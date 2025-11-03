ปริมาณเทรดทะลัก! Dogecoin พุ่ง 62% สวนทางวาฬเทขาย 500 ล้าน DOGE
Dogecoin กำลังกลับมาสร้างความคึกคักอีกครั้งหลังปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นถึง 62% แตะระดับกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ สะท้อนความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม สัญญาณบวกนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงเทขายจากกลุ่มวาฬที่ขาย Dogecoin ออกมามากกว่า 500 ล้าน DOGE ในสัปดาห์เดียว ทำให้นักลงทุนต่างจับตาทิศทางราคาอย่างใกล้ชิดว่าจะสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ 0.20 ดอลลาร์ และพุ่งทะยานต่อได้หรือไม่
ปริมาณซื้อขาย Dogecoin พุ่งทะยาน สัญญาณกระทิงมาแรง
ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายของ Dogecoin เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดกว่า 62% จนมีมูลค่ารวมสูงกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ การพุ่งขึ้นเช่นนี้ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมของตลาดที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนที่อาจกำลังก่อตัว
ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับกระแสความนิยมใน Meme Coin ที่กลับมาอีกครั้ง โดยนักลงทุนรายย่อยต่างหันมาให้ความสนใจสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อเตรียมพร้อมรับตลาดกระทิงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ในอดีต การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขาย Dogecoin มักเป็นลางบอกเหตุของการแกว่งตัวของราคาครั้งใหญ่ ทำให้การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นตัวชี้วัดที่นักวิเคราะห์ตลาดให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ การที่ราคา Dogecoin สามารถทรงตัวและสร้างฐานราคาใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 0.20 ดอลลาร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งแนวรับและแนวต้านในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ยังบ่งชี้ถึงการสะสมกำลังที่แข็งแกร่ง และอาจเป็นสัญญาณของการทะยานขึ้นของราคาหากบรรยากาศตลาดคริปโตโดยรวมเป็นใจ
วาฬเทขาย 500 ล้าน DOGE สั่นคลอนความเชื่อมั่นตลาด
แม้ปริมาณการซื้อขายจะดูสดใส แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับมีแรงกดดันจากการเทขายของกลุ่มวาฬ
นักวิเคราะ Ali Martinez ได้เปิดเผยข้อมูลว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเทขาย Dogecoin จากกลุ่มวาฬมากกว่า 500 ล้าน DOGE คิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์
ข้อมูล On-chain ระบุว่าแรงเทขายส่วนใหญ่มาจาก Crypto Wallet ที่ถือครองเหรียญระหว่าง 10 ล้าน ถึง 100 ล้าน DOGE ซึ่งการเทขายจำนวนมากในลักษณะนี้เคยส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงในระยะสั้นมาแล้วในอดีต อย่างไรก็ตาม การเทขายครั้งนี้ก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยได้เข้าซื้อเหรียญในราคาที่ต่ำลง
สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้จะมีการเทขายจำนวนมหาศาล แต่ราคาของ Dogecoin กลับสามารถยืนหยัดอยู่ใกล้ระดับ 0.20 ดอลลาร์ได้อย่างแข็งแกร่ง แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตลาดที่อาจมีนักลงทุนรายย่อยและระดับกลางคอยดูดซับแรงขายเอาไว้
วิเคราะห์แนวโน้มราคา Dogecoin: จะไปต่อหรือพอแค่นี้?
สถานการณ์ของ Dogecoin ในขณะนี้จึงเป็นการต่อสู้กันระหว่างสัญญาณบวกจากปริมาณการซื้อขายและสัญญาณลบจากแรงเทขายของวาฬ อย่างไรก็ตาม การที่ราคายังคงทรงตัวได้ดีถือเป็นสัญญาณที่น่าจับตา
นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าการเทขายของวาฬไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาณหมีเสมอไป แต่อาจเป็นเพียงการปรับพอร์ตหรือการทำกำไรหลังจากราคาปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
สำหรับแนวโน้มในอนาคต หาก Dogecoin สามารถรักษาโมเมนตัมปัจจุบันไว้ได้ แนวต้านถัดไปที่ต้องจับตาคือช่วงราคา 0.22-0.25 ดอลลาร์ และนักวิเคราะห์บางรายยังคงมองว่าเป้าหมายการวิ่งขึ้นสู่ระดับ 0.45 ดอลลาร์ยังคงมีความเป็นไปได้อยู่หากตลาดยังคงอยู่ในช่วงของการสะสมกำลังต่อไป
