ขาขึ้นรอบใหม่มาแล้ว? นวค.ลั่นกราฟ Dogecoin สัญญาณกระทิงมาเต็ม
Dogecoin แสดงสัญญาณกระทิงที่น่าจับตา โดยยังคงรักษาระดับราคาเหนือโซนสำคัญตามหลักการวิเคราะห์ของ Ichimoku Cloud ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่บ่งชี้ว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอย และ Meme Coin ยอดนิยมอย่าง Dogecoin อาจกำลังสร้างโมเมนตัมเพื่อพุ่งขึ้นอีกครั้ง
วิเคราะห์ Dogecoin ผ่าน Ichimoku Cloud
นักลงทุนหลายคนยังคงจับตาตลาดคริปโตอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ Bitcoin ร่วงฉุดตลาดเมื่อ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้ความผันผวนโดยรวมยังคงสูง
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Trader Tardigrade ได้แบ่งปันการคาดการณ์แนวโน้มของ Dogecoin ผ่าน X โดยระบุว่าการก่อตัวของแท่งเทียนยังคงเคลื่อนไหวเหนือทั้ง Kumo และ Kijun-sen ซึ่งเป็นการเรียงตัวที่สำคัญตามศาสตร์การวิเคราะห์แบบ Ichimoku Cloud
การที่ Dogecoin ยืนอยู่เหนือองค์ประกอบหลักเหล่านี้โดยไม่มีสัญญาณหมีปรากฏขึ้น ถือเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
นอกจากนี้ Trader Tardigrade ยังเสริมว่าสถานะ Long ที่เปิดไว้ก่อนหน้าทั้ง 5 รายการยังคงทำกำไรได้ดี สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเทรนด์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าหากมีสัญญาณหมีเกิดขึ้นในอนาคต ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ปิดสถานะเหล่านั้นทันที
เปิดแนวรับสำคัญของ Dogecoin: จับตา 0.2477 ดอลลาร์และโซน Kumo
ในมุมมองทางเทคนิค นักวิเคราะห์ได้ระบุแนวรับที่สำคัญ 2 ระดับที่นักลงทุนควรจับตามองอย่างใกล้ชิด แนวรับหลักแรกอยู่ที่ 0.2477 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับเดียวกับเส้น Kijun-sen ส่วนแนวรับที่สำคัญรองลงมาอยู่ในโซนของ Kumo ซึ่งมีช่วงราคาตั้งแต่ 0.21517-0.22214 ดอลลาร์
ระดับราคาเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโซนที่คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาพยุงราคาและป้องกันไม่ให้ราคา Dogecoin ปรับตัวลดลงไปมากกว่านี้ การที่ราคาสามารถรักษาระดับเหนือแนวรับเหล่านี้ได้อย่างมั่นคงจะเป็นการสร้างแรงส่งให้เข้าสู่ขาขึ้นได้
คาดการณ์อนาคต Dogecoin: แนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง
นักวิเคราะห์ได้สรุปว่าโครงสร้างทางเทคนิคของ Dogecoin อยู่ในภาวะกระทิงอย่างชัดเจนตามหลักของ Ichimoku โดยแนวโน้มราคา Dogecoin ที่สะท้อนผ่าน Kumo หรือ Cloud สีเขียวแสดงให้เห็นถึงแรงหนุนเชิงบวกและบ่งชี้ว่าฝั่งผู้ซื้อยังคงคุมเกมอยู่ ในระยะสั้น การที่ราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้น Kijun-sen ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงทิศทางขาขึ้นที่ยังดำเนินต่อไป
เมื่อมองในภาพระยะกลาง การที่ Dogecoin ยืนอยู่เหนือ Kumo ยิ่งเป็นการเน้นย้ำสถานะขาขึ้นในภาพรวมที่กว้างขึ้น และท้ายที่สุด สัญญาณระยะยาวจากเส้น Chikou Span ที่อยู่เหนือการเคลื่อนไหวของราคาก็เป็นการยืนยันว่าโมเมนตัมในอดีตยังคงเข้าข้างฝั่งผู้ซื้อ
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-in-the-green/