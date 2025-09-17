Ethereum และ Altcoins ครองตลาดฟิวเจอร์ส 85% กดดัน Bitcoin สูญเสียส่วนแบ่งอย่างชัดเจนในรอบล่าสุด
ข้อมูลล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่าแรงสนใจในตลาดอนุพันธ์ได้เปลี่ยนจาก Bitcoin ไปยัง Ethereum และ Altcoin อย่างชัดเจน โดยเมื่อรวมกันแล้ว ปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สของ ETH และกลุ่ม Altcoins มีสัดส่วนสูงกว่า 85% ของตลาดทั้งหมด ซึ่งทำให้ Bitcoin เหลือสัดส่วนเพียงไม่ถึง 15%
Ethereum และ Altcoins ยึดพื้นที่ตลาดอนุพันธ์
นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant ได้เปิดเผยว่า ปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สของ Ethereum และ Altcoins พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา แสดงถึงการเก็งกำไรและความสนใจที่เพิ่มสูงขึ้น โดยแม้ Ethereum จะยังต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า แต่กระแสการเก็งกำไรก็ยังคงขยายตัวไปพร้อมกับการเติบโตของเหรียญใหม่ๆ ที่เข้าสู่ตลาดและได้รับการจับตามองจากนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน
จากกราฟข้อมูลล่าสุด ชี้ให้เห็นว่าทั้ง ETH และ Altcoins ครองสัดส่วนตลาดอนุพันธ์ไปกว่า 85.2% ทิ้งให้ Bitcoin มีส่วนแบ่งลดลงต่ำกว่า 15% ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่อาจส่งผลต่อทิศทางราคาในระยะสั้นและระยะกลาง
สัญญาณสะท้อนความเสี่ยงและความผันผวน
หากย้อนดูข้อมูลในอดีต ช่วงที่ Ethereum และ Altcoins ครองตลาดฟิวเจอร์สมักจะมาพร้อมกับความผันผวนที่สูงขึ้นทั้งในตลาด BTC และตลาดคริปโตโดยรวม เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในปลายปี 2024 และช่วงกลางปี 2025 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาพุ่งทำจุดสูงสุดแล้วปรับตัวลงแรง ดังนั้น การที่กระแสเก็งกำไรไหลไปยัง Altcoins ซึ่งกำลังลุ้นพุ่งก่อนประชุม FED อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังจะเผชิญกับความผันผวนรอบใหม่
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจาก Santiment ที่เผยการจัดอันดับกิจกรรมการพัฒนาบน GitHub ของโครงการคริปโตต่างๆ โดยพบว่า Ethereum อยู่เพียงอันดับที่ 10 ในแง่กิจกรรมพัฒนา แม้จะมีมูลค่าตลาดเป็นอันดับ 2 รองจาก Bitcoin ขณะที่ Internet Computer (ICP) กลับมีคะแนนสูงกว่าถึงเกือบสามเท่า ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่หลากหลายในโลกบล็อกเชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่หรือเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ ที่ยังคงมีการพัฒนาและนวัตกรรมต่อเนื่อง
Snorter Token: ผู้ช่วยล่าจังหวะ Altcoin ในรอบขาขึ้น
เมื่อตลาดอนุพันธ์แสดงชัดว่า Ethereum และ Altcoins กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจ นักลงทุนยิ่งต้องการเครื่องมือที่แม่นยำเพื่อไม่พลาดจังหวะ โปรเจกต์ Snorter Token (SNORT) จึงโดดเด่นโทเค็นหลักของแพลตฟอร์ม Trading Bot อัจฉริยะในฐานะผู้ช่วยล่าสัญญาณ ด้วยระบบสไนป์อัตโนมัติที่ทำงานในระดับเสี้ยววินาที
ยิ่งไปกว่านั้น Snorter Bot ยังเหมาะกับการตามเก็บเหรียญ Altcoins ที่น่าจับตา ซึ่งมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกำไรในรอบตลาดใหม่ การมีฟีเจอร์ป้องกัน MEV และตรวจจับ Rug Pull ช่วยให้นักลงทุนมั่นใจว่าเงินทุนไม่ถูกดูดหายไปกับโปรเจกต์เสี่ยง
ในขณะที่กระแสเหรียญมีมมาแรง และผู้เล่นสถาบันเริ่มขยับเข้าหา Ethereum มากขึ้น การใช้ Snorter Token จะช่วยให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์พรีเมียม ไม่เพียงช่วยลดค่าธรรมเนียมการเทรด แต่ยังทำให้นักลงทุนได้เปรียบในการจับจังหวะ Altcoins ที่กำลังพุ่งแรงก่อนใครเปิดเพจ Snorter Token
บทสรุป: จับตาความเคลื่อนไหวของ Ethereum และ Altcoins
เมื่อ Ethereum และ Altcoins กำลังเป็นตัวแปรสำคัญของตลาดอนุพันธ์ นักลงทุนควรจับตาปัจจัยเสริมอย่างการเข้ามาของนักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะกระแสข่าวสถาบันแห่ตุน Ethereum ที่อาจสร้างแรงหนุนราคาได้ในระยะยาว ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นซ้ำรอยในอดีต
ภาพรวมนี้สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดคริปโตไม่ได้มีแค่ Bitcoin อีกต่อไป แต่การกระจายความสนใจไปยัง Ethereum และ Altcoins กำลังสร้างสมดุลใหม่ที่นักลงทุนทุกคนไม่ควรมองข้าม
