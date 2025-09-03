วาฬนิ่งสนิท! Dogecoin ทรงตัวที่ $0.21 ลุ้นข่าวดี ETF ชี้ชะตา
Dogecoin กำลังอยู่ในภาวะทรงตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ บริเวณ 0.21 ดอลลาร์ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด ปัจจัยสำคัญมาจากกิจกรรมของนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ ยังคงนิ่งเฉย ประกอบกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงจับตา 2 ปัจจัยสำคัญที่อาจเป็นตัวชี้ชะตาอนาคตของเหรียญ นั่นคือกระแสข่าวการอนุมัติ Dogecoin ETF และนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ
วิเคราะห์สถานการณ์ Dogecoin: วาฬหาย วอลุ่มแผ่ว
ข้อมูล On-chain ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณที่น่ากังวลสำหรับ Dogecoin ในระยะสั้น นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Ali Martinez ได้เปิดเผยผ่าน X ว่ากิจกรรมของเหล่าวาฬ Dogecoin นั้นเงียบสนิท ไม่มีการซื้อหรือขายครั้งใหญ่เกิดขึ้น
การขาดแรงขับเคลื่อนจาก Crypto Wallet ขนาดใหญ่เหล่านี้ส่งผลให้ราคาของเหรียญถูกจำกัดอยู่ในโซนพักฐาน ไม่สามารถสร้างโมเมนตัมที่ชัดเจนได้
เมื่อพิจารณาข้อมูลจากตลาดฟิวเจอร์ส พบว่าปริมาณการซื้อขายของ Dogecoin ได้ลดลงถึง 14.32% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามาอยู่ที่ 5,070 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการเก็งกำไรในระยะสั้นที่ลดน้อยลง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจคือ Open Interest กลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.57% แตะระดับ 3,320 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจตีความได้ว่ายังมีเทรดเดอร์บางส่วนที่กำลังวางเดิมพันเพื่อรอการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Dogecoin อยู่
ปัจจัยชี้ชะตา Dogecoin: ลุ้น ETF และสัญญาณเทคนิค
ปัจจัยที่นักลงทุน Dogecoin จับตามากที่สุดในขณะนี้คือความเป็นไปได้ในการอนุมัติกองทุน Spot Dogecoin ETF โดย Polymarket ชี้ว่าการอนุมัติภายในปี 2025 มีโอกาสสูงถึง 79%
หากได้รับการอนุมัติจริง อาจเกิดปรากฏการณ์คล้ายกับตอนที่ Bitcoin ETF เปิดตัว ซึ่งดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากสถาบันและอาจผลักดันให้ราคา Dogecoin พุ่งขึ้น 20-50% ในระยะสั้น
แต่ในทางกลับกัน หากไม่เป็นไปตามคาดก็อาจสร้างแรงเทขายจนราคาปรับตัวลง 10-15% ได้เช่นกัน
ในเชิงเทคนิค ราคา Dogecoin กำลังอยู่ในสภาวะการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 0.22 ดอลลาร์และแนวรับทางจิตวิทยาที่ 0.20 ดอลลาร์ดัชนี RSI อยู่ที่ระดับ 48 ซึ่งเป็นโซนกลาง ๆ ไม่ชี้ทิศทางชัดเจน
แต่การบีบตัวของ Bollinger Bands บ่งชี้ว่าอาจเกิดความผันผวนรุนแรงในไม่ช้า นักลงทุนจำเป็นต้องจับตาดูว่าราคา Dogecoin จะสามารถทะลุแนวต้าน 0.22 ดอลลาร์ไปได้อย่างสิ้นเชิงหรือไม่ เพื่อยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นต่อไป
ขอบคุณรูปภาพจาก https://crypto.news/dogecoin-price-stalls-doge-whale-activity-muted-2025/
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม