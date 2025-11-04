พูดเป็นเล่น! นวค.คาด Dogecoin อาจเสี่ยงดิ่งเหวถึง $0.10
ตลาดคริปโตเริ่มต้นสัปดาห์อย่างน่ากังวล Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 108,000 ดอลลาร์ทำให้ฝั่งหมีกลับมาคุมตลาดอีกครั้ง แน่นอนว่าความผันผวนนี้ส่งผลกระทบหนักไปยังกลุ่ม Altcoin และ Meme coin โดยเฉพาะ Dogecoin ที่กำลังดิ้นรนอย่างหนักเพื่อรักษาแนวรับ
ท่ามกลางแรงเทขายที่เพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์นี้นำไปสู่การวิเคราะห์ราคา Dogecoin ที่น่ากังวลว่าอาจร่วงลงไปถึง 0.10 ดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนบางส่วนเริ่มโยกเงินทุนไปยังหนึ่งในเหรียญ Presale ที่กำลังมาแรงอย่าง Maxi Doge
เจาะลึกสัญญาณเทคนิคและ On-Chain ของ Dogecoin
โครงสร้างทางเทคนิคของ Dogecoin ในขณะนี้ดูอ่อนแออย่างมาก ราคาเหรียญได้ร่วงลงมาอยู่ที่ 0.174 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับตัวลงกว่า 7% ในชั่วข้ามคืน ทำให้ Dogecoin อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ Flash Crash เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2025
ปัจจัยกระตุ้นสำคัญคือการสูญเสียแนวรับหลักที่ 0.18 ดอลลาร์ ซึ่งการหลุดระดับนี้ยังหมายถึงการร่วงลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว (Ascending Trendline) ซึ่งถือเป็นสัญญาณหมีที่ชัดเจน
จากสถานการณ์ดังกล่าว นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Ali Martinez ได้ให้ความคิดเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาอาจดิ่งลงไปต่ำกว่า 0.10 ดอลลาร์จนถึง 0.07 ดอลลาร์
นอกจากกราฟที่น่ากังวลแล้ว ข้อมูล On-chain ยังชี้ให้เห็นว่าผู้ถือรายใหญ่กำลังทยอยออกจากตลาด โดยกลุ่มวาฬได้เทขาย Dogecoin ไปแล้วกว่า 500 ล้าน DOGE (มูลค่าประมาณ 92 ล้านดอลลาร์) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ตัวชี้วัด Hodler Net Position Change ยังแสดงการไหลออกครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 1 เดือน บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นในระยะยาวต่อ Dogecoin เริ่มจางหายไป
วิเคราะห์ราคา Dogecoin: จะดิ่งสู่ 0.10 ดอลลาร์หรือมีโอกาสฟื้นตัว?
เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทางเทคนิค สถานการณ์ขาลงค่อนข้างชัดเจน เป้าหมายถัดไปสำหรับฝั่งขายคือระดับราคา 0.10 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของเหตุการณ์ Flash Crash และยังเป็นแนวรับทางจิตวิทยาสุดท้าย
การร่วงลงสู่ระดับ 0.10 ดอลลาร์อีกครั้งจากราคาปัจจุบันจะหมายถึงการปรับตัวลงถึง 42% ซึ่งดูมีความเป็นไปได้สูง เนื่องจาก Dogecoin ไม่มีปัจจัยบวกใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุน ทำให้ต้องเผชิญกับสภาวะตลาดคริปโตโดยรวมที่กำลังเป็นขาลง
อย่างไรก็ตาม โอกาสในการฟื้นตัวก็ยังไม่หมดไปเสียทีเดียว แม้ว่าการหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวจะเป็นเรื่องที่น่ากังวล แต่ยังไม่ได้รับการ “ยืนยัน” ด้วยการปิดแท่งเทียนรายวัน ซึ่งยังคงเปิดโอกาสเล็ก ๆ ให้กับฝั่งกระทิง
เราเคยเห็นรูปแบบนี้กับ Dogecoin มาก่อนคือการร่วงลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญเพื่อกวาดสภาพคล่องก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปอย่างรุนแรง ดังนั้น 1-2 วันข้างหน้านี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะตัดสินทิศทางของ Dogecoin
ทำไมเทรดเดอร์ถึงหันไปซบ Maxi Doge แทน Dogecoin?
ความอ่อนแอของ Dogecoin กำลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาด เทรดเดอร์ไม่ได้ละทิ้งตลาด Meme coin ไปทั้งหมด แต่กำลังโยกย้ายเงินทุนไปยังเหรียญใหม่ที่มีโมเมนตัมดีกว่าในทันที หนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเทรนด์นี้คือ Maxi Doge ซึ่งกำลังดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากในช่วง Presale
สิ่งที่ทำให้ Maxi Doge แตกต่างจาก Dogecoin คือการถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชุมชนของนักเทรดสายซิ่งโดยเฉพาะ พร้อมสร้างระบบนิเวศน์ที่เน้นการเทรดด้วย Leverage สูง
ทีมงาน Maxi Doge วางแผนที่จะจัดสรร 25% ของอุปทานทั้งหมดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่น การแข่งขันเทรดรายสัปดาห์ และกระดานผู้นำ เพื่อมอบรางวัลเป็น Maxi Doge และ USDT ให้กับนักเทรดที่มีผลงานยอดเยี่ยม
เปิดรายละเอียด Presale ของ Maxi Doge และโอกาสสำหรับนักลงทุน
กลยุทธ์ของ Maxi Doge ดูเหมือนจะได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด โดยรอบ Presale สามารถระดมทุนไปได้เกือบ 4 ล้านดอลลาร์แล้ว นอกจากนี้ยังมีระบบการ Stake ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 79% ต่อปีในขณะที่รอบ Presale ยังดำเนินอยู่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจสำคัญ
ในขณะที่การแนวโน้มราคา Dogecoin กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่จะร่วงลงไปถึง 0.10 ดอลลาร์ Maxi Doge จึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าตื่นเต้นสำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนที่มองหาโปรเจกต์ระยะเริ่มต้นและมีโอกาสเติบโตสูง
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม