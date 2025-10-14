Dogecoin พุ่งแรงอีกครั้ง! เงินวาฬไหลออกจากตลาดกว่า 40 ล้านดอลลาร์ จุดประกายกระแสเหรียญมีมรอบใหม่
ในขณะที่ตลาดคริปโตส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกและนโยบายการเงินที่เข้มงวด Dogecoin กลับแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง กลายเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองมากที่สุด
ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา DOGE ขยับขึ้นกว่า 2% หลังดีดตัวจากระดับ 0.248 ดอลลาร์ ส่งผลให้นักวิเคราะห์เริ่มหันมามองภาพระยะกลางในเชิงบวกมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากแรงซื้อที่หนุนต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ Dogecoin แซง XRP ขึ้นมาเป็นหนึ่งใน เหรียญมีมยอดนิยม ของตลาด โดยมีปริมาณการซื้อขายรายวันทะลุ 4 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่กลับมาชัดเจนอีกครั้งในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่
วาฬ Dogecoin เริ่มขยับอีกครั้ง – สัญญาณสะสมก่อนรอบกระทิงใหม่?
ข้อมูลจาก CoinGlass เผยว่า Dogecoin มูลค่ากว่า 41.9 ล้านดอลลาร์ได้ถูกถอนออกจากกระดานเทรดภายในไม่กี่วัน ซึ่งโดยทั่วไปหมายความว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังย้ายสินทรัพย์ไปเก็บในกระเป๋าส่วนตัวเพื่อถือยาว มากกว่าที่จะขายทำกำไรในระยะสั้น การเคลื่อนไหวลักษณะนี้มักเป็นสัญญาณบ่งชี้ “การสะสม” (Accumulation Phase) ที่มักจะเกิดขึ้นก่อนการดีดตัวครั้งใหญ่
สิ่งที่น่าสนใจคือ กระแสนี้สอดคล้องกับการเพิ่มความเชื่อมั่นของสถาบันการเงิน หลังจาก ETF ตัวใหม่อย่าง 21Shares DOGE ETF (TDOG) ได้รับการลิสต์บน DTCC ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดเริ่มมองเหรียญมีมในมุมที่จริงจังมากขึ้น ข่าวดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ Dogecoin ดีดแรง รับข่าวเข้า NASDAQ และทำให้กระแสการเก็งกำไรในตลาดกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง
แนวโน้มราคา Dogecoin: จากความเงียบสู่จุดระเบิด – เป้าหมาย $1 กลับมาอยู่ในระยะเอื้อม
เมื่อมองจากกราฟรายสัปดาห์ Dogecoin ยังคงเคลื่อนไหวในรูปแบบ “สามเหลี่ยมขาขึ้น” ที่คล้ายกับช่วงก่อนบูมใหญ่ในปี 2020 ซึ่งทุกครั้งที่รูปแบบนี้เกิดขึ้น DOGE มักใช้เวลาสะสมตัวหลายเดือน ก่อนที่ราคาจะพุ่งทะลุแนวต้านและสร้างจุดสูงสุดใหม่ หากราคาสามารถผ่านโซน 0.40–0.70 ดอลลาร์ไปได้ นักวิเคราะห์หลายรายเชื่อว่า DOGE อาจทำซ้ำรอบประวัติศาสตร์ของปี 2021 ได้อีกครั้ง
สัญญาณทางเทคนิคแสดงให้เห็นถึง “Higher Lows” ที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งบอกว่าวาฬและนักลงทุนรายใหญ่ยังคงทยอยสะสมต่อเนื่อง ในระยะยาว Dogecoin ถูกมองว่าเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เชื่อในพลังของชุมชนและแนวโน้มของตลาดเหรียญมีมที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง
Maxi Doge: ผู้สืบทอดจิตวิญญาณ Dogecoin ในยุคใหม่
ขณะที่ Dogecoin กลับมาสร้างกระแสอีกครั้ง โลกของเหรียญมีมก็เริ่มร้อนแรงขึ้นด้วยชื่อใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุด — Maxi Doge (MAXI) โครงการที่ถูกขนานนามว่าเป็น “Dogecoin เวอร์ชันยุคใหม่” เพราะนำพลังแห่งความสนุกและจิตวิญญาณของชุมชนกลับมาอีกครั้ง แต่คราวนี้มาพร้อมเทคโนโลยีและฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัยกว่าเดิม
Maxi Doge ถูกสร้างบนเครือข่าย Ethereum ผสานความขี้เล่นของเหรียญมีมเข้ากับโมเดลการสร้างรายได้แบบ staking ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 84% APY ก่อนเปิดเทรดจริง ที่สำคัญคือกว่า 40% ของจำนวนเหรียญทั้งหมดถูกจัดสรรให้กับสาธารณะโดยไม่มีส่วนแบ่งพิเศษสำหรับทีมพัฒนา ทำให้โครงสร้างโปร่งใสและลดความเสี่ยงจากการเทขายของวาฬในช่วงต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยยอดระดมทุนกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงไม่นาน Maxi Doge กลายเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ของปีนี้ นักลงทุนจำนวนมากมองว่าช่วงเวลานี้อาจเป็น “จังหวะทอง” ก่อนเริ่มต้นรอบใหม่ของตลาดเหรียญมีม ซึ่งกำลังเข้าสู่ฤดูกาลแห่งการเก็งกำไรอีกครั้ง
สรุปส่งท้าย
ต้องบอกเลยว่าในยุคที่ความเชื่อมั่นเริ่มกลับมาและเม็ดเงินใหม่กำลังไหลเข้าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล การกลับมาของ Dogecoin พร้อมกับการถือกำเนิดของ Maxi Doge คือสัญญาณว่าตลาดเหรียญมีมยังไม่หมดพลัง และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสใหม่ที่นักลงทุนทั่วโลกไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป
ถ้าคุณกำลังวางแผนพิจารณา Maxi Doge สามารถอ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Maxi Doge และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Maxi Doge ทีละขั้นตอน เพื่อเสริมความมั่นใจและกำหนดแผนได้แม่นยำขึ้น
ติดตามกิจกรรมพิเศษได้ใน เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge และร่วมพูดคุยสดใน X และ ช่อง Telegram
