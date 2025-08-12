FBS ชี้ชัด! Altcoin Season มาแล้ว Altcoin ตัวไหนที่วาฬกำลังจับตามีลุ้นทะยานแรง 100 เท่า?
FBS โบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลก เผยบทวิเคราะห์ตลาดล่าสุดที่นักลงทุนทั่วโลกรอคอย ชี้ชัดว่า “Altcoin Season” หรือฤดูกาลของเหรียญอัลท์คอยน์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและกำลังทวีความร้อนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว สัญญาณการหมุนเวียนของเงินทุน (Capital Rotation) เงินทุนที่กำลังไหลจาก Bitcoin สู่ Ethereum และ Altcoin ชั้นนำ โดยได้รับแรงหนุนจากเม็ดเงินสถาบันมากกว่านักลงทุนรายย่อย ดัชนี Altcoin Season Index ดีดตัวจากแนวรับสำคัญ บ่งชี้ว่าการหมุนเวียนเงินทุนเข้าสู่เฟส 3 อาจเกิดในปลายสิงหาคมนี้
นอกจากนี้ ปริมาณเงินในระบบ M2 (M2 money supply) ทั่วโลก ซึ่งเป็นมาตรวัดสภาพคล่องที่สำคัญ ก็กำลังเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2021 สร้างสภาวะที่เอื้ออำนวยอย่างยิ่งต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Risk Assets) เช่นกลุ่มเหรียญ Altcoin ทำให้นักลงทุนกล้าที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ซึ่ง Altcoin คือหนึ่งในนั้น
ในสภาวะตลาดเช่นนี้ นักลงทุนรายใหญ่หรือที่เรียกว่า “วาฬ” กำลังมองหา Altcoin ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงถึง 100 เท่า ซึ่งเราจะมาเจาะลึก 3 เหรียญ Altcoin ที่น่าจับตา: Solana (SOL), Ripple (XRP), และ Hyperliquid (HYPE)
Solana (SOL)
Solana กลับมาอย่างแข็งแกร่งในฤดูกาล Altcoin นี้ โดยได้รับแรงหนุนจากทั้งความแข็งแกร่งทางเทคนิคและกระแสเงินทุนจากสถาบัน ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายบน DEX ของ Solana พุ่งสูงกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ ตอกย้ำถึงการมีส่วนร่วมบนเชนอย่างมหาศาลจากแพลตฟอร์มอย่าง Raydium และ Orca ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
ด้วยแรงผลักดันจากระบบนิเวศขนาดใหญ่ Solana กลายเป็นคู่แข่งสำคัญในกลุ่มเชนที่ไม่ใช่ EVM ซึ่งกำลังถูกพิจารณาอย่างจริงจังสำหรับการทำ US ETF จุดเด่นคือความเร็วสูง การใช้งานจริงในโลกธุรกิจ (Visa, Shopify) และวัฒนธรรมมีมที่เติบโต ทำให้เป็น L1 เบต้าสูงที่สถาบันการเงินยากจะมองข้าม
กราฟรายเดือน SOL/USDT ของ Solana แสดงถึงการสร้างรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้นที่ทรงพลังบนกราฟรายเดือน พร้อมยืนเหนือแนวรับเส้นเทรนด์ ขณะที่ RSI ก็ไต่ระดับขึ้นยืนยันความแข็งแกร่งภายใน หาก SOL ทะลุโซน $210–$220 ได้ เป้าหมาย Fibonacci ถัดไปอยู่ที่ $420 (1.618) และ $1,300 (4.236) ซึ่งหมายถึงโอกาสพุ่ง 6–8 เท่า ยิ่งฐานนาน การเบรกเอาต์ก็ยิ่งรุนแรง
Ripple (XRP)
XRP กำลังกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น หลังมีความคืบหน้าเชิงบวกด้านกฎระเบียบและความสนใจจากสถาบันที่มากขึ้น การคาดการณ์ล่าสุดชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยนักวิเคราะห์บางรายมองว่าหาก Bitcoin พุ่งไปถึง 140,000 ดอลลาร์ และ XRP ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในกลุ่ม Altcoin ได้ ราคาอาจพุ่งไปสู่ช่วง 13-21 ดอลลาร์ได้เลยทีเดียว สถานะของ XRP ในฐานะหนึ่งใน Altcoin ยอดนิยมยังคงแข็งแกร่ง ด้วยจุดเด่นด้านการชำระเงินที่รวดเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำ รวมถึงการยอมรับจากสถาบันและการเก็งกำไรเรื่อง ETF ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ Altcoin ตัวนี้ยังคงน่าจับตา
Ripple (XRP) ซื้อขายอยู่ที่ราว 3.14 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยจากจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 3.32 ดอลลาร์ ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงผิดปกติ แม้ราคาจะย่อตัวเล็กน้อย แต่โมเมนตัมพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง โดยสถาบันการเงินดูเหมือนจะใช้โอกาสนี้ในการเข้าซื้อ หลังจากที่ Ripple บรรลุข้อตกลงกับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ซึ่งช่วยลบความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายทะลุ 12 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่กำลังกลับคืน และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของรอบขาขึ้นใหม่ หากสภาวะตลาดโดยรวมเอื้ออำนวย
