ข่าว Ethereum

Ethereum และ Altcoins ครองตลาดฟิวเจอร์ส 85% กดดัน Bitcoin สูญเสียส่วนแบ่งอย่างชัดเจนในรอบล่าสุด

Altcoins Bitcoin Ethereum
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
Affiliate Disclosure
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
Ethereum และ Altcoins ครองตลาดฟิวเจอร์ส กดดัน Bitcoin

ข้อมูลล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่าแรงสนใจในตลาดอนุพันธ์ได้เปลี่ยนจาก Bitcoin ไปยัง Ethereum และ Altcoin อย่างชัดเจน โดยเมื่อรวมกันแล้ว ปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สของ ETH และกลุ่ม Altcoins มีสัดส่วนสูงกว่า 85% ของตลาดทั้งหมด ซึ่งทำให้ Bitcoin เหลือสัดส่วนเพียงไม่ถึง 15%

Ethereum และ Altcoins ยึดพื้นที่ตลาดอนุพันธ์

นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant ได้เปิดเผยว่า ปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สของ Ethereum และ Altcoins พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา แสดงถึงการเก็งกำไรและความสนใจที่เพิ่มสูงขึ้น โดยแม้ Ethereum จะยังต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า แต่กระแสการเก็งกำไรก็ยังคงขยายตัวไปพร้อมกับการเติบโตของเหรียญใหม่ๆ ที่เข้าสู่ตลาดและได้รับการจับตามองจากนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน

จากกราฟข้อมูลล่าสุด ชี้ให้เห็นว่าทั้ง ETH และ Altcoins ครองสัดส่วนตลาดอนุพันธ์ไปกว่า 85.2% ทิ้งให้ Bitcoin มีส่วนแบ่งลดลงต่ำกว่า 15% ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่อาจส่งผลต่อทิศทางราคาในระยะสั้นและระยะกลาง

สัญญาณสะท้อนความเสี่ยงและความผันผวน

หากย้อนดูข้อมูลในอดีต ช่วงที่ Ethereum และ Altcoins ครองตลาดฟิวเจอร์สมักจะมาพร้อมกับความผันผวนที่สูงขึ้นทั้งในตลาด BTC และตลาดคริปโตโดยรวม เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในปลายปี 2024 และช่วงกลางปี 2025 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาพุ่งทำจุดสูงสุดแล้วปรับตัวลงแรง ดังนั้น การที่กระแสเก็งกำไรไหลไปยัง Altcoins ซึ่งกำลังลุ้นพุ่งก่อนประชุม FED อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังจะเผชิญกับความผันผวนรอบใหม่

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจาก Santiment ที่เผยการจัดอันดับกิจกรรมการพัฒนาบน GitHub ของโครงการคริปโตต่างๆ โดยพบว่า Ethereum อยู่เพียงอันดับที่ 10 ในแง่กิจกรรมพัฒนา แม้จะมีมูลค่าตลาดเป็นอันดับ 2 รองจาก Bitcoin ขณะที่ Internet Computer (ICP) กลับมีคะแนนสูงกว่าถึงเกือบสามเท่า ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่หลากหลายในโลกบล็อกเชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่หรือเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ ที่ยังคงมีการพัฒนาและนวัตกรรมต่อเนื่อง

Snorter Token: ผู้ช่วยล่าจังหวะ Altcoin ในรอบขาขึ้น

เมื่อตลาดอนุพันธ์แสดงชัดว่า Ethereum และ Altcoins กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจ นักลงทุนยิ่งต้องการเครื่องมือที่แม่นยำเพื่อไม่พลาดจังหวะ โปรเจกต์ Snorter Token (SNORT) จึงโดดเด่นโทเค็นหลักของแพลตฟอร์ม Trading Bot อัจฉริยะในฐานะผู้ช่วยล่าสัญญาณ ด้วยระบบสไนป์อัตโนมัติที่ทำงานในระดับเสี้ยววินาที

ซื้อ Snorter Token พรีเซลล์บน Solana พร้อมสิทธิ์สเตกกิ้ง

ยิ่งไปกว่านั้น Snorter Bot ยังเหมาะกับการตามเก็บเหรียญ Altcoins ที่น่าจับตา ซึ่งมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกำไรในรอบตลาดใหม่ การมีฟีเจอร์ป้องกัน MEV และตรวจจับ Rug Pull ช่วยให้นักลงทุนมั่นใจว่าเงินทุนไม่ถูกดูดหายไปกับโปรเจกต์เสี่ยง

ในขณะที่กระแสเหรียญมีมมาแรง และผู้เล่นสถาบันเริ่มขยับเข้าหา Ethereum มากขึ้น การใช้ Snorter Token จะช่วยให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์พรีเมียม ไม่เพียงช่วยลดค่าธรรมเนียมการเทรด แต่ยังทำให้นักลงทุนได้เปรียบในการจับจังหวะ Altcoins ที่กำลังพุ่งแรงก่อนใคร

เปิดเพจ Snorter Token

บทสรุป: จับตาความเคลื่อนไหวของ Ethereum และ Altcoins

เมื่อ Ethereum และ Altcoins กำลังเป็นตัวแปรสำคัญของตลาดอนุพันธ์ นักลงทุนควรจับตาปัจจัยเสริมอย่างการเข้ามาของนักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะกระแสข่าวสถาบันแห่ตุน Ethereum ที่อาจสร้างแรงหนุนราคาได้ในระยะยาว ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นซ้ำรอยในอดีต

ภาพรวมนี้สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดคริปโตไม่ได้มีแค่ Bitcoin อีกต่อไป แต่การกระจายความสนใจไปยัง Ethereum และ Altcoins กำลังสร้างสมดุลใหม่ที่นักลงทุนทุกคนไม่ควรมองข้าม

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
