Dogecoin มีลุ้น! นักวิเคราะห์ชี้เป้าพุ่ง 50% แตะ $0.45

อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin กลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกครั้ง หลังนักวิเคราะห์ชื่อดังได้ออกมาคาดการณ์ว่าราคาอาจพุ่งทะยานขึ้นไปถึง 50% โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 0.45 ดอลลาร์

การวิเคราะห์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ขัดขวางการขึ้นมาตลอด 3-4 เดือนได้สำเร็จ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ที่น่าจับตามอง

วิเคราะห์ Dogecoin ทะลุแนวต้านสำคัญ — สัญญาณกระทิงมาแล้ว?

ราคา Dogecoin ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.292 ดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 6% จากเมื่อวาน แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการที่ราคาสามารถทะลุและยืนเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 0.27 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นโซนที่สกัดกั้นขาขึ้นมาโดยตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

ตามการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์นามแฝง Ali Martinez หลังจากที่ Dogecoin ทะลุแนวต้านดังกล่าว ขณะนี้ราคากำลังอยู่ในช่วงสะสมกำลังเพื่อสร้างฐานที่มั่นคง ก่อนที่จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปยังเป้าหมายถัดไปที่ 0.39 ดอลลาร์และเป้าหมายสูงสุดในรอบนี้ที่ช่วง 0.43-0.45 ดอลลาร์

ปัจจัยหนุนที่สำคัญมาจากการที่นักลงทุนรายย่อยเริ่มกลับมาให้ความสนใจใน Dogecoin อีกครั้ง ประกอบกับมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัว Dogecoin ETF ของ REX-Osprey ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นให้ราคามีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นไปอีกระลอก

เงื่อนไขสำคัญสู่เป้าหมาย 0.45 ดอลลาร์และมุมมองในอนาคตของ Dogecoin

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคือการที่ราคา Dogecoin จะต้องสามารถรักษาระดับเหนือ 0.27 ดอลลาร์ให้ได้ เพราะนี่คือเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่

หาก Dogecoin กลับร่วงลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง อาจทำให้กราฟสูญเสียโมเมนตัมและกลับเข้าไปเคลื่อนไหวในกรอบราคาเดิมของปีที่ผ่านมา

หาก Dogecoin สามารถไปถึงเป้าหมายที่ 0.45 ดอลลาร์ได้สำเร็จ จะเป็นการกลับไปสู่ระดับราคาเดียวกันกับช่วงปลายปี 2021

แต่ความแตกต่างที่สำคัญในครั้งนี้คือ การปรับตัวขึ้นจะมาจากฐานราคาที่มั่นคงกว่าเดิมบริเวณ 0.20-0.25 ดอลลาร์แทนที่จะเป็นการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแบบในอดีต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมราคาที่มีเสถียรภาพมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ เดือนกันยายนจึงถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางราคาครั้งใหญ่ของ Dogecoin

ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/dogecoin-to-rocket-50-fresh-doge-price-prediction-reveals-possible-timeline

Wall Street Pepe ปฏิวัติการเงิน สร้างโอกาสลงทุนใหม่

Wall Street Pepe

Wall Street Pepe ($WEPE) โครงการเหรียญคริปโตมาใหม่ที่ผสานฟังก์ชันการใช้งานจริง เปิดตัวบน Ethereum เมื่อกุมภาพันธ์ 2025 และขยายสู่ Solana เครือข่ายที่โดดเด่นเรื่องความเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำ

โครงการนี้มุ่งเน้นการให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการเทรดระดับพรีเมียมแก่ผู้ถือโทเคน ช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยเข้าถึงข้อมูลที่ปกติมีเพียงกองทุนขนาดใหญ่เท่านั้นโดยยังคงเอกลักษณ์ของ Meme Coin ไว้

จุดเด่นของ Wall Street Pepe อยู่ที่การขยายสู่หลายเชน โดยเชื่อมโยง Ethereum และ Solana เข้าด้วยกัน ทุกการซื้อโทเคนบน Solana จะส่งผลให้เกิดการเผาโทเคนบน Ethereum ในอัตราส่วน 1:1 ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาโทเคน

การเลือก Solana เป็นการขยายเครือข่าย เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ค่าธรรมเนียมต่ำ และเป็นแหล่งกำเนิด Meme Coin ยอดนิยมหลายตัว กลยุทธ์นี้สะท้อนแนวคิดการเติบโตแบบหลายเชน ซึ่งเคยประสบความสำเร็จกับมีมคอยน์อื่น ๆ มาแล้ว

Wall Street Pepe จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตาในตลาด Meme Coin ปัจจุบัน

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Wall Street Pepe หรือศึกษาวิธีซื้อ Wall Street Pepe ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ไปยัง Wall Street Pepe

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