Hyperliquid (HYPE)
Hyperliquid กลายเป็น Altcoin ทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูงแต่ก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง (high-beta) ในวัฏจักรนี้ ราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 45 ดอลลาร์ และปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า 17% ในเดือนที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากความสนใจในการเทรดที่กลับมาคึกคัก ในฐานะแพลตฟอร์มเทรดอนุพันธ์แบบกระจายศูนย์ (PerpDEX) HYPE ให้ความเร็วและสภาพคล่องเทียบเท่าแพลตฟอร์มรวมศูนย์แต่ทำงานบนบล็อกเชนอย่างสมบูรณ์
สัญญาณที่น่าสนใจคือมีวาฬบางรายได้เปิดสถานะ Long ด้วยเลเวอเรจสูงถึง 10 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในทิศทางขาขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการคาดการณ์ผลตอบแทนสูงถึง 10 เท่า แต่นักวิเคราะห์เตือนว่าความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจและกฎระเบียบที่ยังไม่ชัดเจนอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังสำหรับ Altcoin ตัวนี้
ในฐานะแพลตฟอร์มเทรด Perpetual แบบกระจายศูนย์รายแรกที่จริงจัง พร้อมค่าธรรมเนียมเป็นศูนย์และประสบการณ์ใกล้เคียง CEX ทำให้ Hyperliquid ดึงดูดเทรดเดอร์มืออาชีพอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายใกล้เคียง dYdX แล้ว แต่มีมูลค่าตลาดเพียง 1/10 ของ dYdX.
กราฟรายวัน HYPE/USDT ชี้ให้เห็นว่า HYPE เพิ่งแตะโซน Fibonacci 0.5 OTE พร้อมสร้างรูปแบบ Falling Wedge ขนาดใหญ่บน RSI รายวัน ซึ่งแข็งแรงกว่าราคาเองที่เด้งจากเส้นเทรนด์ หากราคาทะลุเหนือ $40 ได้อย่างชัดเจน เป้าหมายต่อไปคือ $50 (ATH), $56 (1.618 Extension) และอาจไปถึง $100 (4.235 Extension) ได้อย่างรวดเร็ว นี่คือเหรียญ Low-Float ที่พร้อมพุ่งแรงเหมือนติดจรวด
Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสลงทุนใน Altcoin Layer-2 บน Bitcoin ที่น่าจับตา
จากการวิเคราะห์แนวโน้ม Altcoin ที่เรากล่าวมา นักลงทุนหลายคนเชื่อว่า Altcoin Season นี้มีโอกาสทำให้เหรียญเล็กเหรียญน้อยได้รับอานิสงส์ของการอัดฉีดสภาพคล่องกว่า $1.2 ล้านล้าน ที่จะมาสู่ตลาดกระทิง Altcoin เต็มที่ โดยเฉพาะ Bitcoin Hyper ($HYPER) ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะโปรเจกต์ Layer-2 รุ่นบุกเบิกบน Bitcoin ที่ใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ Bitcoin เป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่ใช้งานได้จริงในโลก DeFi และ dApps ด้วยความสามารถในการประมวลผลหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาทีและค่าธรรมเนียมต่ำมาก Bitcoin Hyper จึงเป็นหนึ่งใน Altcoin ที่น่าสนใจสำหรับตลาดกระทิงในปีนี้
ด้วยยอดระดมทุนล่าสุดเกือบแตะ 9 ล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Bitcoin Hyper ไม่ได้เป็นแค่ไอเดีย แต่มาพร้อมระบบนิเวศที่ใช้งานได้ทันที เช่น Meme Coin Factory สำหรับสร้างเหรียญบน Bitcoin, ระบบ DeFi, และสะพานเชื่อมหลายเชน (BTC ↔ ETH ↔ SOL) ตั้งแต่วันแรก
รอบ Presale ของ $HYPER เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ไม่มีรอบพิเศษสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ ราคาเริ่มต้นที่ $0.0115 และจะปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง ผู้ซื้อสามารถจ่ายด้วย ETH, USDT, BNB หรือบัตรเครดิต และยังสามารถ “ซื้อและ Stake ทันที” เพื่อรับ APY สูงสุดถึง 120% ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่มองหา Altcoin ที่มีศักยภาพเติบโตสูง
- ศึกษาวิธี: ซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ หรืออ่านบทวิเคราะห์อนาคตราคา $HYPE
- เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper: https://bitcoinhyper.com/th
- ติดตามใน X: https://x.com/BTC_Hyper2
- ช่อง Telegram: https://t.me/btchyperz
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 11 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 12 สิงหาคม 2025
- Bitcoin เฉียด $123K อีกครั้ง! จ่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ 401(k) หนุนแรง!
- XRP พุ่งแรง! ลุ้นแตะ $20 จากแรงหนุนกฎหมาย-สถาบันการเงิน
