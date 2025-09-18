BTC $117,489.99 1.83%
Cryptonews บิทคอยน์

ฮือฮา! รูปปั้นทรัมป์ทองคำถือ Bitcoin โผล่กลางกรุงวอชิงตัน

Donald Trump ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

ฮือฮา! รูปปั้นทรัมป์ทองคำถือ Bitcoin โผล่กลางกรุงวอชิงตัน

เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อมีการเปิดตัวรูปปั้นโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) สีทองขนาดใหญ่สูง 12 ฟุตในท่ายืนถือเหรียญ Bitcoin โดยรูปปั้นดังกล่าวถูกนำไปตั้งไว้ใกล้กับอาคารรัฐสภาสหรัฐฯ

การปรากฏตัวของรูปปั้นทรัมป์ Bitcoin นี้เป็นฝีมือของกลุ่มนักสร้าง Meme Coin ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง Pump.fun

เปิดตัวรูปปั้นทรัมป์ถือ Bitcoin กลาง National Mall

รูปปั้นทรัมป์ถือ Bitcoin ขนาดความสูง 12 ฟุต ได้ปรากฏตัวขึ้นบริเวณนอก Union Square บน National Mall ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งเป็นพื้นที่สัญลักษณ์ที่ทอดยาวไปสู่อาคารรัฐสภา และอยู่ห่างจากทำเนียบขาวประมาณหนึ่งไมล์

การเปิดตัวครั้งนี้ได้รับการจัดฉากโดยกลุ่มนักสร้าง Meme Coin จาก Pump.fun ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับการเปิดตัว Meme Coin โดยผู้จัดงานได้อธิบายว่าการจัดแสดงนี้เป็นการแสดงความขอบคุณต่อทรัมป์ที่พวกเขามองว่าเป็นผู้สนับสนุน Bitcoin และ “เทคโนโลยีแบบกระจายอำนาจ”

เบื้องหลังการสร้างรูปปั้นทรัมป์ถือ Bitcoin: สัญลักษณ์ทางการเมืองและนวัตกรรมคริปโต

นายฮิเคม ซักดูดี (Hichem Zaghdoudi) หนึ่งในผู้จัดงานที่เปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าวท้องถิ่น DC News Now ว่า “นี่คือคำขอบคุณและแถลงการณ์ของเราถึงประธานาธิบดี”

เขายังกล่าวกับ ABC 7News เพิ่มเติมว่ารูปปั้นทรัมป์ Bitcoin นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจุดประกายการถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยรัฐบาล โดยเรียกมันว่าเป็น “สัญลักษณ์ของจุดตัดระหว่างการเมืองสมัยใหม่และนวัตกรรมทางการเงิน” ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเกี่ยวกับแนวโน้มราคา Bitcoin และบทบาทของคริปโตในระบบเศรษฐกิจอนาคต

สำหรับตัวรูปปั้นนั้นทำมาจากโฟมแข็งเพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง และถูกสร้างขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยมีการถ่ายทอดสดกระบวนการสร้างบนแพลตฟอร์ม Pump.fun ซึ่งเป็นที่ที่ผู้จัดงานได้เปิดตัว Meme Coin ในธีมทรัมป์ไปพร้อมกัน

คลิปวิดีโอที่แชร์บนบัญชี X ของพวกเขาแสดงให้เห็นขั้นตอนการแกะสลักส่วนหัวของรูปปั้นด้วยเครื่องจักร และภาพกลุ่มคนที่ช่วยกันยกรูปปั้นสีทองเข้าที่

บริบททางการเมือง: เมื่อรูปปั้นทรัมป์ถือ Bitcoin ไม่ได้มาเดี่ยว

การปรากฏตัวของรูปปั้นนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ซึ่งเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งแรกของปี และส่งผลให้เกิดมุมมองเชิงบวกต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงคริปโตเคอร์เรนซี

แม้ว่าการแสดงออกทางการเมืองบน National Mall จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่รูปปั้นทรัมป์ถือ Bitcoin ชิ้นนี้มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากรูปปั้นที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์ก่อนหน้านี้ในปีเดียวกันมักมีลักษณะเชิงวิพากษ์วิจารณ์มากกว่า

ตัวอย่างเช่น ในเดือนมิถุนายน กลุ่มนักเคลื่อนไหวได้ติดตั้งรูปปั้นชื่อ “Dictator Approved” ที่แสดงภาพมือสีทองกำลังบดขยี้มงกุฎของเทพีเสรีภาพเพื่อประท้วงท่าทีทางการทหารของทรัมป์หรืออีกชิ้นหนึ่งที่แสดงภาพทรัมป์เต้นรำอยู่บนโทรทัศน์ข้างเจฟฟรีย์ เอปสเตน (Jeffrey Epstein) ผู้ต้องหาคดีทางเพศ

