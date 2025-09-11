BTC $113,474.88 1.87%
ETH $4,322.28 0.60%
SOL $221.71 2.59%
PEPE $0.000010 1.02%
SHIB $0.000012 0.45%
BNB $891.86 1.77%
DOGE $0.23 -0.53%
XRP $2.98 0.90%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

Dogecoin จ่อทะลุแนวต้าน! นักวิเคราะห์คาดมีลุ้นแตะ $0.50

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Dogecoin ส่งสัญญาณฟื้นตัวหลังปริมาณเทรดทะลุ 2,900 ล้านดอลลาร์

ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังนักวิเคราะห์นามแฝง Ali Martinez ได้ออกมาเปิดเผยผ่าน X ว่าเป้าหมายขาขึ้นของ Dogecoin รอบนี้คือการพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญที่ 0.29 ดอลลาร์ โดยเขามองว่าหาก Dogecoin ทำสำเร็จ อาจเป็นการเปิดทางไปสู่ราคา 0.50 ดอลลาร์ได้

วิเคราะห์สัญญาณบวกและปัจจัยหนุนราคา Dogecoin

การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่โมเมนตัมและปัจจัยตลาดหลายอย่างเริ่มเอนเอียงมาทางฝั่งของ Dogecoin

ข้อมูลทางเทคนิคแสดงให้เห็นสัญญาณบวกในกราฟรายวัน เช่น ค่า RSI ที่อยู่เหนือระดับปานกลางเล็กน้อยและการเกิดการตัดกันของ MACD ซึ่งนักเทรดส่วนใหญ่ตีความว่าเป็นสัญญาณไฟเขียวที่อาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นต่อของราคาเร็ว ๆ นี้

นอกเหนือจากสัญญาณบนกราฟแล้ว Dogecoin ยังได้รับความสนใจจากฝั่งสถาบันในเดือนนี้ หลังจากมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับการเปิดตัวกองทุน Rex-Osprey Dogecoin ETF (ซึ่งมีข่าวลือว่าจะใช้ตัวย่อว่า DOJE) ว่าอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นราคาในระยะสั้น ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าหากกองทุนนี้ได้รับการอนุมัติจริง จะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนใหม่ ๆ เข้าสู่ Dogecoin และช่วยหนุนราคาให้สูงขึ้นได้

จับตาแนวต้านสำคัญ 0.29 ดอลลาร์: จุดชี้ชะตา Dogecoin

ในทางเทคนิค ระดับราคา 0.29 ดอลลาร์ถือเป็นโซนแนวต้านที่แข็งแกร่งเพราะ Dogecoin ไม่สามารถทะลุระดับนี้ได้สำเร็จนานหลายสัปดาห์

หาก Dogecoin สามารถปิดแท่งเทียนรายวันเหนือระดับนี้ได้อย่างสมบูรณ์ จะเป็นสัญญาณขาขึ้นอย่างชัดเจนและจะเปิดโอกาสให้ราคาวิ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไป

แนวต้านถัดไปที่นักวิเคราะห์จับตาคือโซนราคา 0.36-0.40 ดอลลาร์และในสถานการณ์ที่เป็นไปตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นามแฝง Ali Martinez และนักวิเคราะห์คนอื่น ๆ คาดการณ์ Dogecoin ว่าอาจไปถึง 0.50 ดอลลาร์ในระยะกลางถึงยาวได้

ความเสี่ยงและแนวรับที่นักลงทุน Dogecoin ต้องระวัง

อย่างไรก็ตาม ประวัติราคา Dogecoin ย้อนหลังเต็มไปด้วยความผันผวนและขับเคลื่อนด้วยกระแสสังคมเป็นหลัก ซึ่งหมายความว่าหาก Dogecoin ไม่สามารถทะลุแนวต้านได้สำเร็จอาจนำไปสู่การปรับฐานอย่างรวดเร็วได้เช่นกัน

การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เป็นเพียงแนวทางที่สร้างขึ้นจากรูปแบบทางเทคนิคและบริบทของตลาด ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน เหรียญมีมยอดนิยมอย่าง Dogecoin มีความอ่อนไหวต่อข่าวสาร การถูกกล่าวถึงของคนดัง และทิศทางของ Bitcoin

นักลงทุนควรบริหารขนาดของพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมและพิจารณาใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยง เช่น การตั้งจุดตัดขาดทุน หากต้องการเทรดตามการวิเคราะห์นี้

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,064,795,281,419
0.09
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
ชะงัก! SEC เลื่อนการตัดสิน Dogecoin ETF ไปถึงพฤศจิกายน
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-10 23:08:59
ข่าวคริปโต
Bitcoin ฟื้น! – Metaplanet เทขายหุ้น ซื้อ BTC เพิ่ม ดันพอร์ตแตะ $2.25B
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-09-10 22:21:28
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า