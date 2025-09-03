BTC $111,603.06 1.76%
วาฬนิ่งสนิท! Dogecoin ทรงตัวที่ $0.21 ลุ้นข่าวดี ETF ชี้ชะตา

อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin

Dogecoin กำลังอยู่ในภาวะทรงตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ บริเวณ 0.21 ดอลลาร์ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด ปัจจัยสำคัญมาจากกิจกรรมของนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ ยังคงนิ่งเฉย ประกอบกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงจับตา 2 ปัจจัยสำคัญที่อาจเป็นตัวชี้ชะตาอนาคตของเหรียญ นั่นคือกระแสข่าวการอนุมัติ Dogecoin ETF และนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ

วิเคราะห์สถานการณ์ Dogecoin: วาฬหาย วอลุ่มแผ่ว

ข้อมูล On-chain ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณที่น่ากังวลสำหรับ Dogecoin ในระยะสั้น นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Ali Martinez ได้เปิดเผยผ่าน X ว่ากิจกรรมของเหล่าวาฬ Dogecoin นั้นเงียบสนิท ไม่มีการซื้อหรือขายครั้งใหญ่เกิดขึ้น

การขาดแรงขับเคลื่อนจาก Crypto Wallet ขนาดใหญ่เหล่านี้ส่งผลให้ราคาของเหรียญถูกจำกัดอยู่ในโซนพักฐาน ไม่สามารถสร้างโมเมนตัมที่ชัดเจนได้

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากตลาดฟิวเจอร์ส พบว่าปริมาณการซื้อขายของ Dogecoin ได้ลดลงถึง 14.32% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามาอยู่ที่ 5,070 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการเก็งกำไรในระยะสั้นที่ลดน้อยลง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจคือ Open Interest กลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.57% แตะระดับ 3,320 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจตีความได้ว่ายังมีเทรดเดอร์บางส่วนที่กำลังวางเดิมพันเพื่อรอการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Dogecoin อยู่

ปัจจัยชี้ชะตา Dogecoin: ลุ้น ETF และสัญญาณเทคนิค

ปัจจัยที่นักลงทุน Dogecoin จับตามากที่สุดในขณะนี้คือความเป็นไปได้ในการอนุมัติกองทุน Spot Dogecoin ETF โดย Polymarket ชี้ว่าการอนุมัติภายในปี 2025 มีโอกาสสูงถึง 79%

หากได้รับการอนุมัติจริง อาจเกิดปรากฏการณ์คล้ายกับตอนที่ Bitcoin ETF เปิดตัว ซึ่งดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากสถาบันและอาจผลักดันให้ราคา Dogecoin พุ่งขึ้น 20-50% ในระยะสั้น

แต่ในทางกลับกัน หากไม่เป็นไปตามคาดก็อาจสร้างแรงเทขายจนราคาปรับตัวลง 10-15% ได้เช่นกัน

ในเชิงเทคนิค ราคา Dogecoin กำลังอยู่ในสภาวะการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 0.22 ดอลลาร์และแนวรับทางจิตวิทยาที่ 0.20 ดอลลาร์ดัชนี RSI อยู่ที่ระดับ 48 ซึ่งเป็นโซนกลาง ๆ ไม่ชี้ทิศทางชัดเจน

แต่การบีบตัวของ Bollinger Bands บ่งชี้ว่าอาจเกิดความผันผวนรุนแรงในไม่ช้า นักลงทุนจำเป็นต้องจับตาดูว่าราคา Dogecoin จะสามารถทะลุแนวต้าน 0.22 ดอลลาร์ไปได้อย่างสิ้นเชิงหรือไม่ เพื่อยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นต่อไป

มองหาโอกาสใหม่? Maxi Doge เหรียญมีมสาย Alpha ที่น่าจับตา

Maxi Doge เตรียมโค่น Dogecoin

ในขณะที่อนาคตของ Dogecoin ยังคงคลุมเครือ นักลงทุนจำนวนไม่น้อยเริ่มหันไปมองหาความเป็นไปได้ในเหรียญใหม่ อนาคตไกลที่มีศักยภาพเติบโตสูง หนึ่งในโครงการที่กำลังเป็นที่จับตามองคือ Maxi Doge ซึ่งสร้างกระแสแรงด้วยการระดมทุนรอบพรีเซลทะลุ 1.6 ล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่สัปดาห์

Maxi Doge มาพร้อมแนวคิด “Alpha Dog” สายฟิตเนสบนเครือข่าย Ethereum ที่แตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไป ด้วยภาพลักษณ์แบรนด์ที่ชัดเจนและการตลาดผ่าน MAXI Fund ที่ถือครองโทเคนถึง 25% ของจำนวนทั้งหมด โครงการนี้เน้นความโปร่งใส โดยไม่มีรอบขายพิเศษให้กับกองทุนขนาดใหญ่ ทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปมีโอกาสเข้าร่วมได้ตั้งแต่ต้น

อีกหนึ่งไฮไลต์คือระบบการ Stake ที่เปิดให้ใช้งานทันที พร้อมผลตอบแทนสูงสุดถึง 800% สำหรับผู้เข้าร่วมกลุ่มแรก ทั้งยังได้รับความน่าเชื่อถือจากการตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะโดย Coinsult และ SolidProof

นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่า Maxi Doge มีศักยภาพในการเติบโตได้มากถึง 100 เท่า หากสามารถสร้างกระแสใกล้เคียงกับ Dogecoin ซึ่งอาจกลายเป็นโอกาสทองของนักลงทุนที่มองหาเหรียญมีมใหม่ก่อนตลาดกระทิงจะเริ่มต้น

ไปยัง Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

