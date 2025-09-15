Dogecoin มีลุ้น! นักวิเคราะห์ชี้เป้าพุ่ง 50% แตะ $0.45
Dogecoin กลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนอีกครั้ง หลังนักวิเคราะห์ชื่อดังได้ออกมาคาดการณ์ว่าราคาอาจพุ่งทะยานขึ้นไปถึง 50% โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 0.45 ดอลลาร์
การวิเคราะห์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ขัดขวางการขึ้นมาตลอด 3-4 เดือนได้สำเร็จ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ที่น่าจับตามอง
วิเคราะห์ Dogecoin ทะลุแนวต้านสำคัญ — สัญญาณกระทิงมาแล้ว?
ราคา Dogecoin ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.292 ดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 6% จากเมื่อวาน แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการที่ราคาสามารถทะลุและยืนเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 0.27 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นโซนที่สกัดกั้นขาขึ้นมาโดยตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ตามการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์นามแฝง Ali Martinez หลังจากที่ Dogecoin ทะลุแนวต้านดังกล่าว ขณะนี้ราคากำลังอยู่ในช่วงสะสมกำลังเพื่อสร้างฐานที่มั่นคง ก่อนที่จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปยังเป้าหมายถัดไปที่ 0.39 ดอลลาร์และเป้าหมายสูงสุดในรอบนี้ที่ช่วง 0.43-0.45 ดอลลาร์
ปัจจัยหนุนที่สำคัญมาจากการที่นักลงทุนรายย่อยเริ่มกลับมาให้ความสนใจใน Dogecoin อีกครั้ง ประกอบกับมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัว Dogecoin ETF ของ REX-Osprey ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นให้ราคามีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นไปอีกระลอก
เงื่อนไขสำคัญสู่เป้าหมาย 0.45 ดอลลาร์และมุมมองในอนาคตของ Dogecoin
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคือการที่ราคา Dogecoin จะต้องสามารถรักษาระดับเหนือ 0.27 ดอลลาร์ให้ได้ เพราะนี่คือเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่
หาก Dogecoin กลับร่วงลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง อาจทำให้กราฟสูญเสียโมเมนตัมและกลับเข้าไปเคลื่อนไหวในกรอบราคาเดิมของปีที่ผ่านมา
หาก Dogecoin สามารถไปถึงเป้าหมายที่ 0.45 ดอลลาร์ได้สำเร็จ จะเป็นการกลับไปสู่ระดับราคาเดียวกันกับช่วงปลายปี 2021
แต่ความแตกต่างที่สำคัญในครั้งนี้คือ การปรับตัวขึ้นจะมาจากฐานราคาที่มั่นคงกว่าเดิมบริเวณ 0.20-0.25 ดอลลาร์แทนที่จะเป็นการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแบบในอดีต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมราคาที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ เดือนกันยายนจึงถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางราคาครั้งใหญ่ของ Dogecoin
ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/dogecoin-to-rocket-50-fresh-doge-price-prediction-reveals-possible-timeline
Wall Street Pepe ปฏิวัติการเงิน สร้างโอกาสลงทุนใหม่
Wall Street Pepe ($WEPE) โครงการเหรียญคริปโตมาใหม่ที่ผสานฟังก์ชันการใช้งานจริง เปิดตัวบน Ethereum เมื่อกุมภาพันธ์ 2025 และขยายสู่ Solana เครือข่ายที่โดดเด่นเรื่องความเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำ
โครงการนี้มุ่งเน้นการให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการเทรดระดับพรีเมียมแก่ผู้ถือโทเคน ช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยเข้าถึงข้อมูลที่ปกติมีเพียงกองทุนขนาดใหญ่เท่านั้นโดยยังคงเอกลักษณ์ของ Meme Coin ไว้
จุดเด่นของ Wall Street Pepe อยู่ที่การขยายสู่หลายเชน โดยเชื่อมโยง Ethereum และ Solana เข้าด้วยกัน ทุกการซื้อโทเคนบน Solana จะส่งผลให้เกิดการเผาโทเคนบน Ethereum ในอัตราส่วน 1:1 ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาโทเคน
การเลือก Solana เป็นการขยายเครือข่าย เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ค่าธรรมเนียมต่ำ และเป็นแหล่งกำเนิด Meme Coin ยอดนิยมหลายตัว กลยุทธ์นี้สะท้อนแนวคิดการเติบโตแบบหลายเชน ซึ่งเคยประสบความสำเร็จกับมีมคอยน์อื่น ๆ มาแล้ว
Wall Street Pepe จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตาในตลาด Meme Coin ปัจจุบัน
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Wall Street Pepe หรือศึกษาวิธีซื้อ Wall Street Pepe ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบไปยัง Wall Street Pepe
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม