ลุ้นครั้งใหญ่! Dogecoin จ่อพุ่ง 800% นักวิเคราะห์ชี้เป้า $1.30

อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin

Dogecoin กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญในสัปดาห์นี้ โดยราคาได้ลดลงถึง 22% อยู่ที่ราว 0.22 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูน่ากังวล นักวิเคราะห์บางคนกลับมองเห็นสัญญาณบวกและยังคงเชื่อมั่นในอนาคตของ Dogecoin โดยคาดการณ์ว่าอาจเกิดการพุ่งขึ้นของราคาครั้งใหญ่ถึง 800%

วิเคราะห์สัญญาณกระทิง! Dogecoin อาจซ้ำรอยประวัติศาสตร์

นักวิเคราะห์นามแฝง Bitcoinsensus ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่าน X อย่างมั่นใจว่า Dogecoin กำลังจะมีการเคลื่อนไหวขาขึ้นครั้งสำคัญ โดยอ้างอิงจากกราฟรายสัปดาห์ที่แสดงให้เห็นแนวรับแบบเส้นแนวโน้มขาขึ้น (Ascending Trendline Support) ที่แข็งแกร่ง

จากการวิเคราะห์ เขาชี้ว่ารูปแบบราคาของ Dogecoin ในปัจจุบันกำลังสะท้อนรูปแบบการพุ่งขึ้นครั้งก่อน ๆ ที่เคยทำให้ราคาเพิ่มขึ้น 300% และ 500% ในช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนของปี 2024

สิ่งนี้บ่งชี้ว่าแม้ราคาจะมีการปรับฐานลงมาต่ำกว่า 0.20 ดอลลาร์แต่ Dogecoin ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีและพร้อมจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ทุกเมื่อ

เขาได้ระบุแนวรับสำคัญไว้ที่ 0.14 ดอลลาร์ ซึ่งหาก Dogecoin สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ ก็อาจเกิดการดีดตัวกลับอย่างรวดเร็ว โดยเขาคาดการณ์แนวโน้มราคา Dogecoin ไว้สูงถึง 1.30 ดอลลาร์ซึ่งหมายถึงโอกาสในการทำกำไรสำหรับนักลงทุนสายกระทิงถึง 800%

ปัจจัยเศรษฐกิจหนุน Dogecoin สู่ Altcoin Season

นอกเหนือจากสัญญาณทางเทคนิคแล้ว ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคก็เป็นอีกหนึ่งแรงหนุนสำคัญ ตามข้อมูลจาก The Motley Fool ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงเหลือ 218,000 ราย ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สะท้อนถึงตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง

ในขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ได้ปรับประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 2 ขึ้นเป็น 3.8% ซึ่งเป็นการเติบโตรายไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบกว่า 2 ปีโดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเช่นนี้อาจส่งผลดีต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากนักลงทุนมักจะโยกย้ายเงินทุนจากสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น Nasdaq และ S&P 500 ไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าอย่าง Dogecoin และ Meme Coin อื่น ๆ

การเคลื่อนไหวนี้อาจเป็นตัวจุดประกายให้เกิด Altcoin Season รอบใหม่หากมีสภาพคล่องไหลเข้าสู่ตลาดอย่างเพียงพอ

จับตาแนวรับและแนวต้านสำคัญของ Dogecoin

สำหรับเส้นทางสู่การฟื้นตัว Dogecoin จำเป็นต้องผ่านแนวต้านสำคัญหลายระดับไปให้ได้ โดยราคาเคยถูกสะกัดที่ระดับ 0.24 ดอลลาร์ถึง 3 ครั้ง และยังมีแนวต้านถัดไปที่ 0.27 ดอลลาร์และ 0.28 ดอลลาร์ หาก Dogecoin สามารถทะลุผ่านโซนเหล่านี้ไปได้ ก็อาจเป็นการเปิดทางให้ราคามุ่งหน้าสู่ระดับ 0.30 ดอลลาร์ต่อไป

ในทางกลับกัน หากราคาของ Dogecoin มีการย่อตัวลงมา แนวรับทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่งจะอยู่ที่ 0.14 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีแนวรับย่อยที่ระดับ 0.21 ดอลลาร์ 0.19 ดอลลาร์และ 0.16 ดอลลาร์ซึ่งในอดีตเคยเป็นจุดที่ทำให้ราคาดีดตัวกลับขึ้นไปได้หลายครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-doge-on-the-brink-of-a-major-breakout-800-rally-in-sight/

