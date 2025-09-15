Fed จ่อลดดอกเบี้ย – ธนาคารกลางอังกฤษ ญี่ปุ่น แคนาดา เตรียมรับมือ
ตลาดการเงินทั่วโลกกำลังจับตามองการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ซึ่งนับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ Donald Trump กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
การตัดสินใจของ Fed ครั้งนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนไปยังธนาคารกลางอื่น ๆ ทั่วโลก ทั้ง Bank of England (BoE), Bank of Japan (BoJ) และ Bank of Canada (BoC) ซึ่งต่างก็มีกำหนดการประชุมในสัปดาห์เดียวกัน ทำให้นักลงทุนในตลาดคริปโตต้องจับตาทิศทางนโยบายการเงินที่จะส่งผลต่อสภาพคล่องและสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin และ Altcoin
วิเคราะห์ Fed ลดดอกเบี้ย 0.25% ตลาดการเงินและคริปโตจะไปทางไหน?
การตัดสินใจครั้งสำคัญของ Federal Reserve ที่จะประกาศในวันพุธนี้ ถูกคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 basis points (0.25%) การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันอย่างหนักจากฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี Donald Trump ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย แม้ว่าประธาน Fed อย่าง Jerome Powell จะเคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่อาจเชื่อมโยงกับนโยบายภาษีของ Trump เองก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดได้เปิดทางให้ Fed สามารถดำเนินนโยบายดังกล่าวได้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จึงมองว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้แทบจะเป็นที่แน่นอนแล้ว ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อตลาดหุ้น Wall Street และสภาวะเศรษฐกิจของภาคประชาชน (Main Street)
นอกจากนี้ ตลาดยังคงจับตาตัวเลขสำคัญอื่น ๆ ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ ทั้งยอดค้าปลีกในวันอังคาร ซึ่งคาดว่าจะเติบโต 0.3% และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี เพื่อประเมินทิศทางเศรษฐกิจที่แท้จริง
ธนาคารกลางทั่วโลกเคลื่อนไหว! BoE, BoJ, BoC รับมือนโยบาย Fed
การตัดสินใจของ Fed ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์แห่งนโยบายการเงินที่เข้มข้น โดยธนาคารกลางจากกลุ่มประเทศ G7 อีก 3 แห่งก็จะมีการประชุมเช่นกัน เริ่มจาก Bank of Canada (BoC) ที่คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับ 2.5% เพื่อรับมือกับตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในไตรมาสที่สอง
ในขณะที่ Bank of England (BoE) มีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4% แม้จะมีการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะลดลงเล็กน้อย แต่คณะกรรมการบางส่วนยังคงมีความเห็นต่างและอาจผลักดันให้มีการลดดอกเบี้ยทันที ส่วนทางด้าน Bank of Japan (BoJ) คาดว่าจะยังไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายในครั้งนี้ แต่ผู้ว่าการ Kazuo Ueda ได้ส่งสัญญาณว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตหากเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจโลก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Fed จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ขณะที่ Wall Street ยังคงมีมุมมองเชิงบวก โดยได้แรงหนุนจากกระแส AI ที่กำลังมาแรง เห็นได้จากที่ Deutsche Bank และ Wells Fargo ปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี S&P 500 สำหรับปี 2025-2026 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันยังคงเชื่อมั่นในตลาดสินทรัพย์เสี่ยง
