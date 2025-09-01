BTC $108,146.49 -0.66%
บิทคอยน์

Eric Trump ร่วมประชุมกับ Metaplanet ถึงญี่ปุ่น! ลุ้นแผนซื้อ BTC เพิ่ม?

Bitcoin BTC Metaplanet Trump ข่าว Bitcoin ล่าสุด
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Eric Trump เยือนญี่ปุ่น

Eric Trump บุตรชายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump เตรียมเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของ Metaplanet บริษัทคลัง Bitcoin (BTC) ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นในกรุงโตเกียว ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเข้าร่วมงาน Bitcoin Asia ที่ฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจคริปโตของตระกูล Trump สู่ระดับสากล โดยวาระสำคัญคือการโหวตแผนระดมทุนครั้งใหญ่เพื่อเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตในวงกว้าง

Eric Trump และ Metaplanet กับภารกิจขยายอาณาจักร BTC

ความสัมพันธ์ระหว่าง Eric Trump และ Metaplanet เริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เมื่อบริษัทได้แต่งตั้งให้เขาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์คนใหม่ เพื่อช่วยขับเคลื่อนภารกิจในการนำ Bitcoin มาปรับใช้ในระดับองค์กร การมาเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำบทบาทของเขาในการกำหนดทิศทางของบริษัท

ปัจจุบัน Metaplanet ถือครอง Bitcoin มากถึง 20,000 BTC คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.14 พันล้านดอลลาร์ และกำลังเดินตามรอย MicroStrategy ในการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทดำเนินธุรกิจโรงแรมมาเป็นบริษัทคลัง Bitcoin อย่างเต็มตัว

นอกจากนี้ ตระกูล Trump ยังมีบทบาทในบริษัท American Bitcoin ที่ร่วมก่อตั้งโดย Eric Trump และพี่ชายอย่าง Donald Trump Jr. ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนควบรวมกิจการและเตรียมจดทะเบียนในตลาดหุ้น Nasdaq แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของตระกูลนี้ในอุตสาหกรรมคริปโต

จับตา! Metaplanet โหวตแผนระดมทุนครั้งประวัติศาสตร์

ไฮไลท์สำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือการที่ผู้ถือหุ้นของ Metaplanet จะลงมติในข้อเสนอระดมทุนครั้งประวัติศาสตร์ ตามรายงานจาก Reuters แผนดังกล่าวคือการออกหุ้นใหม่จำนวน 550 ล้านหุ้นในต่างประเทศ เพื่อระดมทุนให้ได้ 1.303 แสนล้านเยน (ประมาณ 884.41 ล้านดอลลาร์) โดยเงินทุนส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้เพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่ม

เป้าหมายของ Metaplanet นั้นทะเยอทะยานอย่างยิ่ง โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะถือครอง Bitcoin ให้ได้ถึง 100,000 BTC ภายในสิ้นปี 2026 และเพิ่มเป็น 210,000 BTC ภายในปี 2027 ซึ่งหมายถึงการเพิ่มจำนวนการถือครองขึ้นมากกว่า 11 เท่าจากปัจจุบัน และหากแผนนี้ได้รับอนุมัติ ก็อาจเป็นการส่งสัญญาณบวกและสร้างแรงซื้อครั้งใหญ่ให้กับตลาด Bitcoin ได้

ความท้าทายและความเคลื่อนไหวของหุ้น Metaplanet

แม้ว่าหุ้นของ Metaplanet จะพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงเกือบ 760% ในปีที่ผ่านมา แต่ล่าสุดกลับปรับตัวลดลงราว 4% ในวันจันทร์ ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อแผนการระดมทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม Simon Gerovich ซีอีโอของ Metaplanet ได้ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่าบริษัทได้เตรียม ‘กลไกป้องกัน’ ผ่านหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มทุนได้โดยไม่กระทบสัดส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญหากราคาหุ้นปรับตัวลงไปอีก

การเข้าร่วมประชุมของ Eric Trump ในช่วงเวลาสำคัญนี้จึงน่าจับตามองอย่างยิ่ง ว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผลักดันให้แผนการขยายคลัง Bitcoin ของ Metaplanet เดินหน้าต่อไปได้สำเร็จหรือไม่ ท่ามกลางความผันผวนของราคาหุ้นและความท้าทายในตลาด

Best Wallet ($BEST) กระเป๋า BTC ที่นักลงทุนต้องมีติดมือถือ

การเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่อย่าง Metaplanet, การเติบโตของตลาด crypto ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา และอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เราได้เห็นกันมาแล้วหลายครั้ง สะท้อนถึงความสำคัญของการมีเครื่องมือจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัยและครบวงจร

ซึ่ง Best Wallet ($BEST) ก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์กระเป๋าเงินคริปโตที่ตอบโจทย์นี้ได้อย่างน่าสนใจ ด้วยการเป็นกระเป๋าแบบ non-custodial ที่รองรับ multichain เต็มรูปแบบ สามารถใช้งานร่วมกับ Bitcoin, Ethereum, Solana และเครือข่ายอื่น ๆ ได้อีกหลากหลาย

Best Wallet Token หนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โทเค็นประจำแพลตฟอร์ม Best Wallet (กระเป๋า BTC)

ในช่วงที่ผ่านมา Best Wallet ได้รับความสนใจอย่างมากหลังจากการระดมทุนแบบ ICO ที่สามารถทำยอดได้กว่า 14 ล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งได้รับการรับรองจาก WalletConnect ซึ่งเน้นย้ำถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากล

จุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือการนำเทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks มาใช้งาน ซึ่งช่วยยกระดับความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ AntiScam และการรองรับ dApp มากกว่า 330 โปรโตคอลที่ทำให้การใช้งานยืดหยุ่นและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน

สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการเติบโต โทเค็น $BEST กำลังอยู่ในช่วง Presale พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ เช่น อัตราผลตอบแทนจากการ Staking (APY) ที่สูงเป็นพิเศษ สิทธิเข้าร่วม Presale ของโปรเจกต์อื่น ๆ ก่อนใคร รวมถึงส่วนลดค่าธรรมเนียมภายในแอปพลิเคชัน

ปัจจุบัน $BEST ยังเป็นเหรียญ Presale ซึ่งมีราคาที่เข้าถึงได้ง่าย แต่จะมีการปรับราคาสูงขึ้นในสเตจถัดไป

สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ ๆ บนโลกของ Web3 การลงทุนใน Best Wallet อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะเข้าร่วมหนึ่งในโปรเจกต์กระเป๋าเงินที่มีศักยภาพสูงที่สุดในตลาดตอนนี้

ไปยัง Best Wallet Token

