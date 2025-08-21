BTC $113,886.78 0.17%
ฝันไกลถึง 1 ล้าน! ซีอีโอ Coinbase เชื่อ Bitcoin ไปถึงแน่ แต่นักวิเคราะห์ลุ้นให้ผ่าน $124K ก่อน

ซีอีโอ Coinbase เชื่อ Bitcoin ไปถึง 1 ล้านดอลลาร์แน่นอน!

Brian Armstrong, CEO ของ Coinbase, ได้ออกมาสร้างความฮือฮาครั้งล่าสุดด้วยการคาดการณ์ว่าราคา Bitcoin อาจพุ่งทะยานสู่ 1 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนกลับมองว่านักลงทุนควรตั้งหลักให้มั่นคงเสียก่อน หลังจากที่ราคา Bitcoin เพิ่งร่วงลง 9% จากจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ใหม่ การวิเคราะห์มุมมองที่แตกต่างกันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อประเมินทิศทางในอนาคตของ Bitcoin ว่าจะไปในทิศทางใด

มุมมองกระทิงจาก CEO Coinbase: ปัจจัยอะไรหนุน Bitcoin สู่ $1 ล้าน?

Brian Armstrong ได้ให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ “Cheeky Pint” โดยระบุว่า “แนวคิดคร่าวๆ ในหัวของผมคือเราจะได้เห็น Bitcoin ราคาหนึ่งล้านดอลลาร์ภายในปี 2030” ซึ่งมุมมองของเขามีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ โดยเฉพาะความชัดเจนด้านกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น เขาเชื่อว่าสหรัฐฯ คือ “ผู้นำร่องสำหรับกลุ่มประเทศ G20 ที่เหลือ” การมีกฎหมายที่ชัดเจนจะช่วยปลดล็อกการยอมรับและการลงทุนใน Bitcoin จากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ได้อีกมหาศาล

นอกจากนี้ Armstrong ยังยกตัวอย่างการจัดตั้งกองทุนสำรอง Bitcoin เชิงกลยุทธ์ของสหรัฐฯ ซึ่งแทบจะคิดไม่ถึงเมื่อ 5 ปีก่อน แสดงถึงการยอมรับ Bitcoin ในระดับประเทศอย่างจริงจัง มุมมองนี้ยังสอดคล้องกับ Eric Trump และ Cathie Wood จาก ARK Invest ที่ต่างมองว่า Bitcoin มีศักยภาพแตะหลักล้านดอลลาร์ในอนาคต ซึ่งล้วนเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเส้นทางระยะยาวของ Bitcoin

อีกปัจจัยสำคัญคือความสนใจจากสถาบันที่ยังไหลเข้าต่อเนื่อง รวมถึงอุปสงค์สูงต่อ Spot Bitcoin ETF ที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ บริษัทและบางรัฐบาลยังหันมาซื้อ Bitcoin เก็บเป็นทุนสำรอง ยิ่งช่วยเสริมฐานของสินทรัพย์นี้ให้แข็งแกร่งมากขึ้น

สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวโน้มนี้ ควรเริ่มจากทำความเข้าใจขั้นตอน โดยสามารถศึกษา วิธีซื้อ Bitcoin สำหรับมือใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดได้อย่างมั่นใจ

นักวิเคราะห์เตือนสติ: จับตาแนวต้าน Bitcoin ที่ $124K ก่อนฝันไกล

อย่างไรก็ตาม James McKay นักวิจัยจาก McKay Research ได้ออกมาเตือนให้นักลงทุนอย่าเพิ่งฝันไปไกลเกินจริง โดยโพสต์ผ่าน X ว่า “พวกเราลองพยายามยืนเหนือ $124K ให้ได้ก่อนนะ” ซึ่งเป็นการกล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดที่ราคา Bitcoin ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ $124,128 แต่ไม่สามารถยืนระยะได้และปรับตัวลดลงมา มุมมองนี้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในระยะสั้นที่ Bitcoin ต้องเผชิญ

