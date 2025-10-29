BTC $112,748.88 -1.51%
Dogecoin ติดแหง็กที่ $0.20 ลุ้นข่าว Trump ปลดล็อกทะลุแนวต้าน

Dogecoin
Dogecoin ติดแหง็กที่ $0.20 ลุ้นข่าว Trump ปลดล็อกทะลุแนวต้าน

Dogecoin ยังคงเคลื่อนไหวที่บริเวณ 0.20 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่องและไร้ทิศทางที่ชัดเจน นักวิเคราะห์หลายรายชี้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันอาจเป็นเพียง “ความสงบก่อนพายุจะมา” โดยมีปัจจัยสำคัญทั้งทางเทคนิคและปัจจัยมหภาครอเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

วิเคราะห์กราฟ Dogecoin: แนวรับสำคัญและแนวต้านที่ต้องจับตา

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยนักวิเคราะห์ Kevin พบว่า Dogecoin ยังคงสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ระดับ 0.5 Fibonacci retracement ที่ 0.1904 ดอลลาร์และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 สัปดาห์ได้สำเร็จ ทำให้ยังคงรักษารูปแบบช่องสัญญาณขาขึ้นตลอด 7 เดือนที่ผ่านมาไว้ได้

อย่างไรก็ตาม Dogecoin กำลังเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งในช่วงราคา 0.208-0.221 ดอลลาร์ซึ่งเป็นโซนที่สอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญและแนวรับของตลาดกระทิง

หาก Dogecoin มีการปรับตัวลงจากแนวต้านนี้ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะกลับไปทดสอบแนวรับด้านล่างของช่องสัญญาณอีกครั้ง

สภาพคล่องเบาบาง: ตลาดยังคงปกคลุมไปด้วยความกลัว

นักวิเคราะห์ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสภาพคล่องในตลาด Altcoin รวมถึง Dogecoin นั้นค่อนข้างเบาบาง ซึ่งสะท้อนถึงภาวะการพักตัวของตลาดโดยรวม ปัจจัยหลักมาจากความกลัวของนักลงทุนว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ล้างพอร์ตครั้งใหญ่ซ้ำอีกครั้ง สถานการณ์นี้ทำให้การเคลื่อนไหวของ Dogecoin และเหรียญอื่น ๆ ถูกจำกัด

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากกราฟราย 3 วัน จะเห็นว่าโมเมนตัมได้ถูกรีเซ็ตแล้ว และอาจกำลังก่อตัวเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่กำลังรอจังหวะเข้าซื้อ

สัญญาณจากเหล่าวาฬและมุมมองนักวิเคราะห์

ในขณะที่ราคายังคงไร้ทิศทางที่ชัดเจน นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์หลายคนเริ่มเห็นสัญญาณที่น่าสนใจ นักวิเคราะห์ Mags ได้แสดงความเห็นว่า Dogecoin กำลัง “เตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่”

สอดคล้องกับข้อมูลจาก Whale Alert ที่รายงานว่ามีวาฬรายใหญ่โอน Dogecoin มูลค่าประมาณ 27 ล้านดอลลาร์ไปยังกระดานเทรด Binance ซึ่งดูเหมือนว่าอาจจะเกิดแรงขายเร็ว ๆ นี้

ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ EtherNasyona มองว่า Dogecoin อาจกำลังเข้าสู่ช่วงพาราโบลาระยะที่ 3 โดยเปรียบเทียบความนิ่งของตลาดในปัจจุบันว่าเป็น “ความสงบก่อนเกิดพายุลูกใหญ่” ซึ่งโครงสร้างราคากำลังค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น แม้ว่าช่วงเวลาของการพุ่งทะยานอย่างรุนแรงจะยังมาไม่ถึง

ปัจจัยมหภาค: ตัวแปรสำคัญชี้ชะตา Dogecoin

ทิศทางต่อไปของ Dogecoin ขึ้นอยู่กับปัจจัยมหภาคที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ การเจรจาทางการค้าระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trup) และสี จิ้นผิง (Xi Jinping) และราคา Bitcoin ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักของตลาด

หากผลลัพธ์จากเหตุการณ์เหล่านี้ออกมาในเชิงบวก ประกอบกับการที่ราคา Bitcoin ยังคงมีเสถียรภาพ ก็อาจเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ส่งผลให้ราคาราชาแห่ง Meme Coin และเหรียญอื่น ๆ เกิดการพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นไปได้ นักลงทุนจึงจำเป็นต้องติดตามข่าวสารเหล่านี้อย่างใกล้ชิด

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.benzinga.com/crypto/cryptocurrency/25/10/48457931/dogecoin-stuck-at-0-20-why-is-it-not-moving

