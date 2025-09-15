BTC $115,427.51 -0.38%
Fed จ่อลดดอกเบี้ย – ธนาคารกลางอังกฤษ ญี่ปุ่น แคนาดา เตรียมรับมือ

Federal Reserve
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
อัปเดตล่าสุด: 
Fed จ่อลดดอกเบี้ย

ตลาดการเงินทั่วโลกกำลังจับตามองการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ซึ่งนับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ Donald Trump กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

การตัดสินใจของ Fed ครั้งนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนไปยังธนาคารกลางอื่น ๆ ทั่วโลก ทั้ง Bank of England (BoE), Bank of Japan (BoJ) และ Bank of Canada (BoC) ซึ่งต่างก็มีกำหนดการประชุมในสัปดาห์เดียวกัน ทำให้นักลงทุนในตลาดคริปโตต้องจับตาทิศทางนโยบายการเงินที่จะส่งผลต่อสภาพคล่องและสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin และ Altcoin

วิเคราะห์ Fed ลดดอกเบี้ย 0.25% ตลาดการเงินและคริปโตจะไปทางไหน?

การตัดสินใจครั้งสำคัญของ Federal Reserve ที่จะประกาศในวันพุธนี้ ถูกคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 basis points (0.25%) การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันอย่างหนักจากฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี Donald Trump ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย แม้ว่าประธาน Fed อย่าง Jerome Powell จะเคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่อาจเชื่อมโยงกับนโยบายภาษีของ Trump เองก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดได้เปิดทางให้ Fed สามารถดำเนินนโยบายดังกล่าวได้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จึงมองว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้แทบจะเป็นที่แน่นอนแล้ว ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อตลาดหุ้น Wall Street และสภาวะเศรษฐกิจของภาคประชาชน (Main Street)

นอกจากนี้ ตลาดยังคงจับตาตัวเลขสำคัญอื่น ๆ ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ ทั้งยอดค้าปลีกในวันอังคาร ซึ่งคาดว่าจะเติบโต 0.3% และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี เพื่อประเมินทิศทางเศรษฐกิจที่แท้จริง

ธนาคารกลางทั่วโลกเคลื่อนไหว! BoE, BoJ, BoC รับมือนโยบาย Fed

การตัดสินใจของ Fed ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์แห่งนโยบายการเงินที่เข้มข้น โดยธนาคารกลางจากกลุ่มประเทศ G7 อีก 3 แห่งก็จะมีการประชุมเช่นกัน เริ่มจาก Bank of Canada (BoC) ที่คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับ 2.5% เพื่อรับมือกับตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในไตรมาสที่สอง

ในขณะที่ Bank of England (BoE) มีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4% แม้จะมีการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะลดลงเล็กน้อย แต่คณะกรรมการบางส่วนยังคงมีความเห็นต่างและอาจผลักดันให้มีการลดดอกเบี้ยทันที ส่วนทางด้าน Bank of Japan (BoJ) คาดว่าจะยังไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายในครั้งนี้ แต่ผู้ว่าการ Kazuo Ueda ได้ส่งสัญญาณว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตหากเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง

สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจโลก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Fed จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ขณะที่ Wall Street ยังคงมีมุมมองเชิงบวก โดยได้แรงหนุนจากกระแส AI ที่กำลังมาแรง เห็นได้จากที่ Deutsche Bank และ Wells Fargo ปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี S&P 500 สำหรับปี 2025-2026 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันยังคงเชื่อมั่นในตลาดสินทรัพย์เสี่ยง

Best Wallet ป้องกันเงินเฟ้อ ทรัพย์สินคุณปลอดภัย

ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของ Fed ที่ทำให้นักลงทุนคริปโตรอฟังประกาศทางการกันแบบตาไม่กระพริบนั้น กระเป๋าเงินคริปโตอย่าง Best Wallet ($BEST) ก็กำลังถูกจับตามองไม่แพ้กัน เพราะไม่ว่าคุณจะลงทุนในเครือข่ายใด กระเป๋าเงินแบบ non-custodial ตัวนี้ก็รองรับเครือข่ายใหญ่ครบทั้ง Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana และ Base

จุดเด่นคือความปลอดภัยระดับสถาบันด้วยเทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks ผนวกกับการรับรองจาก WalletConnect ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าสามารถจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้อง KYC และตั้งค่าใช้งานได้ในไม่กี่นาที

Best Wallet Token

Best Wallet ยังเดินหน้าพัฒนาฟีเจอร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรองรับ Solana แบบเต็มรูปแบบ, การสลับเหรียญ BTC โดยตรงผ่าน Native Bitcoin Swaps, ระบบ Gamified Rewards (BW Points) ที่ให้ผู้ใช้สะสมแต้มจากการใช้งาน รวมถึงการอัปเกรด UX/UI ให้สวยงามและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังสามารถซื้อคริปโตด้วยสกุลเงินท้องถิ่นผ่านบริการ fiat on-ramp อย่าง MoonPay และ Alchemy Pay อีกทั้งมีแผนเพิ่มภาษาไทยในอนาคต ทำให้ Best Wallet ไม่ได้เป็นแค่กระเป๋าเงินคริปโตเท่านั้น แต่เป็นศูนย์กลางการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตอบโจทย์ทั้งมือใหม่และนักลงทุนมืออาชีพอย่างแท้จริง

ในด้านการเติบโต Best Wallet ระดมทุนพรีเซลไปแล้วกว่า $15.86M สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก โทเค็น $BEST ยังมอบสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เข้าถึงพรีเซลก่อนใคร, ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า ไปจนถึงแผนเปิดตัว Best Card สำหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ด้วยฟีเจอร์ที่ครบวงจรและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง Best Wallet จึงเป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตที่น่าจับตาที่สุดในเวลานี้

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทรีวิว Best Wallet ฉบับเต็ม เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet หรือติดตามใน X และ Telegram

แอพ Best Wallet

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Link

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
