที่ผ่านมา โดยเคลื่อนไหวใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ $3.66 แม้จะมีการปรับฐานเล็กน้อย แต่ราคาของ Altcoin ดังกล่าวนี้ยังคงมีแนวโน้มที่จะกลับตัวขึ้น โดยมีกระแสการสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของตลาดเช่นนี้ อาจผลักดันราคา XRP ให้แตะ ATH อีกครั้ง และยิ่งสร้างความหวังเชิงบวกมากยิ่งขึ้น

นักลงทุน XRP เริ่มสะสมอีกครั้ง

XRP ได้เห็นการไหลเข้าของเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสามวันที่ผ่านมา โดยมีการสะสม XRP มากกว่า 163 ล้านเหรียญ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 519 ล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อจำนวนมากเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นเชิงบวกกำลังกลับคืนสู่ตลาด และนักลงทุนกำลังเตรียมตัวรับมือกับการปรับขึ้นของราคาที่มาจากดีลการค้าระหว่างอังกฤษและสหรัฐที่ทำให้หลายเหรียญเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

พฤติกรรมนี้สอดคล้องกับมุมมองตลาดแบบกระทิง (bullish) โดยมีนักลงทุนจำนวนมากเลือกที่จะถือครองเหรียญไว้แทนที่จะขาย ซึ่งการสะสมในลักษณะนี้อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัว และผลักดันให้ XRP ขึ้นไปยัง ATH

อัตราส่วน NVT อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน

อัตราส่วน NVT ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการประเมินมูลค่าในตลาดคริปโต ขณะนี้อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ซึ่งบ่งบอกว่า XRP ยังไม่อยู่ในภาวะร้อนแรงเกินไป และยังมีช่องว่างสำหรับการเติบโต

ค่า NVT ที่ต่ำแสดงให้เห็นว่าราคาในปัจจุบันของ Altcoin ตัวนี้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมบนเครือข่าย ซึ่งทำให้มีโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้นโดยไม่อาศัยการเก็งกำไรมากเกินไป

ในขณะที่ตลาดยังคงอยู่ในสถานะที่ดีต่อสุขภาพ โดยมีการสะสมที่แข็งแกร่งและอัตราส่วน NVT ที่สมดุล XRP จึงอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเดินหน้าต่อไป การตั้งฐานราคานี้จะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ราคา XRP กำลังมุ่งหน้าไปยังจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งหรือไม่?

ขณะนี้ XRP ซื้อขายอยู่ที่ $3.17 ซึ่งยังห่างจาก ATH ที่ $3.66 อยู่ประมาณ 15.3% ด้วยกระแสการสะสมที่ยังคงดำเนินต่อไปและบรรยากาศในตลาดที่เป็นบวก ความเป็นไปได้ที่ XRP จะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีอยู่ในระดับสูง แนวรับที่ $3.17 ถือเป็นจุดสำคัญ หากสามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้ ก็มีโอกาสทำกำไรเพิ่มขึ้น

หาก XRP สามารถกลับมายืนเหนือแนวรับที่ $3.38 ได้ ก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการทะลุ ATH และสร้างระดับราคาสูงสุดใหม่ ซึ่งจะถือเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับเหรียญ และเป็นการเปิดทางไปสู่การเติบโตของราคาต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากความเชื่อมั่นของนักลงทุนเปลี่ยนไป และแรงขายเริ่มเพิ่มขึ้น ราคา XRP ก็อาจเผชิญกับการปรับตัวลง หากราคาหลุดระดับ $3.00 ก็มีแนวโน้มจะไหลลงไปที่ $2.96 หรือต่ำกว่านั้น ซึ่งจะทำให้มุมมองขาขึ้นที่วางไว้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

