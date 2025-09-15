วาฬแห่ช้อน! Dogecoin ETF จ่อเปิดตัว — ลุ้นราคาพุ่งสู่ $0.50
กระแสความสนใจใน Dogecoin กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังมีข่าวการเตรียมเปิดตัว Dogecoin ETF ในชื่อ Rex Osprey DOGE ETF ซึ่งสร้างความตื่นเต้นและแรงเก็งกำไรในหมู่นักลงทุน
ขณะเดียวกัน ข้อมูลจาก Whale Alert ยังเผยให้เห็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของเหล่าวาฬที่โอนย้าย Dogecoin หลายร้อยล้าน DOGE ท่ามกลางราคาที่เคลื่อนไหวอยู่ราว 0.30 ดอลลาร์
สถานการณ์นี้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับตลาดในไม่ช้า
วิเคราะห์ Dogecoin ETF และสัญญาณจากเหล่าวาฬ
การเคลื่อนไหวของเหล่าวาฬในตลาด Dogecoin กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด โดยมีการทำธุรกรรมขนาดใหญ่บนแพลตฟอร์มอย่าง OKEX ซึ่ง Whale Alert รายงานว่ามีการโอนย้ายเหรียญมากถึง 200 ล้าน DOGE ทั้งขาเข้าและขาออก
การกระทำดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นและมุมมองเชิงบวกต่อราคาในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักลงทุนสถาบันกำลังเตรียมพร้อมรับการมาถึงของ Rex Osprey DOGE ETF สิ่งที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่ จากที่เคยเทขายในช่วงตลาดมีทิศทางไม่แน่นอน ตอนนี้กลับกลายเป็นการสะสมเหรียญเพิ่มขึ้น
ข้อมูลชี้ว่า Crypto Wallet ที่ถือครองเหรียญระหว่าง 1 ล้านถึง 10 ล้าน DOGE มีจำนวนสูงสุดในรอบ 4 ปี โดยคิดเป็นสัดส่วนถึง 7.23% ของอุปทานทั้งหมด ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้เล่นรายใหญ่กำลังเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังจะมาถึง
สำหรับ Rex Osprey DOGE ETF ที่กำลังจะเปิดตัวนี้ ถูกคาดหมายว่าจะเป็น ETF ของ Meme Coin ตัวแรกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงการลงทุนใน Dogecoin ได้โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์โดยตรง
เอริค บัลชูนาส (Eric Balchunas) นักวิเคราะห์จาก Bloomberg คาดการณ์ว่า Rex Osprey DOGE ETF มีโอกาสอนุมัติสูงถึง 93% และอาจเปิดตัวได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้า
คาดการณ์ราคา Dogecoin หลัง ETF เปิดตัว
นักวิเคราะห์ชื่อดัง Ali Martinez ได้คาดการณ์ทิศทางราคา Dogecoin ในเชิงบวก โดยมองว่าหากความต้องการหลังการเปิดตัว Dogecoin ETF ยังคงมากอยู่ ราคาอาจพุ่งขึ้นไปถึงระดับ 0.45 ดอลลาร์ได้ ในขณะที่เป้าหมายที่หลายคนคาดหวังอยู่ที่ 0.50 ดอลลาร์ซึ่งสอดคล้องกับราคาที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า 29% ในสัปดาห์เดียว สะท้อนว่าความเชื่อมั่นยังคงอยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 0.25 ดอลลาร์ 0.26 ดอลลาร์และ 0.30 ดอลลาร์ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาในระยะสั้น
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากปรากฏการณ์ “Sell the News” ที่มักเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ดิจิทัลหลายตัวหลังการประกาศข่าวดี ซึ่งอาจนำไปสู่การเทขายทำกำไรและทำให้ตลาดปรับฐานได้
ดังนั้น นักลงทุนจึงควรระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.onesafe.io/blog/dogecoin-whales-etf-launch-impact
Snorter Token เพิ่มสภาพคล่อง เสริมความมั่นคงตลาด
Snorter Token ($SNORT) ระดมทุนช่วง Presale ได้กว่า 4 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่กี่เดือน โดยไม่ผ่าน Private Round หรือ VC Allocation สะท้อนความสนใจในฐานะเหรียญคริปโตที่น่าจับตาในปี 2025
Snorter Token เป็นเหรียญมีมที่ใช้งานได้จริงบน Telegram สำหรับนักเทรด โดยมี Snorter Bot เป็นระบบเทรดที่ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ และรวมเครื่องมือครบวงจรที่ทำงานบน Telegram ในจุดเดียว
Snorter Bot มีจุดเด่นด้านความเร็วสูงบนเครือข่าย Solana ด้วยการใช้ Custom RPC Routing ทำให้ทำธุรกรรมได้ภายในเสี้ยววินาทีแม้ในช่วงที่เครือข่ายหนาแน่น
ผู้ถือ Snorter Token ยังได้รับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการเทรดจาก 1.5% เหลือ 0.85% ระบบยังมีกลไกป้องกัน Rug และ Honeypot ตรวจจับการหลอกลวงได้ถึง 85% พร้อมฟีเจอร์สำคัญอย่าง Sniping ที่ช่วยให้ซื้อเหรียญได้ทันทีที่เปิดตัว และ Copy-Trading แบบเรียลไทม์พร้อมการจัดการความเสี่ยง
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Snorter Token หรือศึกษาวิธีซื้อ Snorter Token ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบไปยัง Snorter Token
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม