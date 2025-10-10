BTC $121,621.57 -1.49%
วาฬแห่ช้อน Dogecoin ขณะที่ Tron และ Cardano ส่งสัญญาณกระทิง

Dogecoin, Tron และ Cardano

ตลาด Altcoin กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยมีสัญญาณบวกจากเหรียญชั้นนำอย่าง Dogecoin, Tron และ Cardano ที่กำลังเป็นที่จับตาของนักลงทุนหลังจากพบกิจกรรมการเข้าซื้อจากนักลงทุนรายใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

วิเคราะห์ราคา Dogecoin ลุ้นเป้า 1 ดอลลาร์

ราคา Dogecoin กำลังสร้างฐานอย่างแข็งแกร่งในโซนแนวรับสำคัญที่ 0.24-0.25 ดอลลาร์หลังราคาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายวัน ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงการฟื้นตัว

นักวิเคราะห์ Trader Tardigrade ชี้ว่าเส้นแนวรับรายวันของ Dogecoin ยังคงแข็งแกร่ง และมีสัญญาณเริ่มต้นของการดีดตัวกลับไปยังโซน 0.26-0.27 ดอลลาร์ ซึ่งในอดีต การดีดตัวจากระดับดังกล่าวเคยทำให้ราคาพุ่งขึ้นถึง 10-20%

ในเชิงเทคนิค Dogecoin กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมขาขึ้น (Ascending Triangle) ซึ่งในอดีตมักเป็นสัญญาณก่อนการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรง

นักวิเคราะห์ Mikybull Crypto ตั้งข้อสังเกตว่าแนวต้านของสามเหลี่ยมนี้อยู่ที่ประมาณ 0.245 ดอลลาร์ ในขณะที่การยกจุดต่ำสุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025 บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่สม่ำเสมอ หากรูปแบบนี้ยังคงอยู่ การทะลุแนวต้านที่ 0.27 ดอลลาร์อาจผลักดันราคาไปสู่เป้าหมายที่ 0.73 ดอลลาร์หรือสูงกว่านั้นตามหลัก Fibonacci extensions

นอกจากนี้ ข้อมูล On-chain ยังยืนยันถึงการสะสมเหรียญของเหล่าวาฬใกล้ระดับราคา 0.25 ดอลลาร์ซึ่งช่วยเสริมสร้างโมเมนตัมขาขึ้นและลดแรงกดดันฝั่งขาย

อย่างไรก็ตาม การหลุดแนวรับที่ 0.243 ดอลลาร์อาจทำให้แนวโน้มขาขึ้นกลับตัวในระยะสั้น แต่สำหรับภาพรวมในปี 2025 ของ Dogecoin ยังคงเป็นบวก โดยนักลงทุนกำลังรอการยืนยันการทะลุแนวต้านสำคัญเพื่อเข้าสู่รอบใหม่

Tron เครือข่ายเติบโตไม่หยุด วาฬรอจังหวะ?

เครือข่าย Tron กำลังแสดงการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีมูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ในระบบพุ่งสูงถึง 6,370 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นกว่า 5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ตามข้อมูลจาก Lookonchain

นอกจากนี้ จำนวน Active Addresses ยังทะลุ 18 ล้านราย ตอกย้ำสถานะการเป็นหนึ่งในเครือข่าย Stablecoin ชั้นนำ ซึ่งทำให้ Tron ถูกพูดถึงมากขึ้นในฐานะหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนสำหรับผู้ที่มองหาสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว

ในอดีต ช่วงเวลาที่เกิดการสะสมเหรียญ Tron มักจะตามมาด้วยการพุ่งขึ้นของราคาครั้งใหญ่ ข้อมูลจาก Spot Volume Bubble Map ชี้ว่าปริมาณการซื้อขายที่ลดลงเป็นสัญญาณว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังทยอยเก็บของ ซึ่งการสะสมในลักษณะนี้เคยนำไปสู่ผลกำไรมหาศาลในอดีต และอาจเป็นสัญญาณบวกสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหากราคา Tron สามารถทะลุแนวต้านที่ 0.35 ดอลลาร์ไปได้ อาจพุ่งต่อไปยังเป้าหมายที่ 0.44 ดอลลาร์โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณ 0.31 ดอลลาร์

Cardano สถาบันแห่ลงทุน จับตาราคาพุ่ง

Cardano กำลังซื้อขายในกรอบระหว่าง 0.80-0.84 ดอลลาร์โดยบรรยากาศตลาดเป็นกลางแต่แฝงไปด้วยมุมมองเชิงบวกเล็กน้อย เนื่องจากราคาสามารถยืนเหนือระดับ Fibonacci ที่สำคัญได้

ขณะเดียวกัน มูลค่า Open Interest ได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,570 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณของความสนใจในการเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้น และในอดีต การเพิ่มขึ้นของ Open Interest ในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นก่อนความผันผวนและการกลับตัวของแนวโน้ม

ที่สำคัญคือ จำนวนสถาบันที่เข้ามาใช้งาน Cardano กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่เหรียญ Cardano ถูกรวมอยู่ในกองทุน Hashdex ETF ได้ช่วยเพิ่มการเข้าถึงและสภาพคล่องจากนักลงทุนแบบดั้งเดิม การไหลเข้าของเงินทุนจากสถาบันจะช่วยเสริมสร้างฐานราคาในระยะยาว และเป็นปัจจัยหนุนให้เกิดการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น

ด้วยการสะสมเหรียญจากวาฬและตัวชี้วัดบนเครือข่ายที่แข็งแกร่งขึ้น Cardano กำลังแสดงสัญญาณเริ่มต้นของการฟื้นคืนความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้ชัดในกลุ่ม Altcoin ชั้นนำอื่น ๆ เช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.benzinga.com/crypto/cryptocurrency/25/10/48135664/bitcoin-holds-120000-as-xrp-stays-under-3-ethereum-dogecoin-dip

