BTC $119,865.62 1.15%
ETH $4,671.31 9.00%
SOL $200.16 14.52%
PEPE $0.000012 11.24%
SHIB $0.000013 8.67%
BNB $852.86 6.43%
DOGE $0.24 12.55%
XRP $3.28 4.74%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

Dogecoin มาแล้ว? Open Interest ทะยาน 3,400 ล้านดอลลาร์

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin

Dogecoin กลับมาสร้างความคึกคักให้กับตลาดคริปโตอีกครั้ง หลังจากข้อมูลล่าสุดเผยว่ามูลค่าสถานะคงค้าง (Open Interest) ได้ทะลุ 3,400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาแล้ว

เจาะลึก Open Interest ของ Dogecoin

ข้อมูลจาก Coinglass ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าสถานะคงค้างของ Dogecoin ในตลาดอนุพันธ์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกว่า 3% โดยมีมูลค่ารวมกว่า 3,400 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้เกิดขึ้นพร้อมกับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งของ Dogecoin

การเพิ่มขึ้นของตัวเลขไม่เพียงแต่สะท้อนว่านักลงทุนให้ความสนใจในการซื้อขายระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของราคา Dogecoin ในอนาคตอีกด้วย

นักลงทุนทุ่มกว่า 14,000 ล้าน DOGE เดิมพันอนาคตของ Dogecoin

นอกเหนือจากมูลค่าสถานะคงค้างแล้ว ปริมาณเหรียญที่ถูกนำมาใช้ในสัญญาฟิวเจอร์สก็สูงกว่า 14,000 ล้าน DOGE ตัวเลขมหาศาลนี้สะท้อนว่านักลงทุนจำนวนมากกำลังวางเดิมพันว่าราคา Dogecoin จะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

แม้ว่าปริมาณการซื้อขายในช่วงแรกจะยังคงอยู่ในแดนลบ แต่มูลค่าตลาดของ Dogecoin กลับเพิ่มขึ้นถึง 3.93% ในวันเดียว ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่บ่งชี้ว่าเหรียญอาจกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการพุ่งขึ้นของราคาครั้งสำคัญ

นักวิเคราะห์ชี้เป้าหมายถัดไปของ Dogecoin คือ 0.27 ดอลลาร์

ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังอาลี มาร์ติเนซ (Ali Martinez) ได้ออกมาแบ่งปันมุมมองเชิงบวกต่อ Dogecoin โดยชี้ว่ากราฟราคารายชั่วโมงของ Dogecoin กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ “ธงกระทิง” ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งบอกถึงการปรับตัวขึ้นต่อของราคา

จากการวิเคราะห์รูปแบบกราฟดังกล่าว เขาได้คาดการณ์ว่าเป้าหมายราคาถัดไปของ Dogecoin อาจมุ่งหน้าสู่ระดับ 0.27 ดอลลาร์

การวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญนี้ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับแนวโน้มขาขึ้นของ Dogecoin และสร้างความคาดหวังให้กับชุมชนนักลงทุน
ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/dogecoin-crosses-341-billion-in-open-interest-amid-hourly-shift

ข่าวคริปโต
Bitcoin เฉียด $123K อีกครั้ง! จ่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ 401(k) หนุนแรง!
2025-08-11 14:21:16
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
XRP พุ่งแรง! ลุ้นแตะ $20 จากแรงหนุนกฎหมาย-สถาบันการเงิน
ข่าว Ethereum
ข้อมูลชี้ชัด! บริษัทใหญ่ทุ่มซื้อ ETH ดันมูลค่าคลังพุ่งทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์
2025-08-11 19:54:54
,
โดย Pakphum Kerdprap

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,287,870,023,795
8.71
เหรียญยอดนิยม
ข่าวคริปโต
Bitcoin เฉียด $123K อีกครั้ง! จ่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ 401(k) หนุนแรง!
2025-08-11 14:21:16
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
XRP พุ่งแรง! ลุ้นแตะ $20 จากแรงหนุนกฎหมาย-สถาบันการเงิน
ข่าว Ethereum
ข้อมูลชี้ชัด! บริษัทใหญ่ทุ่มซื้อ ETH ดันมูลค่าคลังพุ่งทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์
2025-08-11 19:54:54
,
โดย Pakphum Kerdprap

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
Bitcoin Leverage พุ่งสุดในรอบ 5 ปี! หลังกองทุน ETF แห่ซื้อไม่หยุด
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-08-13 16:14:41
ข่าว Dogecoin
เหลือจะเชื่อ!? นักวิเคราะห์ดังคาด Dogecoin แตะจุดพีค 1,000% ปีหน้า!
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-13 15:55:44
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า