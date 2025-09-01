Eric Trump ร่วมประชุมกับ Metaplanet ถึงญี่ปุ่น! ลุ้นแผนซื้อ BTC เพิ่ม?
Eric Trump บุตรชายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump เตรียมเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของ Metaplanet บริษัทคลัง Bitcoin (BTC) ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นในกรุงโตเกียว ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเข้าร่วมงาน Bitcoin Asia ที่ฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจคริปโตของตระกูล Trump สู่ระดับสากล โดยวาระสำคัญคือการโหวตแผนระดมทุนครั้งใหญ่เพื่อเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตในวงกว้าง
Eric Trump และ Metaplanet กับภารกิจขยายอาณาจักร BTC
ความสัมพันธ์ระหว่าง Eric Trump และ Metaplanet เริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เมื่อบริษัทได้แต่งตั้งให้เขาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์คนใหม่ เพื่อช่วยขับเคลื่อนภารกิจในการนำ Bitcoin มาปรับใช้ในระดับองค์กร การมาเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำบทบาทของเขาในการกำหนดทิศทางของบริษัท
ปัจจุบัน Metaplanet ถือครอง Bitcoin มากถึง 20,000 BTC คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.14 พันล้านดอลลาร์ และกำลังเดินตามรอย MicroStrategy ในการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทดำเนินธุรกิจโรงแรมมาเป็นบริษัทคลัง Bitcoin อย่างเต็มตัว
นอกจากนี้ ตระกูล Trump ยังมีบทบาทในบริษัท American Bitcoin ที่ร่วมก่อตั้งโดย Eric Trump และพี่ชายอย่าง Donald Trump Jr. ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนควบรวมกิจการและเตรียมจดทะเบียนในตลาดหุ้น Nasdaq แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของตระกูลนี้ในอุตสาหกรรมคริปโต
จับตา! Metaplanet โหวตแผนระดมทุนครั้งประวัติศาสตร์
ไฮไลท์สำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือการที่ผู้ถือหุ้นของ Metaplanet จะลงมติในข้อเสนอระดมทุนครั้งประวัติศาสตร์ ตามรายงานจาก Reuters แผนดังกล่าวคือการออกหุ้นใหม่จำนวน 550 ล้านหุ้นในต่างประเทศ เพื่อระดมทุนให้ได้ 1.303 แสนล้านเยน (ประมาณ 884.41 ล้านดอลลาร์) โดยเงินทุนส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้เพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่ม
เป้าหมายของ Metaplanet นั้นทะเยอทะยานอย่างยิ่ง โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะถือครอง Bitcoin ให้ได้ถึง 100,000 BTC ภายในสิ้นปี 2026 และเพิ่มเป็น 210,000 BTC ภายในปี 2027 ซึ่งหมายถึงการเพิ่มจำนวนการถือครองขึ้นมากกว่า 11 เท่าจากปัจจุบัน และหากแผนนี้ได้รับอนุมัติ ก็อาจเป็นการส่งสัญญาณบวกและสร้างแรงซื้อครั้งใหญ่ให้กับตลาด Bitcoin ได้
ความท้าทายและความเคลื่อนไหวของหุ้น Metaplanet
แม้ว่าหุ้นของ Metaplanet จะพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงเกือบ 760% ในปีที่ผ่านมา แต่ล่าสุดกลับปรับตัวลดลงราว 4% ในวันจันทร์ ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อแผนการระดมทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม Simon Gerovich ซีอีโอของ Metaplanet ได้ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่าบริษัทได้เตรียม ‘กลไกป้องกัน’ ผ่านหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มทุนได้โดยไม่กระทบสัดส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญหากราคาหุ้นปรับตัวลงไปอีก
การเข้าร่วมประชุมของ Eric Trump ในช่วงเวลาสำคัญนี้จึงน่าจับตามองอย่างยิ่ง ว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผลักดันให้แผนการขยายคลัง Bitcoin ของ Metaplanet เดินหน้าต่อไปได้สำเร็จหรือไม่ ท่ามกลางความผันผวนของราคาหุ้นและความท้าทายในตลาด
