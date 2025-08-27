BTC $112,428.51 1.55%
สัญญาณมาแล้ว? Dogecoin ลุ้นทะยานแตะเป้า $0.28232 เร็ว ๆ นี้!?

Dogecoin เตรียมพุ่ง? นวค.พบสัญญาณกลับตัว + วาฬฟาดอีกล็อต!

Dogecoin กำลังส่งสัญญาณที่น่าจับตาอย่างยิ่ง โดยล่าสุดได้ก่อตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่มักบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรงในไม่ช้า

นักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างจับตามอง Dogecoin อย่างใกล้ชิด โดยมีแนวรับสำคัญที่ 0.2217 ดอลลาร์และแนวต้านที่ 0.24314 ดอลลาร์เป็นจุดชี้วัดทิศทางครั้งสำคัญ

วิเคราะห์สัญญาณสามเหลี่ยมสมมาตรของ Dogecoin

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรเกิดขึ้นเมื่อกรอบราคาของสินทรัพย์บีบตัวแคบลงเรื่อย ๆ โดยมีจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นมาบรรจบกัน สภาวะนี้สะท้อนถึงความผันผวนที่ลดลงและบ่งบอกว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงสะสมพลังเพื่อรอการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงของราคาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

จุดวัดใจสำคัญที่นักเทรดต้องจับตาบนกราฟของ Dogecoin คือระดับ Fibonacci retracement โดยมีแนวรับอยู่ที่ 0.2217 ดอลลาร์ (ระดับ 0.382) และแนวต้านที่ 0.24314 ดอลลาร์ (ระดับ 0.618)

หากราคา Dogecoin สามารถทะลุผ่านแนวต้าน 0.24314 ดอลลาร์ขึ้นไปได้พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน

ในทางกลับกัน หากราคาร่วงหลุดแนวรับ 0.2217 ดอลลาร์อาจทำให้เหรียญเข้าสู่ช่วงพักฐานหรือเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ต่อไป

หรือที่เลวร้ายไปกว่านั้น หากราคาร่วงหลุด 0.20 ดอลลาร์จะยิ่งทำให้ราคาดิ่งลงกว่าเดิม เพราะนักลงทุนจะตื่นตระหนกและรีบเทขายเพื่อความปลอดภัย

ปัจจัยหนุนและมุมมองตลาดต่อ Dogecoin

ในอดีตของ Dogecoin ที่ผ่านมา รูปแบบกราฟลักษณะสามเหลี่ยมมักจะนำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคาอย่างมหาศาล ซึ่งคล้ายคลึงกับสถานการณ์ก่อนการวิ่งสู่จุดสูงสุดตลอดกาล 0.7376 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2021 ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงรอบขาขึ้นครั้งใหม่ของ Dogecoin

นอกจากนี้ ข้อมูลมูลค่าตลาดของ Dogecoin ในช่วงวันที่ 18-25 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 32,000 ล้านดอลลาร์ถึง 36,000 ล้านดอลลาร์ ยังแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นและสนับสนุนแนวโน้มการสะสมพลัง

หาก Dogecoin สามารถทะลุกรอบด้านบนของสามเหลี่ยมสมมาตรได้สำเร็จ เป้าหมายราคาแรกที่คาดการณ์ไว้คือ 0.28232 ดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 22% และมีเป้าหมายถัดไปที่ 0.31401 ดอลลาร์หากตลาดยังคงมีแรงส่งอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน

สำหรับนักลงทุนที่สนใจซื้อ Dogecoin ในช่วงเวลาสำคัญนี้ สิ่งสำคัญคือการจับตาดูปริมาณการซื้อขาย เพราะหากปริมาณได้เพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างมีนัยสำคัญ มีความเป็นไปได้ว่าราคาอาจทะลุกรอบสามเหลี่ยมด้านบน

กลยุทธ์ที่แนะนำคือการทยอยเข้าซื้อ โดยอาจแบ่งไม้เข้าที่บริเวณใกล้ ๆ แนวต้าน และเพิ่มไม้เมื่อราคาย่อตัวกลับมาทดสอบที่แนวรับ

ขณะเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยการตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดล่าสุดของกรอบสามเหลี่ยมเพราะจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนที่ไม่คาดคิดได้

ด้วยสัญญาณทางเทคนิคและความสนใจของตลาดที่ดูเพิ่มขึ้น จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ราคา Dogecoin จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในเร็ว ๆ นี้

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.analyticsinsight.net/news/dogecoin-news-today-doge-breakout-imminent-symmetrical-triangle-pattern-signals-22-surge-to-028232

