กราฟ Dogecoin ล่าสุดปรากฏสัญญาณกระทิง! นวค.แนะจับตาเป้าใหม่
วันที่ 12 สิงหาคม 2025 ราคา Dogecoin อยู่ที่ระดับ 0.23 ดอลลาร์และดูเหมือนว่ายังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนมากนัก
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังได้ตรวจพบสัญญาณบางอย่างบนกราฟรายชั่วโมงของ Dogecoin ที่บ่งชี้ว่าอาจกำลังจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นเร็ว ๆ นี้
Dogecoin เตรียมพุ่งระยะสั้น?
นักวิเคราะห์นามแฝงอาลี มาร์ติเนซ (Ali Martinez) ได้ออกมาแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจผ่าน X ว่าเขาตรวจพบว่ากราฟรายชั่วโมงของ Dogecoin ได้ปรากฏสัญญาณ Bullish Flag ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นแบบต่อเนื่อง
โดยตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมา Dogecoin ได้มีการก่อตัวแท่งเทียนในลักษณะขาขึ้นตั้งแต่ระดับ 0.19 ดอลลาร์มาอย่างต่อเนื่องและเมื่อแท่งเทียนได้ถึงระดับ 0.24 ดอลลาร์ก็ได้มีการปรับตัวลดลงตามรูปแบบของธงลู่ลง
เขามีมุมมองว่าหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปและ Dogecoin ได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้น (ขอบธงด้านบน) ได้สำเร็จ ก็จะมีแนวโน้มที่ราคาจะไปถึง 0.27 ดอลลาร์
Pepenode เตรียมพลิกโฉมวงการเหรียญมีมด้วย “MINE-TO-EARN”
ท่ามกลางกระแสการคาดการณ์ว่า Altcoin Season กำลังจะมาถึง นักลงทุนเริ่มมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาด และหนึ่งในโครงการที่กำลังเป็นที่จับตามองคือ Pepenode ที่มาพร้อมแนวคิดใหม่ล่าสุดอย่าง “MINE-TO-EARN” ซึ่งอาจสร้างเทรนด์ใหม่ให้กับวงการเหรียญมีม
Pepenode ไม่ใช่แค่เหรียญมีมธรรมดา แต่เป็นประสบการณ์การลงทุนเชิงเกมที่ให้ผู้เข้าร่วมสามารถ “ขุด อัปเกรด และเผาโทเค็น” ได้ตั้งแต่ช่วงพรีเซล ด้วยการผสมผสานเกมจำลองการขุดเข้ากับระบบการ Stake ทำให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เหรียญเข้าตลาดก่อน
จากข้อมูลล่าสุด การขายโทเคนรอบพรีเซลของ Pepenode กำลังดำเนินอยู่และสามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 50,000 ดอลลาร์ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนไปยัง Pepenode
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
