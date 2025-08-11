ข้อมูลชี้ชัด! บริษัทใหญ่ทุ่มซื้อ ETH ดันมูลค่าคลังพุ่งทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์
บทวิเคราะห์คลัง Ethereum (ETH) จาก Cointelegraph.com ชี้ว่าล่าสุดมูลค่าการถือครองในคลังของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกได้พุ่งทะยานสู่ระดับ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างน่าทึ่ง ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับการที่ราคา ETH ทะยานผ่านแนวต้านสำคัญที่ 4,300 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจน ข้อมูลจาก Strategic ETH Reserve (SER) เปิดเผยว่าปัจจุบันมีบริษัทถึง 64 แห่งที่ถือครอง ETH รวมกันกว่า 3.04 ล้าน ETH การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของภาคธุรกิจต่ออนาคตของ ETH และระบบนิเวศ Ethereum โดยรวม
การพุ่งขึ้นของราคาครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญ โดยมีการวิเคราะห์ว่า ราคา Ethereum พุ่งแซงหน้า Mastercard ไปแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนาดและการเติบโตที่น่าจับตามองของตลาดคริปโต
เปิดรายชื่อ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ ผู้นำการถือครอง ETH มูลค่ามหาศาล
การพุ่งขึ้นของมูลค่าการถือครอง ETH ในภาคธุรกิจครั้งนี้ มีผู้เล่นรายใหญ่เป็นหัวหอกสำคัญ จากข้อมูลล่าสุดพบว่ามี 3 บริษัทที่โดดเด่นในการสะสม ETH เข้าคลังอย่างต่อเนื่อง บริษัทแรกคือ BitMine Immersion Technologies ซึ่งครองตำแหน่งผู้นำด้วยการถือครอง ETH มากถึง 833,100 ETH โดยในช่วง 30 วันที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มการถือครอง ETH ขึ้นถึง 410.68% ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตาและส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างมาก
ตามมาด้วย SharpLink Gaming ที่ไม่น้อยหน้า ด้วยการถือครอง ETH จำนวน 521,900 ETH หลังจากเพิ่มสัดส่วนในคลังขึ้น 141.69% ในช่วงเวลาเดียวกัน การเข้าซื้อจำนวนมหาศาลนี้ทำให้พอร์ต ETH ของบริษัทมีมูลค่าเกิน 2.2 พันล้านดอลลาร์
และอันดับสามคือ The Ether Machine ที่เพิ่มการถือครองขึ้น 8.01% ทำให้ปัจจุบันมี ETH ในครอบครองถึง 345,400 ETH คิดเป็นมูลค่าเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการถือครองที่มากกว่า Ethereum Foundation
การสะสม ETH ของทั้งสามบริษัทนี้รวมกันคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของ ETH ทั้งหมดที่ถือโดยบริษัท 10 อันดับแรก
วิเคราะห์ผลกระทบ: การสะสม ETH ขององค์กรส่งสัญญาณอะไรต่อตลาด
นอกเหนือจากภาคบริษัทแล้ว บุคคลสำคัญในวงการคริปโตก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเช่นกัน ดังเช่นกรณีที่ Arthur Hayes เข้าช้อนซื้อ ETH เพิ่ม หลังจากที่ราคาทะยานขึ้น ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนรายใหญ่
เทรนด์การเข้าซื้อ ETH ของบริษัทต่างๆ ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลข แต่เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางตลาดที่สำคัญ การที่บริษัทชั้นนำเลือกถือครอง ETH เป็นสินทรัพย์ในคลัง (Treasury Asset) สะท้อนถึงการยอมรับในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของเครือข่าย Ethereum และศักยภาพของ ETH ในโลกการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ข้อมูลจาก SER ยืนยันว่าบริษัท 10 อันดับแรกที่ถือครอง ETH รวมกันมีจำนวนถึง 2.63 ล้าน ETH ซึ่งคิดเป็นประมาณ 2.63% ของอุปทานทั้งหมดของ ETH ในตลาด
การเคลื่อนไหวนี้ยังสร้างผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Gains) อย่างมหาศาลให้กับบริษัทเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น SharpLink Gaming มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนใน ETH สูงถึง 671 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ยังมีบริษัทขนาดเล็กอื่นๆ เช่น IVD Medical ในฮ่องกง ที่ประกาศเข้าซื้อ ETH มูลค่า 19 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทรนด์นี้กำลังขยายวงกว้างออกไป การที่องค์กรจำนวนมากหันมาสนใจ ETH ย่อมส่งผลให้ความต้องการในตลาดเพิ่มสูงขึ้น และอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคา ETH สร้างจุดสูงสุดใหม่ต่อไปในอนาคต
จากแนวโน้มเชิงบวกของ ETH ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหาโอกาสการลงทุนในตลาดที่กว้างขึ้น การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
