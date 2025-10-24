BTC $111,311.66 1.66%
เจาะลึกอนาคต BNB หลังทรัมป์อภัยโทษ CZ

วงการคริปโตสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ เมื่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศอภัยโทษให้กับ Changpeng Zhao (CZ) ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Binance กระดานเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2025 ที่ผ่านมา การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ CZ ได้ยอมรับผิดในข้อหาละเลยการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอในช่วงปลายปี 2023 โดยเขาได้รับโทษจำคุก 4 เดือนและพ้นโทษออกมาในเดือนกันยายน 2024

แถลงการณ์จากทำเนียบขาวระบุว่า การดำเนินคดีกับ CZ เป็นส่วนหนึ่งของ “สงครามต่อต้านคริปโตเคอร์เรนซีของรัฐบาลไบเดน” และประกาศอย่างชัดเจนว่า “สงครามต่อต้านคริปโตได้สิ้นสุดลงแล้ว” การเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกอย่างรุนแรงจากทรัมป์ต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ด้าน Yi He ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance ได้แสดงความขอบคุณผ่านโซเชียลมีเดียว่า “นี่เป็นข่าวที่เหลือเชื่อ เราขอขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นที่จะทำให้สหรัฐฯ เป็นเมืองหลวงคริปโตของโลก”

BNB วิ่งแรงแซง Bitcoin สัญญาณ Decoupling ชัดเจน

ผลกระทบจากข่าวการอภัยโทษปรากฏชัดเจนในตลาดทันที โดยราคาเหรียญ BNB ของ Binance พุ่งทะยานอย่างรุนแรงและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดโดยรวมอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลราคาล่าสุดจาก Binance ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2025 แสดงให้เห็นว่า BNB มีราคาซื้อขายทะลุ 1,140 USDT โดยมีอัตราการเติบโตสูงถึง 5.18% ภายใน 24 ชั่วโมง และมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นกว่า 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในขณะเดียวกัน ราคา Bitcoin (BTC) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยสามารถยืนเหนือระดับ 111,000 USDT ได้ แต่มีอัตราการเติบโตเพียง 2.26% ในช่วงเวลาเดียวกัน ปรากฏการณ์ที่ BNB ให้ผลตอบแทนสูงกว่า Bitcoin อย่างมีนัยสำคัญนี้ ชี้ให้เห็นถึงภาวะ “Decoupling” หรือการที่ราคาเหรียญไม่ได้เคลื่อนไหวตามทิศทางของตลาดใหญ่เสมอไป ซึ่งในอดีต BNB มักจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับ Bitcoin แต่ครั้งนี้ปัจจัยบวกเฉพาะตัวของ Binance และ CZ ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ส่งผลให้ราคาดีดตัวแรงกว่าอย่างชัดเจน The Guardian รายงานว่าการอภัยโทษครั้งนี้ได้ปลดล็อกความกังวลของนักลงทุนที่มีต่อ Binance โดยตรงฟื้นความเชื่อมั่น!

ตลาด CEX กลับมาคึกคักอีกครั้ง

ข่าวการอภัยโทษ CZ ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อราคา BNB เท่านั้น แต่ยังเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ Centralized Exchanges (CEX) ในภาพรวมอีกด้วย วาทกรรมของทรัมป์ที่ประกาศ “ยุติสงครามคริปโต” และตั้งเป้าให้สหรัฐฯ เป็น “เมืองหลวงคริปโตของโลก” ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เคยเป็นเงากดดันตลาดมาโดยตลอด โดยเฉพาะกฎระเบียบในสหรัฐฯ ที่มีความเข้มงวดสูงก่อนหน้านี้ บรรยากาศการลงทุนในตลาดคริปโตค่อนข้างท้าทาย โดย นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าตลาดปี 2025 นั้นท้าทาย และนักลงทุนรายย่อยเริ่มรู้สึกท้อแท้กับสภาวะตลาดที่อิ่มตัว

อย่างไรก็ตาม การอภัยโทษครั้งประวัติศาสตร์นี้เปรียบเสมือนการจุดประกายความหวังครั้งใหม่ ทำให้นักลงทุนมองว่า CEX ที่เคยถูกเพ่งเล็งอย่างหนัก อาจได้รับการปฏิบัติที่เป็นมิตรมากขึ้นในอนาคต ซึ่ง Yi He ได้ตอกย้ำความเชื่อมั่นนี้โดยกล่าวว่า Binance จะยังคงมุ่งมั่นสร้างแพลตฟอร์มที่ “ปลอดภัย โปร่งใส และให้ความสำคัญกับผู้ใช้งานเป็นอันดับแรก” ต่อไป

อนาคตของ BNB และเป้าหมายถัดไปที่ต้องจับตา

หลังจากการทะยานขึ้นอย่างร้อนแรง คำถามถัดมาคืออนาคตของ BNB จะไปในทิศทางใดต่อ? นักวิเคราะห์หลายสำนักเริ่มมองเป้าหมายในทิศทางบวกมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าหาก BNB สามารถรักษาระดับราคาและแรงซื้อขายที่แข็งแกร่งนี้ไว้ได้ ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญต่อไป

นักวิเคราะห์จาก TronWeekly ชี้ว่าเป้าหมายที่เป็นไปได้ในระยะกลางอาจอยู่ที่บริเวณ 1,520 ดอลลาร์ หากปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งและตลาดยังคงตอบรับข่าวดีอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวของราคา BNB หลังจากนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เพราะมันไม่ได้เป็นเพียงตัวชี้วัดอนาคตของเหรียญเอง แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ Binance และตลาด CEX ทั้งหมดภายใต้ภูมิทัศน์ทางการเมืองและกฎระเบียบที่เปลี่ยนไป ผลกระทบต่อตลาดคริปโตจากการอภัยโทษ CZ

