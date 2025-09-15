BTC $115,712.81 -0.19%
Dogecoin

วาฬแห่ช้อน! Dogecoin ETF จ่อเปิดตัว — ลุ้นราคาพุ่งสู่ $0.50

Dogecoin
Somchai Wang
Somchai Wang
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin

กระแสความสนใจใน Dogecoin กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังมีข่าวการเตรียมเปิดตัว Dogecoin ETF ในชื่อ Rex Osprey DOGE ETF ซึ่งสร้างความตื่นเต้นและแรงเก็งกำไรในหมู่นักลงทุน

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจาก Whale Alert ยังเผยให้เห็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของเหล่าวาฬที่โอนย้าย Dogecoin หลายร้อยล้าน DOGE ท่ามกลางราคาที่เคลื่อนไหวอยู่ราว 0.30 ดอลลาร์

สถานการณ์นี้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับตลาดในไม่ช้า

วิเคราะห์ Dogecoin ETF และสัญญาณจากเหล่าวาฬ

การเคลื่อนไหวของเหล่าวาฬในตลาด Dogecoin กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด โดยมีการทำธุรกรรมขนาดใหญ่บนแพลตฟอร์มอย่าง OKEX ซึ่ง Whale Alert รายงานว่ามีการโอนย้ายเหรียญมากถึง 200 ล้าน DOGE ทั้งขาเข้าและขาออก

การกระทำดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นและมุมมองเชิงบวกต่อราคาในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักลงทุนสถาบันกำลังเตรียมพร้อมรับการมาถึงของ Rex Osprey DOGE ETF สิ่งที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่ จากที่เคยเทขายในช่วงตลาดมีทิศทางไม่แน่นอน ตอนนี้กลับกลายเป็นการสะสมเหรียญเพิ่มขึ้น

ข้อมูลชี้ว่า Crypto Wallet ที่ถือครองเหรียญระหว่าง 1 ล้านถึง 10 ล้าน DOGE มีจำนวนสูงสุดในรอบ 4 ปี โดยคิดเป็นสัดส่วนถึง 7.23% ของอุปทานทั้งหมด ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้เล่นรายใหญ่กำลังเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังจะมาถึง

สำหรับ Rex Osprey DOGE ETF ที่กำลังจะเปิดตัวนี้ ถูกคาดหมายว่าจะเป็น ETF ของ Meme Coin ตัวแรกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงทุนใน Dogecoin ได้โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์โดยตรง

เอริค บัลชูนาส (Eric Balchunas) นักวิเคราะห์จาก Bloomberg คาดการณ์ว่า Rex Osprey DOGE ETF มีโอกาสอนุมัติสูงถึง 93% และอาจเปิดตัวได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้า

คาดการณ์ราคา Dogecoin หลัง ETF เปิดตัว

นักวิเคราะห์ชื่อดัง Ali Martinez ได้คาดการณ์ทิศทางราคา Dogecoin ในเชิงบวก โดยมองว่าหากความต้องการหลังการเปิดตัว Dogecoin ETF ยังคงมากอยู่ ราคาอาจพุ่งขึ้นไปถึงระดับ 0.45 ดอลลาร์ได้ ในขณะที่เป้าหมายที่หลายคนคาดหวังอยู่ที่ 0.50 ดอลลาร์ซึ่งสอดคล้องกับราคาที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า 29% ในสัปดาห์เดียว สะท้อนว่าความเชื่อมั่นยังคงอยู่ในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 0.25 ดอลลาร์ 0.26 ดอลลาร์และ 0.30 ดอลลาร์ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาในระยะสั้น

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากปรากฏการณ์ “Sell the News” ที่มักเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ดิจิทัลหลายตัวหลังการประกาศข่าวดี ซึ่งอาจนำไปสู่การเทขายทำกำไรและทำให้ตลาดปรับฐานได้

ดังนั้น นักลงทุนจึงควรระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.onesafe.io/blog/dogecoin-whales-etf-launch-impact

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ
