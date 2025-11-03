BTC $110,135.69 -0.19%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

Dogecoin เขย่าวงการลูกหนัง! ทุ่มซื้อทีมฟุตบอลอิตาลีปูทางใช้จ่ายจริง

Dogecoin
Dogecoin เขย่าวงการลูกหนัง! ทุ่มซื้อทีมฟุตบอลอิตาลีปูทางใช้จ่ายจริง

Dogecoin สร้างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่หลังจากซบเซามานาน โดยราคาลดลงกว่า 40% ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2025

ล่าสุด House of Doge ซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงพาณิชย์ของ Dogecoin Foundation ได้ประกาศเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในสโมสรฟุตบอลอิตาลี US Triestina Calcio 1918 ซึ่งเป็นดีลที่อาจปลุกกระแสและผลักดันให้ Dogecoin กลับมาผงาดอีกครั้งในฐานะหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้งานได้จริง

เจาะลึกดีลประวัติศาสตร์ Dogecoin กับสโมสรฟุตบอลอิตาลี

House of Doge ได้ร่วมมือกับ Brag House Holdings Inc. เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในสโมสรฟุตบอล US Triestina Calcio 1918 ซึ่งปัจจุบันแข่งขันอยู่ในลีก Serie C ของอิตาลี การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำ Dogecoin เข้าสู่วงการกีฬาระดับโลก

ภายใต้ข้อตกลงนี้ โลโก้ของ Dogecoin จะปรากฏอยู่บนด้านหน้าชุดแข่งอย่างเป็นทางการของสโมสรตลอดช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาล 2025/26 และตลอดทั้งฤดูกาล 2026/27 การเคลื่อนไหวนี้จะช่วยสร้างการรับรู้และทำให้แบรนด์ Dogecoin ผ่านสายตาแฟนบอลและสื่อทั่วโลกอย่างมหาศาล

ทางทีมงานกล่าวว่า “เรามองว่ากีฬาเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ทรงพลังที่สุดในการเร่งการยอมรับ Dogecoin การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ US Triestina Calcio 1918 เป็นการวางรากฐานให้ Dogecoin ถูกรวมเข้ากับวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงความร่วมมือและประสบการณ์ของแฟน ๆ ทั่วโลก”

จากมีมสู่การใช้จ่ายจริง: อนาคตใหม่ของ Dogecoin

เป้าหมายของดีลนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างแบรนด์ แต่เป็นแผนการที่ใหญ่กว่านั้นคือการทดสอบและผลักดันให้ Dogecoin กลายเป็นตัวเลือกในการชำระเงินในโลกแห่งความเป็นจริง โดยมีแผนจะเริ่มนำร่องให้นำ Dogecoin มาใช้ชำระค่าตั๋วเข้าชมการแข่งขัน สินค้าที่ระลึกของสโมสร และค่าอาหารเครื่องดื่มในสนาม

แม้ว่ารายละเอียดเชิงลึกของระบบการเงินที่ใช้ Dogecoin ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมด แต่ทิศทางที่ชัดเจนคือความพยายามที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ Dogecoin จากเหรียญมีมที่เน้นความสนุกสนาน ให้กลายเป็นโทเค็นเพื่อการชำระเงินที่มีประโยชน์ใช้สอยจริงและได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นราคาในอนาคต

คลื่นลูกใหม่? จับตา Maxi Doge เหรียญน้องใหม่สายพันธุ์ดุ

ภาพ Maxi Doge สีทองแสดงท่าทางโกรธตาแดงสุดขีด

การกลับมาของกระแส Dogecoin อาจเป็นตัวจุดชนวนให้เหรียญมีมน้องใหม่ในธีมสุนัขกลับมาคึกคักอีกครั้ง และในขณะที่ Dogecoin เองยังคงเป็นการลงทุนที่น่าสนใจ แต่ด้วยขนาดตลาดที่ใหญ่แล้ว โอกาสที่จะเติบโตแบบ 1,000% เหมือนในอดีตอาจเป็นเรื่องยาก นักลงทุนจึงเริ่มมองหาเหรียญทางเลือกที่มีศักยภาพสูง

หนึ่งในนั้นคือ Maxi Doge เหรียญใหม่ที่ประกาศตัวชัดเจนว่าเป็น “ญาติห่าง ๆ” ของ Dogecoin แต่มาในภาพลักษณ์ที่ตรงกันข้าม ด้วยรูปลักษณ์ที่บึกบึนเหมือน Hulk สะท้อนจิตวิญญาณของนักเทรดสายซิ่งที่พร้อมจะท้าชิงบัลลังก์จาก Dogecoin ด้วยการมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจและแผนการตลาดที่ดุดัน

วิเคราะห์ศักยภาพ Maxi Doge: โทเค็นโนมิกส์และแผนการตลาด

ทีมพัฒนา Maxi Doge เข้าใจดีว่าการตลาดคือหัวใจของเหรียญมีม จึงได้จัดสรรโทเค็นมากถึง 40% ของอุปทานทั้งหมดไว้สำหรับกิจกรรมทางการตลาดโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการทำ PR แคมเปญโซเชียลมีเดีย และการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เพื่อสร้างกระแสให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

นอกจากนี้ Maxi Doge ยังมีแผนที่จะสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันเทรดรายสัปดาห์พร้อมของรางวัล และที่สำคัญคือความพยายามที่จะลิสต์โทเค็นบนแพลตฟอร์ม Futures เพื่อเปิดโอกาสให้นักเทรดสามารถใช้ Leverage กับ Maxi Doge ได้ ซึ่งเป็นการท้าชนกับ Dogecoin โดยตรง

ปัจจุบัน Maxi Doge อยู่ในช่วงพรีเซลและสามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาอาจพุ่งไปถึง 0.0058 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026 ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนราว 2,000% และอาจแตะ 0.01 ดอลลาร์ภายในปี 2030 ซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนสูงราว 3,600% จากราคาโทเค็นในรอบพรีเซลในปัจจุบัน

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

