Dogecoin จ่อทะลุแนวต้าน! นักวิเคราะห์คาดมีลุ้นแตะ $0.50
ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังนักวิเคราะห์นามแฝง Ali Martinez ได้ออกมาเปิดเผยผ่าน X ว่าเป้าหมายขาขึ้นของ Dogecoin รอบนี้คือการพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญที่ 0.29 ดอลลาร์ โดยเขามองว่าหาก Dogecoin ทำสำเร็จ อาจเป็นการเปิดทางไปสู่ราคา 0.50 ดอลลาร์ได้
วิเคราะห์สัญญาณบวกและปัจจัยหนุนราคา Dogecoin
การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่โมเมนตัมและปัจจัยตลาดหลายอย่างเริ่มเอนเอียงมาทางฝั่งของ Dogecoin
ข้อมูลทางเทคนิคแสดงให้เห็นสัญญาณบวกในกราฟรายวัน เช่น ค่า RSI ที่อยู่เหนือระดับปานกลางเล็กน้อยและการเกิดการตัดกันของ MACD ซึ่งนักเทรดส่วนใหญ่ตีความว่าเป็นสัญญาณไฟเขียวที่อาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นต่อของราคาเร็ว ๆ นี้
นอกเหนือจากสัญญาณบนกราฟแล้ว Dogecoin ยังได้รับความสนใจจากฝั่งสถาบันในเดือนนี้ หลังจากมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับการเปิดตัวกองทุน Rex-Osprey Dogecoin ETF (ซึ่งมีข่าวลือว่าจะใช้ตัวย่อว่า DOJE) ว่าอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นราคาในระยะสั้น ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าหากกองทุนนี้ได้รับการอนุมัติจริง จะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนใหม่ ๆ เข้าสู่ Dogecoin และช่วยหนุนราคาให้สูงขึ้นได้
จับตาแนวต้านสำคัญ 0.29 ดอลลาร์: จุดชี้ชะตา Dogecoin
ในทางเทคนิค ระดับราคา 0.29 ดอลลาร์ถือเป็นโซนแนวต้านที่แข็งแกร่งเพราะ Dogecoin ไม่สามารถทะลุระดับนี้ได้สำเร็จนานหลายสัปดาห์
หาก Dogecoin สามารถปิดแท่งเทียนรายวันเหนือระดับนี้ได้อย่างสมบูรณ์ จะเป็นสัญญาณขาขึ้นอย่างชัดเจนและจะเปิดโอกาสให้ราคาวิ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไป
แนวต้านถัดไปที่นักวิเคราะห์จับตาคือโซนราคา 0.36-0.40 ดอลลาร์และในสถานการณ์ที่เป็นไปตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นามแฝง Ali Martinez และนักวิเคราะห์คนอื่น ๆ คาดการณ์ Dogecoin ว่าอาจไปถึง 0.50 ดอลลาร์ในระยะกลางถึงยาวได้
ความเสี่ยงและแนวรับที่นักลงทุน Dogecoin ต้องระวัง
อย่างไรก็ตาม ประวัติราคา Dogecoin ย้อนหลังเต็มไปด้วยความผันผวนและขับเคลื่อนด้วยกระแสสังคมเป็นหลัก ซึ่งหมายความว่าหาก Dogecoin ไม่สามารถทะลุแนวต้านได้สำเร็จอาจนำไปสู่การปรับฐานอย่างรวดเร็วได้เช่นกัน
การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เป็นเพียงแนวทางที่สร้างขึ้นจากรูปแบบทางเทคนิคและบริบทของตลาด ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน เหรียญมีมยอดนิยมอย่าง Dogecoin มีความอ่อนไหวต่อข่าวสาร การถูกกล่าวถึงของคนดัง และทิศทางของ Bitcoin
นักลงทุนควรบริหารขนาดของพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมและพิจารณาใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยง เช่น การตั้งจุดตัดขาดทุน หากต้องการเทรดตามการวิเคราะห์นี้