ลุ้น Dogecoin ทำจุดสูงสุดใหม่หลังนวค.พบสัญญาณ “Bump and Run”

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
dogecoin

Dogecoin กำลังแสดงสัญญาณเข้าสู่ช่วงขาขึ้น โดยนักวิเคราะห์ได้ชี้ไปที่รูปแบบกราฟที่หาได้ยาก ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรง

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่า ราคา Dogecoin อาจกำลังมุ่งหน้าสู่การสร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ระดับ 0.8 ดอลลาร์

เจาะลึกสัญญาณ “Bump and Run” ของ Dogecoin

นักวิเคราะห์นามแฝง Mikybull Crypto ได้เปิดเผยการวิเคราะห์ผ่าน X ว่า Dogecoin ได้ผ่านช่วงสำคัญของรูปแบบกราฟที่เรียกว่า “Bump and Run” หรือ “ปั่นแล้วเผ่น” ซึ่งในอดีตมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ก่อนการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรง หลังจากที่ราคาสามารถกลับมายืนเหนือเส้นแนวโน้มได้สำเร็จ

เขาได้แบ่งปันกราฟราคาที่แสดงให้เห็นรูปแบบ Bump and Run อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยช่วงช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม ช่วงปั่นขึ้น และช่วงทะลุแนวโน้ม ตามด้วยการย่อตัวกลับมาทดสอบแนวโน้มที่ระดับต่ำกว่า 0.23 ดอลลาร์

ตามการวิเคราะห์ดังกล่าว การเคลื่อนไหวของราคา Dogecoin ในกราฟรายสัปดาห์ได้สะท้อนโครงสร้างนี้อย่างสมบูรณ์ การย่อตัวกลับมาทดสอบแนวรับที่เคยเป็นแนวต้านนี้ อาจเป็นฐานส่งสำคัญสำหรับเฟสต่อไปของการขึ้น ซึ่งในแง่มุมของการคาดการณ์ราคา Dogecoin นั้น ช่วงย่อตัวดังกล่าวมักถูกมองว่าเป็น “โอกาสสุดท้าย” ในการเข้าสะสมก่อนที่รอบขาขึ้นที่แท้จริงจะเริ่มต้นขึ้น

นักวิเคราะห์ซึ่งติดตามโครงสร้างมหภาคของ Dogecoin อย่างใกล้ชิด ได้เน้นย้ำในโพสต์ของเขาว่า “รอบขาขึ้นระลอกหลักกำลังจะเริ่มขึ้น” ก่อนหน้านี้เขายังได้อธิบายถึงช่วงขาขึ้นที่กำลังจะมาถึงว่าเป็นการพุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่ง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบ Bump and Run นั้นหายากแต่มีความน่าเชื่อถือสูงมากหลังจากได้รับสัญญาณยืนยันแนวโน้มแล้ว

โครงสร้างราคา Dogecoin เน้นย้ำขาขึ้น

ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์นามแฝง Unipcs ได้เปิดเผยการวิเคราะห์ผ่าน X ว่ากราฟของ Dogecoin ก็ได้แสดงให้เห็นโครงสร้างแบบลิ่มบีบตัวซึ่งราคา Dogecoin ได้เคลื่อนไหวในกรอบแคบลงใต้แนวต้านระยะยาว พร้อมกับสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดราคาก็ได้ทะลุกรอบการบีบอัดตัวนี้ออกมาแล้ว ซึ่งช่วยหนุนการคาดการณ์ว่า Doecoin กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น

นักวิเคราะห์ย้ำว่า “Dogecoin ไป 1 ดอลลาร์เป็นแค่เรื่องตลก จนกว่ามันจะไม่ใช่” ซึ่งเป็นการบอกใบ้ว่าในวัฏจักรนี้อาจได้เห็นการผลักดันราคาไปสู่ระดับ 1 ดอลลาร์ที่หลายคนรอคอยก็เป็นได้

เขายังเสริมอีกว่า Dogecoin ดูเหมือนจะพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวที่รุนแรง ซึ่งอาจสร้างผลกระทบเชิงบวกไปยัง Meme Coin อื่น ๆ ในตลาดได้อีกด้วย

ปัจจัยมหภาคหนุนราคา Dogecoin: จับตา FED และ Dogecoin ETF

นอกจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว นักวิเคราะห์ Unipcs ยังชี้ให้เห็นถึงปัจจัยมหภาคที่อาจสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของ Dogecoin ในโพสต์ก่อนหน้านี้

เขาตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างราคาในกรอบเวลาใหญ่ยังคงดูเป็นบวก ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่น่าจับตา เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น และการที่ Depository Trust & Clearing Corporation ได้ลิสต์รายชื่อ Dogecoin ETF ตัวใหม่ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา

การที่ Digital Asset Trusts และผู้เล่นระดับสถาบันเริ่มเข้ามาสะสมเหรียญ Dogecoin แล้ว เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ทำให้นักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกอย่างมากต่อแนวโน้มราคาของเหรียญมีมนี้ในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/altcoin/dogecoin-face-melting-rally-this-bullish-impulse-will-send-price-toward-0-8-ath/

พรีเซล Maxi Doge ทะยานสู่ 3 ล้านดอลลาร์รับกระแส Dogecoin ขาขึ้น

MAXI

ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า Dogecoin กำลังจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นครั้งใหญ่ เหรียญมาใหม่อย่าง Maxi Doge ($MAXI) กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะกวาดยอดระดมทุนรอบพรีเซลใกล้แตะ 3 ล้านดอลลาร์

Maxi Doge ตั้งเป้าสร้างภาพลักษณ์แข็งแกร่ง ดึงดูดกลุ่มนักลงทุนสายซิ่งที่ชอบความท้าทาย และวางตำแหน่งตัวเองเป็นเหรียญที่แตกต่างจากเหรียญโคลนทั่วไป ด้วยการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์การตลาดผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมด นอกจากนี้ ยังไม่มีการขายรอบพิเศษให้นักลงทุนรายใหญ่ล่วงหน้า ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

ทีมพัฒนา Maxi Doge มีแผนต่อยอดประโยชน์ใช้สอยของเหรียญ โดยจะร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Futures และ Leverage Trading ในอนาคต เพื่อให้นักเทรดใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดได้เต็มที่

นักวิเคราะห์หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า หากโครงการยังคงรักษากระแสและสามารถลิสต์บนกระดานเทรดได้ตามกำหนด ราคาโทเคนอาจแตะระดับ 0.0024 ดอลลาร์ภายในปลายปี 2025 ซึ่งเป็นโอกาสทำกำไรที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาเหรียญคริปโตมาแรงและมีศักยภาพเติบโตสูง

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

