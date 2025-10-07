นักวิเคราะห์ชี้ Dogecoin มีแนวโน้มพุ่งต่อหากผ่าน $0.27 ไปได้
Dogecoin เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังจากสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 0.25 ดอลลาร์ขึ้นมาได้สำเร็จ ขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตามองว่าราชันแห่ง Meme Coin จะสามารถรักษาโมเมนตัมและพุ่งทะยานต่อไปได้หรือไม่
นักวิเคราะห์ชี้ว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวครั้งใหญ่ หากสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญและผ่านแนวต้านถัดไปได้
วิเคราะห์กราฟราคา Dogecoin: สัญญาณบวกเริ่มชัดเจน
ในช่วงที่ผ่านมา ราคา Dogecoin ได้สร้างฐานราคาที่มั่นคงเหนือระดับ 0.235 ดอลลาร์ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับตลาดคริปโตที่อยู่ในช่วงขาขึ้นซึ่งนำโดย Bitcoin ทำสถิติใหม่ 126,000 ดอลลาร์ จากนั้น Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านที่ 0.25 ดอลลาร์และ 0.255 ดอลลาร์เข้าสู่โซนบวกได้สำเร็จ
แรงซื้อที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องได้ผลักดันให้ราคา Dogecoin พุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 0.2701 ดอลลาร์ก่อนจะเริ่มมีการย่อตัวลงมาเพื่อสร้างฐานราคา ปัจจุบัน ราคามีการซื้อขายอยู่เหนือระดับ 0.26 ดอลลาร์และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี
นอกจากนี้ จากกราฟรายชั่วโมงของคู่ DOGE/USD ยังพบว่ามีเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งก่อตัวขึ้น พร้อมแนวรับที่ระดับ 0.258 ดอลลาร์ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
จับตาแนวต้านสำคัญ! Dogecoin จะไปต่อที่ราคาเท่าไหร่?
เมื่อพูดถึงการคาดการณ์ราคา Dogecoin ในช่วงนี้ หากกราฟสามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นไว้ได้ แนวต้านแรกที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดคือบริเวณ 0.27 ดอลลาร์ หากสามารถผ่านระดับดังกล่าวไปได้ แนวต้านสำคัญถัดไปที่รอทดสอบคือระดับ 0.272 ดอลลาร์และ 0.28 ดอลลาร์ตามลำดับ
นักวิเคราะห์มองว่าหากราคา Dogecoin สามารถปิดเหนือแนวต้าน 0.280 ดอลลาร์ได้สำเร็จ อาจเป็นการเปิดประตูสู่การพุ่งขึ้นต่อไปยังเป้าหมายที่ 0.288 ดอลลาร์และ 0.292 ดอลลาร์
ยิ่งไปกว่านั้น เป้าหมายทางจิตวิทยาที่สำคัญที่เหล่านักลงทุนต่างคาดหวังคือการกลับไปทดสอบระดับ 0.30 ดอลลาร์อีกครั้ง ซึ่งจะถือเป็นการยืนยันการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง สอดคล้องกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่าง Moving Average Convergence Divergence และ Relative Strength Index ที่กำลังส่งสัญญาณบวกในโซนกระทิง
หากราคา Dogecoin ย่อตัว แนวรับสำคัญอยู่ที่ไหน?
ในทางกลับกัน หากราคา Dogecoin ไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้าน 0.27 ดอลลาร์ไปได้ ก็อาจเกิดการปรับฐานราคาลงมาในระยะสั้น โดยแนวรับแรกจะอยู่ที่บริเวณ 0.265 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดพักตัวก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม แนวรับที่สำคัญยิ่งกว่าคือบริเวณ 0.258 ดอลลาร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของเส้นแนวโน้มขาขึ้น และแนวรับหลักที่ระดับ 0.25 ดอลลาร์
หากเกิดการหลุดแนวรับสำคัญที่ 0.25 ดอลลาร์ลงไป อาจส่งผลให้ราคา Dogecoin ปรับตัวลงต่อไปยังเป้าหมายที่ 0.232 ดอลลาร์หรืออาจลงไปลึกถึง 0.225 ดอลลาร์ในระยะสั้น
นักลงทุนจึงควรติดตามระดับราคานี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ขอบคุณข้อมูลจา https://www.newsbtc.com/analysis/doge/dogecoin-doge-turns-higher-0-270/