Dogecoin ร่วงต่อไม่รอแล้วนะ! ตัวชี้วัดชี้ตลาดหมีคุมเกมและส่อหลุด $0.19
Dogecoin กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่น่ากังวลหลังจากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านสำคัญและเริ่มปรับฐานลงมาอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าตลาดหมีกำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งอาจกดดันให้ Dogecoin ร่วงลงไปทดสอบแนวรับสำคัญในระยะสั้น
นักลงทุนต่างจับตาว่าราชาแห่ง Meme Coin จะสามารถประคองตัวอยู่ได้หรือไม่?
วิเคราะห์สถานการณ์ราคา Dogecoin ล่าสุด
หลังจากที่ตลาดเกิดการล้างพอร์ตครั้งใหญ่กว่า 19,000 ล้านดอลลาร์โดย Dogecoin ร่วงลงกว่า 20% และดูเหมือนว่า Dogecoin ยังคงอยู่ในช่วงปรับฐาน เพราะกราฟได้พยายามไต่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านแต่ไม่สามารถยืนเหนือระดับ 0.2180 ดอลลาร์ได้สำเร็จ โดยทำจุดสูงสุดไว้ที่ 0.2182 ดอลลาร์ก่อนจะถูกแรงเทขายกดดันให้ราคาย่อตัวลงมาอย่างรวดเร็ว
การปรับฐานครั้งนี้ทำให้ Dogecoin หลุดแนวรับสำคัญหลายระดับ รวมถึงระดับ 50% Fib Retracement ของช่วงขาขึ้นล่าสุดที่วัดจากจุดต่ำสุด 0.1788 ดอลลาร์ไปยังจุดสูงสุดที่ 0.2182 ดอลลาร์
ปัจจุบัน Dogecoin ซื้อขายอยู่ต่ำกว่าระดับ 0.2050 ดอลลาร์และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นสัญญาณลบในทางเทคนิค
นอกจากนี้ จากกราฟรายชั่วโมงของคู่ DOGE/USD ยังพบว่ามีเส้นแนวโน้มขาลงก่อตัวขึ้น พร้อมกับมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 0.2025 ดอลลาร์ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการฟื้นตัวของราคา
จับตาแนวต้านสำคัญ Dogecoin จะกลับตัวได้หรือไม่?
นักวิเคราะห์มองว่าแนวโน้ม Dogecoin จะสามารถฟื้นตัวขึ้นได้เร็ว ๆ นี้ยังคงมีอยู่ โดยแนวต้านแรกที่ต้องเผชิญคือบริเวณเส้นแนวโน้มที่ 0.2025 ดอลลาร์ หากผ่านไปได้ แนวต้านสำคัญถัดไปที่ต้องจับตาคือ 0.2085 ดอลลาร์และ 0.2120 ดอลลาร์ตามลำดับ
การที่ Dogecoin จะสามารถปิดเหนือแนวต้าน 0.2120 ดอลลาร์ได้สำเร็จ อาจเป็นสัญญาณบวกที่ส่งผลให้ราคามีโอกาสกลับไปทดสอบแนวต้านเดิมที่ 0.2180 ดอลลาร์อีกครั้ง และหากแรงซื้อยังคงมากอยู่ก็อาจผลักดันให้ราคาพุ่งขึ้นไปสู่เป้าหมายถัดไปที่ 0.2250 ดอลลาร์หรือไกลกว่านั้นที่ 0.2320 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงถูกครอบงำโดยฝั่งหมี ทำให้การทะลุผ่านแนวต้านเหล่านี้ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทาย
เปิดแนวรับหลัก Dogecoin เสี่ยงดิ่งต่อถึงไหน?
ในทางกลับกัน หาก Dogecoin ไม่สามารถทะลุแนวต้าน 0.2085 ดอลลาร์ไปได้ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการปรับฐานลงต่อ โดยมีแนวรับเบื้องต้นอยู่ที่บริเวณ 0.1930 ดอลลาร์ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ 61.8% Fib Retracement ของช่วงขาขึ้นล่าสุดและแนวรับถัดมาที่ต้องจับตาคือ 0.1880 ดอลลาร์
แนวรับหลักที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นจุดชี้ขาดอยู่ที่ 0.1800 ดอลลาร์ หาก Dogecoin ได้ร่วงหลุดแนวรับนี้ลงไปอาจเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน และอาจเปิดทางให้ราคาดิ่งลงไปสู่ 0.1665 ดอลลาร์หรือแม้กระทั่ง 0.1650 ดอลลาร์ในระยะเวลาอันใกล้
การคาดการณ์นี้สอดคล้องกับตัวชี้วัด MACD ที่กำลังเคลื่อนตัวในโซนหมี และ RSI ที่อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ซึ่งล้วนเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแรงขายที่ยังคงมีอำนาจเหนือตลาด
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/analysis/doge/dogecoin-doge-bears-dominate-0-20/