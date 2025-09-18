Fed ส่งซิกเขียว! Bitcoin ลุ้นแตะ $118,000 หลังลดดอกเบี้ย
Bitcoin (BTC) ขึ้นแรงหนุนตลาดคริปโตคึกคัก หลัง Fed ลดดอกเบี้ยครั้งแรกของปี ดันมูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกพุ่ง 2% ทะลุ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี โดยราคา BTC ขยับใกล้ระดับ 118,000 ดอลลาร์ แต่ด้วยท่าทีระมัดระวังของ Jerome Powell ประธาน Fed ต่อทิศทางนโยบายการเงิน ทำให้นักลงทุนยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เจาะลึกมติ Fed ลดดอกเบี้ย และผลกระทบต่อราคา Bitcoin
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของ Fed มีมติ 11 ต่อ 1 เสียงให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% (25 basis points) สู่กรอบ 4.00% – 4.25% ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ตลาดคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว
โดยข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ชี้ว่าตลาดได้คาดการณ์โอกาสการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ไว้สูงถึง 96% ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าสถานการณ์นี้เป็นไปตามกลยุทธ์คลาสสิกที่เรียกว่า “ซื้อตามข่าวลือ ขายเมื่อข่าวจริงออก” (buy the rumour, sell the news)
การที่ตลาดคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ทำให้การปรับตัวขึ้นของราคา BTC และสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ เป็นไปอย่างจำกัด แม้ว่าข่าวการลดดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยบวกก็ตาม นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงรอดูท่าทีที่ชัดเจนของ Fed ในการประชุมครั้งต่อไป รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะประกาศออกมา ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าลงทุนในสถานะที่ใหญ่ขึ้น
นักวิเคราะห์มองอนาคต BTC อย่างไร หลัง Fed ส่งสัญญาณไฟเขียว
Andrew Forson ประธานของ DeFi Technologies ให้ความเห็นว่า การลดต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย) จะส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นในระยะยาว เนื่องจากอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่นักลงทุนคาดหวัง (hurdle rate) จะลดลง ทำให้ผลิตภัณฑ์อย่างการ Staking และโปรเจกต์บล็อกเชนต่างๆ มีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับการลงทุนในพันธบัตรแบบดั้งเดิม
ในขณะเดียวกัน Tom Lee จาก BitMine ได้คาดการณ์ว่า Bitcoin และ Ethereum อาจสร้าง “ผลตอบแทนมหาศาล” ได้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า หาก Fed ยังคงดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป
อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าการปรับขึ้นของราคาคริปโตหลังการลดดอกเบี้ยมักต้องใช้เวลา เช่นในเดือนธันวาคม 2024 ที่ราคา BTC พุ่งขึ้น 5% ในช่วงสั้นๆ ก่อนจะเข้าสู่ช่วงพักตัว ดังนั้น นักลงทุนจึงยังคงระมัดระวังและจับตาสัญญาณจากการประชุม Fed ในเดือนตุลาคมอย่างใกล้ชิด
ภาพรวมตลาดคริปโต: Bitcoin และ Altcoin อื่นๆ ตอบรับข่าวอย่างไร?
นอกจากการปรับตัวขึ้นของ BTC แล้ว สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ก็ได้รับอานิสงส์เชิงบวกเช่นกัน โดยราคา BTC ล่าสุดซื้อขายเพิ่มขึ้น 1% ที่ 117,426 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum (ETH) เพิ่มขึ้น 2.8% แตะ 4,609 ดอลลาร์ และ XRP ก็ปรับตัวขึ้น 2.9% สู่ระดับ 3.10 ดอลลาร์
การเคลื่อนไหวของราคาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง หลังจากการตัดสินใจของ Fed โดยมูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมที่เพิ่มขึ้นกว่า 2% สู่ระดับ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ เป็นการยืนยันถึงบรรยากาศเชิงบวกที่กลับเข้ามาสู่ตลาดอีกครั้ง แม้ว่าจะเป็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ตาม
