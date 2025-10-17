BTC $105,889.59 -2.12%
ชี้ชะตา Dogecoin! ยืนแนวรับ $0.19 ได้ลุ้นพุ่งสู่ $0.33

อัปเดตล่าสุด: 
ชี้ชะตา Dogecoin! ยืนแนวรับ $0.19 ได้ลุ้นพุ่งสู่ $0.33

Dogecoin กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหลังจากร่วงลงกว่า 20% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดนักวิเคราะห์ชี้ว่าราคากำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่อาจตัดสินทิศทางในอนาคตอันใกล้ หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับวิกฤตได้สำเร็จ ก็มีโอกาสดีดตัวกลับขึ้นไปสู่เป้าหมายถัดไปที่ 0.33 ดอลลาร์

วิเคราะห์กราฟ Dogecoin: สัญญาณจากรูปแบบ Ascending Channel

นักวิเคราะห์ Ali Martinez ได้แบ่งปันการวิเคราะห์ทางเทคนิคผ่าน X โดยชี้ให้เห็นว่าราคา Dogecoin บนกราฟ 12 ชั่วโมงกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาที่เรียกว่า “Ascending Channel” หรือกรอบแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว รูปแบบนี้เกิดจากเส้นแนวโน้ม 2 เส้นที่ขนานกันและมีความชันเป็นบวก โดยเส้นบนทำหน้าที่เป็นแนวต้าน และเส้นล่างทำหน้าที่เป็นแนวรับ

จากกราฟจะเห็นได้ว่า ก่อนหน้านี้ราคาของ Dogecoin เคยพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนของกรอบ แต่ไม่สามารถทะลุผ่านได้ และราคาก็ปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับอีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณ 0.19 ดอลลาร์ พอดี ซึ่งถือเป็นระดับสำคัญที่หลายฝ่ายใช้ในการคาดการณ์ราคา Dogecoin ในระยะสั้น ว่าจะสามารถดีดกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครั้งได้หรือไม่

แนวรับ 0.19 ดอลลาร์: จุดชี้ชะตา Dogecoin จะไปต่อหรือพอแค่นี้?

นักวิเคราะห์เน้นย้ำว่าระดับราคา 0.19 ดอลลาร์ถือเป็น “ภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง” สำหรับอนาคตของ Dogecoin เนื่องจากเป็นจุดตัดสินทางเทคนิค หากแนวรับนี้ยังคงแข็งแกร่งและราคาสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้สำเร็จ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ Dogecoin จะเกิดการดีดตัวกลับขึ้นไปอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่ 0.33 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากแนวรับที่ 0.19 ดอลลาร์ไม่สามารถต้านทานแรงขายได้และราคาเกิดการหลุดลงไปต่ำกว่าระดับนี้ อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ราชาแห่ง Meme Coin ปรับตัวลดลงไปอีก

สถานการณ์ราคา Dogecoin ปัจจุบันและภาพรวมตลาด

ในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคา Dogecoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.18 ดอลลาร์ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลง 24% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันจึงเป็นการยืนยันว่ากำลังทดสอบแนวรับสำคัญตามที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้

ในขณะเดียวกัน การยอมรับจากสถาบันก็เพิ่มมากขึ้น ล่าสุดนี้ House of Doge ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq อย่างเป็นทางการ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนว่า Dogecoin กำลังเปลี่ยนผ่านจากเหรียญมีมไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีศักยภาพทางธุรกิจจริง การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เพียงเพิ่มความน่าเชื่อถือ แต่ยังเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินรายใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในระบบนิเวศของ Dogecoin อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-stop-0-33-if-this-level-holds-analyst/