มุมมองนี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่กำลังจับตาสถานการณ์ปัจจุบันอย่างใกล้ชิด โดยมีการประเมินว่า การที่ Bitcoin อาจกลับไปแตะ $124K นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงนโยบายของเฟด

McKay ยังเตือนว่าปัจจัยลบอาจกดดันราคา เช่น Fed อาจเลื่อนการปรับลดดอกเบี้ย ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin เสื่อมเสน่ห์ ขณะเดียวกันความไม่แน่นอนทางการเมืองในการเลือกตั้งสหรัฐฯ ครั้งถัดไปก็เพิ่มความเสี่ยง หากรัฐบาลใหม่ไม่เป็นมิตรต่อคริปโต ย่อมกระทบต่อการเติบโตได้

Mike Novogratz, CEO ของ Galaxy Digital เสริมว่า หาก Bitcoin พุ่งแตะหนึ่งล้านดอลลาร์ภายในปีหน้า อาจไม่ใช่สัญญาณชนะ แต่สะท้อนปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างรุนแรง การพุ่งขึ้นดังกล่าวอาจมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่ใช่การเติบโตที่ยั่งยืนของสินทรัพย์ ดังนั้น การจับตาแนวต้านจึงสมเหตุสมผลกว่าฝันถึงเป้าหมายระยะไกลตอนนี้

Bitcoin สู่ $1 ล้าน – เส้นทางยังอีกไกล แต่เป้าหมายชัดเจน

ท้ายที่สุด แม้เป้าหมาย 1 ล้านดอลลาร์ของ Armstrong จะดูเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและจินตนาการสูง แต่มันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของ Bitcoin ขณะเดียวกัน คำเตือนเรื่องแนวต้าน $124K ก็ช่วยให้นักลงทุนไม่ประมาท เส้นทางของ Bitcoin ยังมีทั้งปัจจัยบวกและเสี่ยง แต่ความชัดเจนด้านกฎระเบียบและแรงหนุนจากสถาบันจะเป็นกุญแจหลักที่กำหนดอนาคต

อย่างไรก็ตาม การที่ราคา Bitcoin มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาว่า Bitcoin แพงเกินไปสำหรับรายย่อยแล้วหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าขบคิดสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงสินทรัพย์นี้ในปัจจุบัน

Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสลงทุนใน Layer-2 ที่อาจเติบโตแรงกว่า Bitcoin?

จากแนวโน้ม Bitcoin ที่เรากล่าวมา นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาด Altcoin ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งเป็นโปรเจกต์ Layer-2 บน Bitcoin ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก

Bitcoin Hyper ($HYPER) Presale Website

Bitcoin Hyper ใช้ Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อแก้ปัญหาความช้าและค่าธรรมเนียมสูงของเครือข่าย Bitcoin ทำให้ประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นครั้งต่อวินาทีด้วยต้นทุนต่ำ โปรเจกต์นี้จึงยกระดับ Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่า ให้กลายเป็นเครือข่ายที่รองรับ DeFi, dApps และ Meme Culture ได้จริง

ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเหล่านี้ ทำให้เกิดการคาดการณ์ถึงอนาคตของเหรียญนี้อย่างกว้างขวาง ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การคาดการณ์ราคา Bitcoin Hyper ในอนาคต เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้

ไฮไลต์สำคัญคือรอบ Presale ที่ระดมทุนไปแล้วกว่า 11 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียง 2 เดือน และยังสามารถนำโทเค็นไป Stake เพื่อรับผลตอบแทน (APY) สูงสุดถึง 100% ได้ทันที ในช่วงที่กระแส Bitcoin กำลังร้อนแรงและ Altcoin Season เริ่มต้นขึ้น Bitcoin Hyper จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่น่าจับตาซึ่งมีโอกาสเติบโตสูงควบคู่ไปกับการเติบโตของ Bitcoin

ตรวจสอบรายละเอียดโปรเจกต์ Bitcoin Hyper เพิ่มเติมได้ที่นี่:

ไปยังเพจ BTC Hyper

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน "เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก" ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า "เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ" บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ
อ่านเพิ่มเติม
