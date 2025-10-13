สัญญาณกระทิง! Dogecoin มูลค่า 149 ล้านดอลลาร์ถูกถอนจากกระดานเทรด
หลังจากที่ราคา Dogecoin เผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจนร่วงลงไปแตะ 0.11 ดอลลาร์ในวันที่ 10 ตุลาคม 2025 แต่ก็สามารถฟื้นตัวกลับมาปิดที่ 0.19 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ท่ามกลางความผันผวนนี้ ปริมาณการซื้อขายรายวันของ Dogecoin กลับพุ่งสูงขึ้นถึง 300% แตะระดับ 12,000 ล้านดอลลาร์
วิเคราะห์หลายคนยังคงมีมุมมองเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสัญญาณการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่จากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือวาฬที่ทำการถอน Dogecoin ออกจากกระดานเทรดเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเตรียมพร้อมสำหรับรอบขาขึ้นครั้งใหม่
Dogecoin มูลค่า 149 ล้านดอลลาร์หายไปจากกระดานเทรด
ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตาของเหล่าวาฬ โดยมีการถอนเหรียญ Dogecoin ออกจากกระดานเทรดไปยัง Crypto Wallet เป็นมูลค่าเกือบ 149 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
การกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดอุปทานเหรียญที่พร้อมจะถูกเทขายในตลาด แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนรายใหญ่ที่เลือกจะถือครอง Dogecoin ในระยะยาว
ในขณะเดียวกัน ความสนใจจาก Wall Street ที่มีต่อ Dogecoin ก็ยังคงร้อนแรง โดยกองทุน 21Shares DOGE ETF ได้ปรากฏชื่ออยู่ในลิสต์ของ DTCC ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญของ Dogecoin สู่การเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
การที่อุปทานในกระดานเทรดลดลงสวนทางกับความสนใจของสถาบันที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้ราคา Dogecoin พุ่งทะยานได้อีกครั้งเมื่อความต้องการในตลาดกลับมา
วิเคราะห์ราคา Dogecoin: จับตาแนวต้าน 0.24 ดอลลาร์สู่เป้าหมาย 1 ดอลลาร์
ปัจจุบัน ราคา Dogecoin สามารถยืนเหนือระดับ 0.19 ดอลลาร์ได้สำเร็จ และอัตราส่วน Long/Short ที่ 3.3 ยังบ่งชี้ว่านักเทรดส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นว่าราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ
ตอนนี้ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่แนวต้านสำคัญบริเวณ 0.24 ดอลลาร์ซึ่งเป็นทั้งแนวต้านทางจิตวิทยาและเป็นที่ตั้งของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน นักวิเคราะห์มองว่าหาก Dogecoin สามารถทะลุผ่านแนวต้านนี้ไปได้ จะเป็นการยืนยันรูปแบบการสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น และส่งสัญญาณถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
การทะลุแนวต้านดังกล่าวอาจจุดประกายโมเมนตัมครั้งใหม่ และเปิดทางให้ราคา Dogecoin มุ่งหน้าสู่แนวต้านถัดไปที่ 0.30 ดอลลาร์และหากทำได้สำเร็จ Dogecoin อาจสร้างผลตอบแทนมหาศาล โดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้ถึงระดับ 1 ดอลลาร์
ตลาดผันผวนหนัก! ปริมาณเทรด Dogecoin พุ่ง 300% แตะ 12,000 ล้านดอลลาร์
ความผันผวนของราคา Dogecoin ในช่วงที่ผ่านมาได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายรายวันที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลถึง 300% คิดเป็นมูลค่ากว่า 12,000 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีความผันผวนสูง แต่นักวิเคราะห์หลายคนยังคงมองในแง่ดี โดยชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นของ Dogecoin ยังคงอยู่ตราบใดที่ราคายังคงสร้างฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นักวิเคราะห์คริปโต The Great Mattsby ได้โพสต์ข้อความบน X ว่า “$DOGE ทำสิ่งที่เหนือความคาดหมายอย่างมากและกลับมาทดสอบที่ส่วนโค้งด้านบนได้สำเร็จอีกครั้งในขณะที่ยังคงสร้างจุดต่ำที่สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ” ซึ่งเป็นการย้ำมุมมองเชิงบวกว่าโครงสร้างราคายังคงแข็งแกร่ง
Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่มาแรงพรีเซลทะลุ 3.5 ล้านดอลลาร์
แม้ว่าศักยภาพของ Dogecoin ในรอบนี้จะน่าจับตามอง แต่นักวิเคราะห์ก็เริ่มให้ความสนใจกับเหรียญใหม่มากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ Maxi Doge ($MAXI) เหรียญมีมธีมสุนัขตัวใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงพรีเซลและกลายเป็นกระแสอย่างรวดเร็ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านเหรียญมีม Alessandro De Crypto กล่าวว่าเหตุผลที่ Maxi Doge น่าสนใจคือตัวเหรียญยังไม่เคยผ่านรอบปั่นราคาครั้งใหญ่มาก่อน ซึ่งแตกต่างจาก Dogecoin ที่มีมูลค่าตลาดสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์แล้ว
นอกจากนี้ Maxi Doge ยังมาพร้อมกับอรรถประโยชน์ที่น่าสนใจ เช่น การแข่งขันเทรด และการให้รางวัลแก่ผู้ถือเหรียญตามผลงานการเทรด
ความสำเร็จในช่วงแรกของ Maxi Doge ยิ่งตอกย้ำมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์ โดยโครงการสามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 3.5 ล้านดอลลาร์ และยังมอบผลตอบแทนจากการ Stake สูงถึง 85% ต่อปี
ในขณะที่ Dogecoin กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ Altcoin Season รอบใหม่อาจกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ซึ่ง Maxi Doge ดูเหมือนจะพร้อมเติบโตในสภาวะตลาดเช่นนี้
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม