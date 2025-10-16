สวนตลาดแรง! Ethereum และ Dogecoin แกร่งเกินคาดหลังตลาดดิ่ง
หลังตลาดคริปโตเผชิญความผันผวนอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนเกิดการล้างพอร์ตมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ เวลานี้ เหรียญคริปโตหลายเหรียญเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว โดยเฉพาะ Ethereum ที่ได้ปัจจัยหนุนจากข่าวการใช้งานจริงในระดับประเทศ ขณะที่ Dogecoin สามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญได้สำเร็จ ทำให้นักลงทุนเริ่มกลับมาให้ความสนใจในสินทรัพย์คุณภาพอีกครั้ง
Ethereum เนื้อหอม! ภูฏานเลือกใช้เป็นโครงสร้าง ID ดิจิทัล
ข่าวใหญ่ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับ Ethereum คือการที่ประเทศภูฏานประกาศย้ายระบบ National Digital Identity ของตนเองจากเครือข่าย Polygon มาสู่เครือข่ายหลักของ Ethereum อย่างเป็นทางการ
โครงการนี้จะครอบคลุมประชากรกว่า 800,000 คน และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2026 การตัดสินใจครั้งนี้ได้ย้ำถึงความน่าเชื่อถือและศักยภาพของ Ethereum ในการใช้งานระดับองค์กรและภาครัฐ
ปัจจัยบวกดังกล่าวส่งผลให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ราคา Ethereum ว่าอาจมีการฟื้นตัวเร็ว ๆ นี้ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 4,080 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่สอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว
หาก Ethereum สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ อาจเป็นใบเบิกทางไปสู่เป้าหมายที่ 4,550 ดอลลาร์และอาจไกลถึง 4,800 ดอลลาร์หากมีเงินทุนจากสถาบันไหลกลับเข้ามา
ข้อมูล On-chain จาก Coinglass ยังสนับสนุนมุมมองเชิงบวกนี้ โดยพบว่ามี Ethereum ไหลออกจากกระดานเทรดมูลค่าถึง 112 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณการสะสมเหรียญโดยผู้ถือระยะยาว
การยอมรับจากภูฏานประกอบกับกระแส Tokenization ที่กำลังเติบโต ทำให้ Ethereum ถูกวางให้เป็นรากฐานสำคัญของการยอมรับคริปโตในหมู่นักลงทุนสถาบันระลอกต่อไป
วิเคราะห์ราคา Dogecoin ทดสอบแนวรับ 2 ปีหลังตลาดดิ่ง
แม้ว่า Dogecoin จะเผชิญกับเหตุการณ์ Flash Crash ที่ทำให้ราคาร่วงลงกว่า 60% แต่ราคากลับดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากทดสอบแนวรับขาขึ้นที่มีอายุกว่า 2 ปี
การสร้างไส้เทียนยาวด้านล่าง (Bottom Wick) บ่งชี้ว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างหนาแน่นที่ระดับราคาดังกล่าว ทำให้นักเทรดเริ่มจับตาทิศทางของเหรียญมีมนี้อย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น สัญญาณทางเทคนิคยังคงดูเป็นลบ โดยดัชนี RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 และ MACD แสดงสัญญาณตัดลง ซึ่งหมายความว่ายังคงมีแรงขายมากอยู่
แต่ในภาพรวม นักวิเคราะห์มองว่าโครงสร้างระยะยาวของ Dogecoin ยังคงแข็งแกร่งตราบใดที่ราคาสามารถรักษาแนวโน้มขาขึ้นหลายปีนี้ไว้ได้ หาก Bitcoin ฟื้นตัวก็อาจช่วยหนุนให้ราคา Dogecoin กลับไปที่เป้าหมาย 0.28 ดอลลาร์และ 0.34 ดอลลาร์ได้
ขอบคุณข้อมูลจาก https://crypto-economy.com/ethereum-and-dogecoin-show-strength-best-crypto-to-buy-now-as-market-rebounds-from-flash-crash/
จับตา Pepenode เหรียญใหม่ที่อาจเป็นม้ามืด 10x
ท่ามกลางข่าวของเหรียญใหญ่อย่าง Ethereum และ Dogecoin เหรียญใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงพรีเซลอย่าง Pepenode ก็เริ่มกลายเป็นที่จับตามองในฐานะ “ม้ามืด” ที่อาจสร้างผลตอบแทนสูง โครงการนี้เพิ่งผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจาก Coinsult โดยไม่พบช่องโหว่ใด ๆ สร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนตั้งแต่เนิ่น ๆ
Pepenode มีระบบ Tokenomics ที่ออกแบบมาให้มีภาวะฝืดด้วยแนวคิด MINE-TO-EARN ซึ่งเป็นเกมขุดเหรียญ โดยในทุกครั้งที่ผู้ใช้ “ใช้” โทเคนเพื่ออัปเกรดโหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างภายในเกม กลไกการเผาจะทำการเผาโทเคนในระบบทิ้งทันทีและมีผลถาวร ซึ่งอาจส่งผลให้โทเคนที่เหลือมีมูลค่ามากขึ้น
นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่าราคา Pepenode อาจเพิ่มขึ้น 10 เท่าภายในปี 2025 หากเกมขุดเหรียญนี้ได้รับความนิยม เพราะยิ่งมีผู้เข้าร่วมมาก โอกาสที่โทเคนจะถูกเผาก็จะยิ่งมากขึ้นและราคาก็จะยิ่งสูงขึ้น
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Pepenode เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Pepenode ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบไปที่เว็บไซต์ทางการ Pepenode
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม