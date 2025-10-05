ลุ้น Dogecoin ทำจุดสูงสุดใหม่หลังนวค.พบสัญญาณ “Bump and Run”
Dogecoin กำลังแสดงสัญญาณเข้าสู่ช่วงขาขึ้น โดยนักวิเคราะห์ได้ชี้ไปที่รูปแบบกราฟที่หาได้ยาก ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรง
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่า ราคา Dogecoin อาจกำลังมุ่งหน้าสู่การสร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ระดับ 0.8 ดอลลาร์
เจาะลึกสัญญาณ “Bump and Run” ของ Dogecoin
นักวิเคราะห์นามแฝง Mikybull Crypto ได้เปิดเผยการวิเคราะห์ผ่าน X ว่า Dogecoin ได้ผ่านช่วงสำคัญของรูปแบบกราฟที่เรียกว่า “Bump and Run” หรือ “ปั่นแล้วเผ่น” ซึ่งในอดีตมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ก่อนการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรง หลังจากที่ราคาสามารถกลับมายืนเหนือเส้นแนวโน้มได้สำเร็จ
เขาได้แบ่งปันกราฟราคาที่แสดงให้เห็นรูปแบบ Bump and Run อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยช่วงช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม ช่วงปั่นขึ้น และช่วงทะลุแนวโน้ม ตามด้วยการย่อตัวกลับมาทดสอบแนวโน้มที่ระดับต่ำกว่า 0.23 ดอลลาร์
ตามการวิเคราะห์ดังกล่าว การเคลื่อนไหวของราคา Dogecoin ในกราฟรายสัปดาห์ได้สะท้อนโครงสร้างนี้อย่างสมบูรณ์ การย่อตัวกลับมาทดสอบแนวรับที่เคยเป็นแนวต้านนี้ อาจเป็นฐานส่งสำคัญสำหรับเฟสต่อไปของการขึ้น ซึ่งในแง่มุมของการคาดการณ์ราคา Dogecoin นั้น ช่วงย่อตัวดังกล่าวมักถูกมองว่าเป็น “โอกาสสุดท้าย” ในการเข้าสะสมก่อนที่รอบขาขึ้นที่แท้จริงจะเริ่มต้นขึ้น
นักวิเคราะห์ซึ่งติดตามโครงสร้างมหภาคของ Dogecoin อย่างใกล้ชิด ได้เน้นย้ำในโพสต์ของเขาว่า “รอบขาขึ้นระลอกหลักกำลังจะเริ่มขึ้น” ก่อนหน้านี้เขายังได้อธิบายถึงช่วงขาขึ้นที่กำลังจะมาถึงว่าเป็นการพุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่ง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบ Bump and Run นั้นหายากแต่มีความน่าเชื่อถือสูงมากหลังจากได้รับสัญญาณยืนยันแนวโน้มแล้ว
โครงสร้างราคา Dogecoin เน้นย้ำขาขึ้น
ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์นามแฝง Unipcs ได้เปิดเผยการวิเคราะห์ผ่าน X ว่ากราฟของ Dogecoin ก็ได้แสดงให้เห็นโครงสร้างแบบลิ่มบีบตัวซึ่งราคา Dogecoin ได้เคลื่อนไหวในกรอบแคบลงใต้แนวต้านระยะยาว พร้อมกับสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดราคาก็ได้ทะลุกรอบการบีบอัดตัวนี้ออกมาแล้ว ซึ่งช่วยหนุนการคาดการณ์ว่า Doecoin กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น
นักวิเคราะห์ย้ำว่า “Dogecoin ไป 1 ดอลลาร์เป็นแค่เรื่องตลก จนกว่ามันจะไม่ใช่” ซึ่งเป็นการบอกใบ้ว่าในวัฏจักรนี้อาจได้เห็นการผลักดันราคาไปสู่ระดับ 1 ดอลลาร์ที่หลายคนรอคอยก็เป็นได้
เขายังเสริมอีกว่า Dogecoin ดูเหมือนจะพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวที่รุนแรง ซึ่งอาจสร้างผลกระทบเชิงบวกไปยัง Meme Coin อื่น ๆ ในตลาดได้อีกด้วย
ปัจจัยมหภาคหนุนราคา Dogecoin: จับตา FED และ Dogecoin ETF
นอกจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว นักวิเคราะห์ Unipcs ยังชี้ให้เห็นถึงปัจจัยมหภาคที่อาจสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของ Dogecoin ในโพสต์ก่อนหน้านี้
เขาตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างราคาในกรอบเวลาใหญ่ยังคงดูเป็นบวก ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่น่าจับตา เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น และการที่ Depository Trust & Clearing Corporation ได้ลิสต์รายชื่อ Dogecoin ETF ตัวใหม่ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา
การที่ Digital Asset Trusts และผู้เล่นระดับสถาบันเริ่มเข้ามาสะสมเหรียญ Dogecoin แล้ว เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ทำให้นักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกอย่างมากต่อแนวโน้มราคาของเหรียญมีมนี้ในอนาคต
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/altcoin/dogecoin-face-melting-rally-this-bullish-impulse-will-send-price-toward-0-8-ath/
พรีเซล Maxi Doge ทะยานสู่ 3 ล้านดอลลาร์รับกระแส Dogecoin ขาขึ้น
ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า Dogecoin กำลังจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นครั้งใหญ่ เหรียญมาใหม่อย่าง Maxi Doge ($MAXI) กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะกวาดยอดระดมทุนรอบพรีเซลใกล้แตะ 3 ล้านดอลลาร์
Maxi Doge ตั้งเป้าสร้างภาพลักษณ์แข็งแกร่ง ดึงดูดกลุ่มนักลงทุนสายซิ่งที่ชอบความท้าทาย และวางตำแหน่งตัวเองเป็นเหรียญที่แตกต่างจากเหรียญโคลนทั่วไป ด้วยการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์การตลาดผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมด นอกจากนี้ ยังไม่มีการขายรอบพิเศษให้นักลงทุนรายใหญ่ล่วงหน้า ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
ทีมพัฒนา Maxi Doge มีแผนต่อยอดประโยชน์ใช้สอยของเหรียญ โดยจะร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Futures และ Leverage Trading ในอนาคต เพื่อให้นักเทรดใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดได้เต็มที่
นักวิเคราะห์หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า หากโครงการยังคงรักษากระแสและสามารถลิสต์บนกระดานเทรดได้ตามกำหนด ราคาโทเคนอาจแตะระดับ 0.0024 ดอลลาร์ภายในปลายปี 2025 ซึ่งเป็นโอกาสทำกำไรที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาเหรียญคริปโตมาแรงและมีศักยภาพเติบโตสูง
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม