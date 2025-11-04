BTC $103,779.96 -3.29%
ETH $3,491.18 -5.59%
SOL $160.52 -8.19%
PEPE $0.0000056 -7.11%
SHIB $0.0000090 -5.75%
BNB $952.73 -6.09%
DOGE $0.16 -4.46%
XRP $2.27 -5.53%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

พูดเป็นเล่น! นวค.คาด Dogecoin อาจเสี่ยงดิ่งเหวถึง $0.10

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
พูดเป็นเล่น! นวค.คาด Dogecoin อาจเสี่ยงดิ่งเหวถึง $0.10

ตลาดคริปโตเริ่มต้นสัปดาห์อย่างน่ากังวล Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 108,000 ดอลลาร์ทำให้ฝั่งหมีกลับมาคุมตลาดอีกครั้ง แน่นอนว่าความผันผวนนี้ส่งผลกระทบหนักไปยังกลุ่ม Altcoin และ Meme coin โดยเฉพาะ Dogecoin ที่กำลังดิ้นรนอย่างหนักเพื่อรักษาแนวรับ

ท่ามกลางแรงเทขายที่เพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์นี้นำไปสู่การวิเคราะห์ราคา Dogecoin ที่น่ากังวลว่าอาจร่วงลงไปถึง 0.10 ดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนบางส่วนเริ่มโยกเงินทุนไปยังหนึ่งในเหรียญ Presale ที่กำลังมาแรงอย่าง Maxi Doge

เจาะลึกสัญญาณเทคนิคและ On-Chain ของ Dogecoin

โครงสร้างทางเทคนิคของ Dogecoin ในขณะนี้ดูอ่อนแออย่างมาก ราคาเหรียญได้ร่วงลงมาอยู่ที่ 0.174 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับตัวลงกว่า 7% ในชั่วข้ามคืน ทำให้ Dogecoin อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ Flash Crash เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2025

ปัจจัยกระตุ้นสำคัญคือการสูญเสียแนวรับหลักที่ 0.18 ดอลลาร์ ซึ่งการหลุดระดับนี้ยังหมายถึงการร่วงลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว (Ascending Trendline) ซึ่งถือเป็นสัญญาณหมีที่ชัดเจน

จากสถานการณ์ดังกล่าว นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Ali Martinez ได้ให้ความคิดเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาอาจดิ่งลงไปต่ำกว่า 0.10 ดอลลาร์จนถึง 0.07 ดอลลาร์

นอกจากกราฟที่น่ากังวลแล้ว ข้อมูล On-chain ยังชี้ให้เห็นว่าผู้ถือรายใหญ่กำลังทยอยออกจากตลาด โดยกลุ่มวาฬได้เทขาย Dogecoin ไปแล้วกว่า 500 ล้าน DOGE (มูลค่าประมาณ 92 ล้านดอลลาร์) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ตัวชี้วัด Hodler Net Position Change ยังแสดงการไหลออกครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 1 เดือน บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นในระยะยาวต่อ Dogecoin เริ่มจางหายไป

วิเคราะห์ราคา Dogecoin: จะดิ่งสู่ 0.10 ดอลลาร์หรือมีโอกาสฟื้นตัว?

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทางเทคนิค สถานการณ์ขาลงค่อนข้างชัดเจน เป้าหมายถัดไปสำหรับฝั่งขายคือระดับราคา 0.10 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของเหตุการณ์ Flash Crash และยังเป็นแนวรับทางจิตวิทยาสุดท้าย

การร่วงลงสู่ระดับ 0.10 ดอลลาร์อีกครั้งจากราคาปัจจุบันจะหมายถึงการปรับตัวลงถึง 42% ซึ่งดูมีความเป็นไปได้สูง เนื่องจาก Dogecoin ไม่มีปัจจัยบวกใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุน ทำให้ต้องเผชิญกับสภาวะตลาดคริปโตโดยรวมที่กำลังเป็นขาลง

อย่างไรก็ตาม โอกาสในการฟื้นตัวก็ยังไม่หมดไปเสียทีเดียว แม้ว่าการหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวจะเป็นเรื่องที่น่ากังวล แต่ยังไม่ได้รับการ “ยืนยัน” ด้วยการปิดแท่งเทียนรายวัน ซึ่งยังคงเปิดโอกาสเล็ก ๆ ให้กับฝั่งกระทิง

เราเคยเห็นรูปแบบนี้กับ Dogecoin มาก่อนคือการร่วงลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญเพื่อกวาดสภาพคล่องก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปอย่างรุนแรง ดังนั้น 1-2 วันข้างหน้านี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะตัดสินทิศทางของ Dogecoin

ทำไมเทรดเดอร์ถึงหันไปซบ Maxi Doge แทน Dogecoin?

ความอ่อนแอของ Dogecoin กำลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาด เทรดเดอร์ไม่ได้ละทิ้งตลาด Meme coin ไปทั้งหมด แต่กำลังโยกย้ายเงินทุนไปยังเหรียญใหม่ที่มีโมเมนตัมดีกว่าในทันที หนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเทรนด์นี้คือ Maxi Doge ซึ่งกำลังดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากในช่วง Presale

สิ่งที่ทำให้ Maxi Doge แตกต่างจาก Dogecoin คือการถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชุมชนของนักเทรดสายซิ่งโดยเฉพาะ พร้อมสร้างระบบนิเวศน์ที่เน้นการเทรดด้วย Leverage สูง

ทีมงาน Maxi Doge วางแผนที่จะจัดสรร 25% ของอุปทานทั้งหมดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่น การแข่งขันเทรดรายสัปดาห์ และกระดานผู้นำ เพื่อมอบรางวัลเป็น Maxi Doge และ USDT ให้กับนักเทรดที่มีผลงานยอดเยี่ยม

เปิดรายละเอียด Presale ของ Maxi Doge และโอกาสสำหรับนักลงทุน

ภาพ Maxi Doge สีทองแสดงท่าทางโกรธตาแดงสุดขีด

กลยุทธ์ของ Maxi Doge ดูเหมือนจะได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด โดยรอบ Presale สามารถระดมทุนไปได้เกือบ 4 ล้านดอลลาร์แล้ว นอกจากนี้ยังมีระบบการ Stake ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 79% ต่อปีในขณะที่รอบ Presale ยังดำเนินอยู่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจสำคัญ

ในขณะที่การแนวโน้มราคา Dogecoin กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่จะร่วงลงไปถึง 0.10 ดอลลาร์ Maxi Doge จึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าตื่นเต้นสำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนที่มองหาโปรเจกต์ระยะเริ่มต้นและมีโอกาสเติบโตสูง

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ยอดระดมทุนล่าสุด

MAXI
+7%
$3,901,604.66 Raised so far
$0.00025 → $0.0002665

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,632,804,918,054
-9.35
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Solana
Solana มีลุ้นแตะ $500? ETF จุดประกายกระแสราคาใหม่
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-11-04 17:01:44
ข่าว Ethereum
วิเคราะห์ราคา Ethereum: “พ่อรวยสอนลูก” เตือนวิกฤตพฤศจิกายน – แต่ ETH อาจพุ่งสวนตลาด
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-11-04 14:27:02
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า