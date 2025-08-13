BTC $119,774.52 0.89%
กราฟ Dogecoin ล่าสุดปรากฏสัญญาณกระทิง! นวค.แนะจับตาเป้าใหม่

Dogecoin
อัปเดตล่าสุด: 
ราคา Dogecoin จะเป็นไงต่อหากอัปเกรด Zero-knowledge แล้ว?

วันที่ 12 สิงหาคม 2025 ราคา Dogecoin อยู่ที่ระดับ 0.23 ดอลลาร์และดูเหมือนว่ายังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนมากนัก

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังได้ตรวจพบสัญญาณบางอย่างบนกราฟรายชั่วโมงของ Dogecoin ที่บ่งชี้ว่าอาจกำลังจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นเร็ว ๆ นี้

Dogecoin เตรียมพุ่งระยะสั้น?

นักวิเคราะห์นามแฝงอาลี มาร์ติเนซ (Ali Martinez) ได้ออกมาแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจผ่าน X ว่าเขาตรวจพบว่ากราฟรายชั่วโมงของ Dogecoin ได้ปรากฏสัญญาณ Bullish Flag ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นแบบต่อเนื่อง

โดยตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมา Dogecoin ได้มีการก่อตัวแท่งเทียนในลักษณะขาขึ้นตั้งแต่ระดับ 0.19 ดอลลาร์มาอย่างต่อเนื่องและเมื่อแท่งเทียนได้ถึงระดับ 0.24 ดอลลาร์ก็ได้มีการปรับตัวลดลงตามรูปแบบของธงลู่ลง

เขามีมุมมองว่าหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปและ Dogecoin ได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้น (ขอบธงด้านบน) ได้สำเร็จ ก็จะมีแนวโน้มที่ราคาจะไปถึง 0.27 ดอลลาร์

Pepenode เตรียมพลิกโฉมวงการเหรียญมีมด้วย “MINE-TO-EARN”

ท่ามกลางกระแสการคาดการณ์ว่า Altcoin Season กำลังจะมาถึง นักลงทุนเริ่มมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาด และหนึ่งในโครงการที่กำลังเป็นที่จับตามองคือ Pepenode ที่มาพร้อมแนวคิดใหม่ล่าสุดอย่าง “MINE-TO-EARN” ซึ่งอาจสร้างเทรนด์ใหม่ให้กับวงการเหรียญมีม

Pepenode ไม่ใช่แค่เหรียญมีมธรรมดา แต่เป็นประสบการณ์การลงทุนเชิงเกมที่ให้ผู้เข้าร่วมสามารถ “ขุด อัปเกรด และเผาโทเค็น” ได้ตั้งแต่ช่วงพรีเซล ด้วยการผสมผสานเกมจำลองการขุดเข้ากับระบบการ Stake ทำให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เหรียญเข้าตลาดก่อน

จากข้อมูลล่าสุด การขายโทเคนรอบพรีเซลของ Pepenode กำลังดำเนินอยู่และสามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 50,000 ดอลลาร์ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากชุมชน

ไปยัง Pepenode

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,248,297,144,349
8.84
เหรียญยอดนิยม
ข่าวเด่นห้ามพลาด

