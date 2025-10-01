ยังไหว? Dogecoin ทรงตัวหลังดิ่ง 23% ลุ้นทิศทางใหม่!
Dogecoin กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทายหลังจากราคาปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงถึง 23% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา สร้างความกังวลให้กับผู้ถือครอง อย่างไรก็ตาม ราคา Dogecoin ล่าสุดเริ่มมีเสถียรภาพและทรงตัวได้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าจับตามอง
บทวิเคราะห์นี้จะเจาะลึกถึงสาเหตุเบื้องหลังการร่วงลงครั้งนี้ พร้อมประเมินแนวโน้มทางเทคนิคและคาดการณ์ทิศทางของราคา Dogecoin ในอนาคตว่าจะมีโอกาสฟื้นตัวได้หรือไม่
เจาะลึกสาเหตุ Dogecoin ร่วงแรง 23% ก่อนเริ่มทรงตัว
การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของราคา Dogecoin กว่า 23% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย แต่เป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน
ปัจจัยหลักประการหนึ่งคือสภาวะตลาดคริปโตโดยรวมที่เข้าสู่ช่วงปรับฐาน โดยราคา Bitcoin และเหรียญ Altcoin อื่น ๆ ปรับตัวลงอย่างแรง ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเกิดความตื่นตระหนกและตัดสินใจเทขายซึ่งสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อราคา
นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อและนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก รวมถึงตลาดคริปโตด้วย
เมื่อนักลงทุนขาดความเชื่อมั่น พวกเขามักจะย้ายเงินทุนออกจากสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงอย่าง Dogecoin ไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า ทำให้เกิดแรงเทขายระลอกใหญ่ตามมา
วิเคราะห์สัญญาณทางเทคนิค: Dogecoin พบแนวรับสำคัญแล้วหรือยัง?
หลังจากราคาร่วงลงมาอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มราคา Dogecoin เริ่มแสดงสัญญาณการทรงตัวในระดับ 0.23-0.24 ดอลลาร์ซึ่งนักวิเคราะห์ทางเทคนิคมองว่าเป็น “แนวรับ” ที่แข็งแกร่ง การที่ราคาสามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้โดยไม่ร่วงลงไปอีก ถือเป็นสัญญาณบวกแรกที่บ่งชี้ว่าแรงขายเริ่มอ่อนกำลังลงแล้ว
เมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายจะเห็นว่าในช่วงที่ราคาทรงตัว ปริมาณการซื้อขายเริ่มลดลง ซึ่งอาจตีความได้ว่าแรงเทขายได้ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ
นักลงทุนกำลังจับตาสัญญาณการกลับตัวอย่างใกล้ชิด เช่น การเกิดแท่งเทียนสีเขียวที่มีขนาดใหญ่ หรือการที่ Relative Strength Index เริ่มดีดตัวขึ้นจากโซนขายมากเกินไปซึ่งจะเป็นการยืนยันว่า Dogecoin อาจกำลังเตรียมตัวสำหรับการฟื้นตัวในระยะสั้น
คาดการณ์อนาคต Dogecoin: ปัจจัยบวกและสิ่งที่ต้องจับตา
สำหรับแนวโน้มราคา Dogecoin ยังคงมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ปัจจัยบวกที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นการเคลื่อนไหวของบุคคลสำคัญอย่างอีลอน มัสก์ (Elon Musk) ซึ่งคำพูดของเขามีอิทธิพลต่อราคา Dogecoin อย่างมากในอดีต
รวมถึงกองทุน Dogecoin ETF ซึ่งจะกระตุ้นสภาพคล่องของ Dogecoin เพราะการเปิดตัว ETF มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณบวกในเชิงการยอมรับทางการเงินและกฎหมาย นักลงทุนจำนวนมากอาจเข้ามาเก็งกำไร ส่งผลให้ราคามีโอกาสพุ่งขึ้นในระยะสั้น
โดยกองทุนล่าสุดที่ตลาดกำลังจับตามองคือ Dogecoin ETF ที่ยื่นขอโดย 21Shares ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาโดย SEC และจะทราบผลการพิจารณาในเดือนตุลาคม 2025
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามทิศทางของตลาดคริปโตโดยรวม โดยเฉพาะราคา Bitcoin อย่างใกล้ชิด เพราะหาก Bitcoin สามารถกลับมาเป็นขาขึ้นได้ ก็มีแนวโน้มสูงที่จะดึงให้ราคา Altcoin รวมถึง Dogecoin ฟื้นตัวตามไปด้วย
ในทางกลับกัน หากตลาดยังคงอยู่ในสภาวะซบเซา การฟื้นตัวของ Dogecoin ก็อาจจะชะลอตัว ดังนั้น การวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านจึงเป็นสิ่งสำคัญก่อนตัดสินใจลงทุนในเหรียญมีมที่มีความผันผวนสูงนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.ccn.com/analysis/crypto/dogecoin-doge-price-stabilizes-after-crash/
