แค่รอเวลาเท่านั้น! นวค.ชี้ Dogecoin จ่อทะลุแนวต้านเพื่อการพุ่งขึ้นอย่างแรง
ในขณะที่ชุมชน Dogecoin กำลังเฝ้ารอผลการพิจารณา Dogecoin ETF กราฟก็กำลังแสดงสัญญาณที่น่าสนใจ โดยนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังชี้ว่าราคากำลังสะสมพลังอยู่ใต้แนวต้านสำคัญ ซึ่งหากสามารถทะลุผ่านไปได้ อาจเป็นการปลดล็อกการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรง
เจาะลึกแนวต้านสำคัญของ Dogecoin ที่โซน 0.24-0.26 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์ The Great Mattsby ได้วิเคราะห์ผ่านกราฟรายสัปดาห์ว่าแนวต้านที่แข็งแกร่งของ Dogecoin ไม่ได้มาจากเส้นราคาเพียงเส้นเดียว แต่เป็นการรวมตัวกันของตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายตัวในโซนราคา 0.24-0.26 ดอลลาร์ จุดที่สำคัญที่สุดคือระดับ Fibonacci retracement 0.618 ที่ราคา 0.26261 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับที่ราคายังคงถูกปฏิเสธอยู่บ่อยครั้ง
แนวต้านในบริเวณนี้ยังได้รับแรงหนุนจาก Ichimoku Cloud โดยขอบล่างของ Cloud และเส้น Tenkan-sen ที่อยู่ราว 0.2512 ดอลลาร์ได้สร้างเป็น “กำแพงแนวต้าน” ที่ค่อนข้างหนาแน่น ขณะเดียวกัน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กระจุกตัวอยู่บริเวณ 0.2453-0.2464 ดอลลาร์ ก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้ราคาขึ้นไปได้ยาก
ภาพรวมทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า Dogecoin ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหรียญ Meme Coin ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ยังคงเผชิญแรงต้านทางเทคนิคที่แข็งแกร่งในระยะสั้น แต่หากสามารถทะลุผ่านโซนนี้ขึ้นไปได้ ก็อาจเปิดทางให้เกิดการเคลื่อนไหวเชิงบวกครั้งใหม่ และส่งสัญญาณฟื้นตัวในตลาดคริปโตโดยรวม
โครงสร้างราคา Dogecoin ส่งสัญญาณขาขึ้น
แม้ว่า Dogecoin จะยังไม่สามารถทะลุแนวต้านไปได้ แต่นักวิเคราะห์ย้ำว่าโครงสร้างราคาได้เปลี่ยนเป็นเชิงบวกแล้ว โดยเขากล่าวว่า “มันเป็นการทะลุเส้นแนวโน้มและกลับมาทดสอบซ้ำได้อย่างสวยงาม… และนับตั้งแต่จุดต่ำสุดในเดือนเมษายน มันก็ทำจุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้นมาตลอด” ซึ่งเป็นโครงสร้างตลาดที่จำเป็นสำหรับการพุ่งขึ้นของราคา
เขาคาดการณ์ว่าราคาอาจจะต้องใช้เวลาสะสมพลังในกรอบนี้อีกสักพัก แต่เมื่อแนวต้านนี้ถูกทำลายลง เราอาจได้เห็น “แท่งเทียนกระทิงครอบแท่งก่อนหน้า (Bullish Engulfing Candle)” ที่พุ่งทะลุแนวต้านหลายระดับขึ้นไปอย่างรวดเร็ว
เขาเสริมว่า “มันยังไม่พร้อมที่จะพุ่งทะยานในตอนนี้ แต่รูปแบบกราฟกำลังก่อตัวอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะไปต่อ” ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นว่าการปรับตัวขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น แค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น
คาดการณ์เป้าหมายราคาและแนวรับสำคัญของ Dogecoin
หากการคาดการณ์ราคา Dogecoin เป็นจริงและราคาสามารถทะลุแนวต้านที่ 0.26261 ดอลลาร์ไปได้ เป้าหมายถัดไปตามระดับ Fibonacci ที่น่าจับตาคือ 0.3298 ดอลลาร์ (0.702 Fib), 0.4142 ดอลลาร์ (0.786 Fib), 0.5432 ดอลลาร์ (0.886 Fib) และเป้าหมายสูงสุดคือการกลับไปทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 0.73995 ดอลลาร์ ซึ่งระดับเหล่านี้มักเป็นจุดที่นักลงทุนใช้ในการทำกำไร
ในทางกลับกัน หากราคาย่อตัวลงมา แนวรับที่น่าสนใจอยู่ในโซน 0.22-0.24 ดอลลาร์ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็น “โซนแนวรับที่สวยงาม” นอกจากนี้ยังมีแนวรับจาก Ichimoku Cloud ที่ระดับ Senkou Span A (0.2348 ดอลลาร์) และ Kijun-sen (0.2184 ดอลลาร์) เป็นแนวป้องกันสำคัญ โดยล่าสุด ราคา Dogecoin ซื้อขายอยู่ที่ 0.25671 ดอลลาร์ซึ่งยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใต้แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-monster-move-this-price-barrier-falls/