Dogecoin มาแล้ว? Open Interest ทะยาน 3,400 ล้านดอลลาร์
Dogecoin กลับมาสร้างความคึกคักให้กับตลาดคริปโตอีกครั้ง หลังจากข้อมูลล่าสุดเผยว่ามูลค่าสถานะคงค้าง (Open Interest) ได้ทะลุ 3,400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาแล้ว
เจาะลึก Open Interest ของ Dogecoin
ข้อมูลจาก Coinglass ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าสถานะคงค้างของ Dogecoin ในตลาดอนุพันธ์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกว่า 3% โดยมีมูลค่ารวมกว่า 3,400 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้เกิดขึ้นพร้อมกับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งของ Dogecoin
การเพิ่มขึ้นของตัวเลขไม่เพียงแต่สะท้อนว่านักลงทุนให้ความสนใจในการซื้อขายระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของราคา Dogecoin ในอนาคตอีกด้วย
นักลงทุนทุ่มกว่า 14,000 ล้าน DOGE เดิมพันอนาคตของ Dogecoin
นอกเหนือจากมูลค่าสถานะคงค้างแล้ว ปริมาณเหรียญที่ถูกนำมาใช้ในสัญญาฟิวเจอร์สก็สูงกว่า 14,000 ล้าน DOGE ตัวเลขมหาศาลนี้สะท้อนว่านักลงทุนจำนวนมากกำลังวางเดิมพันว่าราคา Dogecoin จะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต
แม้ว่าปริมาณการซื้อขายในช่วงแรกจะยังคงอยู่ในแดนลบ แต่มูลค่าตลาดของ Dogecoin กลับเพิ่มขึ้นถึง 3.93% ในวันเดียว ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่บ่งชี้ว่าเหรียญอาจกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการพุ่งขึ้นของราคาครั้งสำคัญ
นักวิเคราะห์ชี้เป้าหมายถัดไปของ Dogecoin คือ 0.27 ดอลลาร์
ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังอาลี มาร์ติเนซ (Ali Martinez) ได้ออกมาแบ่งปันมุมมองเชิงบวกต่อ Dogecoin โดยชี้ว่ากราฟราคารายชั่วโมงของ Dogecoin กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ “ธงกระทิง” ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งบอกถึงการปรับตัวขึ้นต่อของราคา
จากการวิเคราะห์รูปแบบกราฟดังกล่าว เขาได้คาดการณ์ว่าเป้าหมายราคาถัดไปของ Dogecoin อาจมุ่งหน้าสู่ระดับ 0.27 ดอลลาร์
การวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญนี้ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับแนวโน้มขาขึ้นของ Dogecoin และสร้างความคาดหวังให้กับชุมชนนักลงทุน
ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/dogecoin-crosses-341-billion-in-open-interest-amid-hourly-shift
