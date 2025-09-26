BTC $109,555.11 -1.93%
ETH $3,910.84 -2.82%
SOL $194.66 -4.24%
PEPE $0.0000091 -2.60%
SHIB $0.000011 -2.04%
BNB $942.46 -4.33%
DOGE $0.22 -3.10%
XRP $2.75 -2.81%
Cryptonews บิทคอยน์

ตลาดปั่นป่วน! Bitcoin ร่วงหลุด $110K ก่อนวันหมดอายุ Options

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
กราฟราคา Bitcoin แสดงแนวโน้มลดลงในบรรยากาศไซเบอร์พังค์ 26-09-2025

Bitcoin (BTC) กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก โดยร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ $110,000 ก่อนถึงกำหนดหมดอายุของ Crypto Options มูลค่ามหาศาลกว่า 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้

เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลในหมู่นักลงทุนและอาจเป็นตัวจุดชนวนความผันผวนครั้งใหญ่ให้กับตลาดคริปโตในระยะสั้น ซึ่งหลายฝ่ายกำลังจับตาทิศทางของ BTC อย่างใกล้ชิด ขณะที่เหรียญ altcoins อื่น ๆ ก็ประสบกับการสูญเสียรายสัปดาห์รุนแรงเช่นเดียวกัน

วิเคราะห์แรงกดดัน! ทำไมราคา BTC ถึงร่วงก่อนวันหมดอายุ Options?

Bitcoin ที่มา: TradingView บน CoinMarketCap
ที่มา: TradingView บน CoinMarketCap

ปัจจัยหลักที่กดดันราคา BTC ในขณะนี้คือการหมดอายุของสัญญา Options ทั้งรายเดือนและรายไตรมาส ซึ่งมีมูลค่ารวมกันสูงถึง 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยสัญญา Options ของ BTC เพียงอย่างเดียวมีมูลค่าเกือบ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์

การหมดอายุของสัญญาจำนวนมหาศาลเช่นนี้มักจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดเสมอ เนื่องจากผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดอาจพยายามกดหรือดันราคาให้ไปถึงจุดที่เรียกว่า ‘Max Pain’

จุด ‘Max Pain’ คือระดับราคาที่ทำให้สัญญา Options ส่วนใหญ่หมดอายุไปโดยไร้มูลค่า (expire worthless) ซึ่งจะสร้างผลกำไรสูงสุดให้กับฝั่งผู้ขาย Options (Sellers) ในรอบนี้

การหมดอายุของออปชันในตลาดคริปโตที่กำหนดไว้เวลา 15:00 ของวันศุกร์ตามเวลาไทย ซึ่งเป็นช่วงจบไตรมาสที่ 3 ได้ส่งผลให้ BTC และเหรียญคริปโตอื่น ๆ เผชิญแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Deribit ระบุว่า ออปชัน BTC มูลค่ากว่า $1.7 หมื่นล้านกำลังจะหมดอายุ โดยสัดส่วนสำคัญของสถานะเปิด (open interest) อยู่ในฝั่งสัญญา bullish

รายงานชี้ว่า การหมดอายุครั้งใหญ่ในลักษณะนี้อาจทำให้ความผันผวนของราคาพุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่ระดับแนวรับสำคัญไม่สามารถต้านทานแรงขายได้

ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์เดียวกัน การลดลงของราคา BTC มีสาเหตุมาจากการปิดสถานะในตลาดอนุพันธ์ (liquidation) ซึ่งทำให้มูลค่ากว่า $1.5 พันล้านถูกถอนออกจากตลาดคริปโตโดยรวม นอกจากนี้ การเทขายยังถูกเร่งให้รุนแรงขึ้นจากนักลงทุนที่ถือสัญญาออปชันซึ่งได้รับผลประโยชน์จากความผันผวนสูง ยืนยันถึงความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ในตลาด

จับตานโยบายของ Fed และข้อมูลเงินเฟ้อ

อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางตลาดคริปโตคือข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุด ซึ่งทำให้นักลงทุนลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve

ข้อมูล GDP ไตรมาส 2 ที่ถูกปรับขึ้นเป็นอัตราการเติบโต 3.8% ต่อปีในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สร้างความเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังรอคอยข้อมูลเงินเฟ้อ PCE (Personal Consumption Expenditures) ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายของ Fed ในอนาคต

Bitcoin Hyper เหรียญ Layer-2 ที่จะกลายเป็นฮีโร่ของ BTC

Bitcoin Hyper ($HYPER) พัฒนาขึ้นเป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับ BTC จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าสู่เครือข่ายความเร็วสูง

Bitcoin Hyper: เหรียญ Layer 2

HYPER รองรับการใช้งาน DeFi, dApps และ Meme Culture ได้จริง โดยสามารถประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาที ด้วยค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมรักษาความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP) ในการบีบอัดข้อมูลก่อนส่งกลับไปยืนยันบน Layer-1 ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความช้า ค่าธรรมเนียมสูง และข้อจำกัดด้านการเขียนโปรแกรมของเครือข่ายเดิม

Bitcoin Hyper มีจุดเด่นด้านการสร้าง Meme Coin, การใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi, รองรับ Micropayment รวมถึง GameFi/NFT และมี Cross-Chain Bridge เชื่อม BTC, ETH, SOL ตั้งแต่แรก ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ได้อย่างปลอดภัยและนำไปใช้งานในระบบนิเวศของ HYPER ได้ทันที

โทเค็น $HYPER ยังถูกออกแบบให้ใช้เป็นค่า Gas, รางวัล Staking และ Governance Token ซึ่งเพิ่มประโยชน์ใช้สอยนอกเหนือจากการเก็งกำไรอีกด้วย

สำหรับผู้ที่อยากเข้าใจจุดเด่นของโปรเจกต์เหรียญใหม่นี้ แนะนำให้เริ่มจากบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ HYPER แบบละเอียด เพื่อเตรียมแนวทางที่เหมาะสม

อัปเดตข่าวสารล่าสุดผ่าน เว็บไซต์ทางการของ HYPER พร้อมทั้ง X และ ช่อง Telegram

ไปยัง Bitcoin Hyper

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
ตลาดปั่นป่วน! Bitcoin ร่วงหลุด $110K ก่อนวันหมดอายุ Options
วิเคราะห์โอกาส Bitcoin พุ่งสูงถึง 200,000 ดอลลาร์ ปี 2026 แม้ราคาปัจจุบันยังเผชิญแรงขายต่อเนื่อง
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 26 กันยายน 2025
ยักษ์ใหญ่ส่งซิก! Capital Group เข้าถือหุ้นบริษัท Bitcoin ญี่ปุ่น
Vitalik เปิดตัว Fusaka: สเกล Ethereum ครั้งใหญ่สุด
Bitcoin ยืนเซอยู่ที่ปากเหว จะรอดไหม? จับตาราคา $112,000 ให้ดี!

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,935,659,583,648
-6.95
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
ลุ้นครั้งใหญ่! Dogecoin จ่อพุ่ง 800% นักวิเคราะห์ชี้เป้า $1.30
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-26 16:21:24
XRP ข่าวล่าสุด
สัญญาณกระทิงชัด! ราคา XRP สัญญาณซ้ำรอยเดิม มีลุ้นแตะ $33
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-09-26 13:21:24
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า